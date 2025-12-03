ETV Bharat / bharat

रणवीर सिंह की टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज, लगे गंभीर आरोप

बेंगलुरु : बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ बेंगलुरु के एक थाने में पुलिस शिकायत दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता ने उन पर कन्नड़ फिल्म "कंतारा" में दर्शाई गई पवित्र दैवीय परंपरा का अपमान करने का आरोप लगाया गया है.

वकील प्रशांत मेथल ने हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने अपने आरोप में कहा है कि रणवीर सिंह ने गोवा में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के दौरान अपने हाव-भावों से धार्मिक भावनाओं को गहरा ठेस पहुंचाया है.

वकील ने कहा कि रणवीर सिंह के कृत्य से कर्नाटक के लाखों हिंदुओं और तुलु भाषी समुदाय को ठेस पहुंची है. उन्होंने पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया और अभिनेता के आचरण को "जानबूझकर किया गया, अपमानजनक और सार्वजनिक सौहार्द बिगाड़ने वाला" बताया.

शिकायत के अनुसार, यह घटना 28 नवंबर को गोवा में आईएफएफआई के समापन समारोह के दौरान हुई. वहां पर बैठी भीड़ को संबोधित करते हुए रणवीर सिंह ने कथित तौर पर पारंपरिक दैव या दैव कोला प्रथा का मजाक उड़ाया. फिल्म कंतारा की कहानी इस पर ही आधारित है.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि रणवीर ने तटीय कर्नाटक में अत्यधिक पूजनीय पंजुरली और गुलिगा दैव के हाव-भावों की नकल की. ऐसा उन्होंने अभद्र, अपमानजनक और हंसी उड़ाने के इरादे से किया. उनका यह भी दावा है कि सिंह ने दैव को "भूत" कहा, जबकि इस क्षेत्र के लोग उन्हें पूजते हैं और काफी सम्मान के नजरिए से देखते हैं.