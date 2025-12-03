ETV Bharat / bharat

रणवीर सिंह की टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज, लगे गंभीर आरोप

बेंगलुरु में शिकायत. दैवीय परंपरा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लगे हैं आरोप. पढ़ें पूरी खबर.

Prashant methal ranveer singh
शिकायतकर्ता प्रशांत मेथल, अभिनेता रणवीर सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 3, 2025 at 6:01 PM IST

3 Min Read
बेंगलुरु : बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ बेंगलुरु के एक थाने में पुलिस शिकायत दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता ने उन पर कन्नड़ फिल्म "कंतारा" में दर्शाई गई पवित्र दैवीय परंपरा का अपमान करने का आरोप लगाया गया है.

वकील प्रशांत मेथल ने हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने अपने आरोप में कहा है कि रणवीर सिंह ने गोवा में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के दौरान अपने हाव-भावों से धार्मिक भावनाओं को गहरा ठेस पहुंचाया है.

वकील ने कहा कि रणवीर सिंह के कृत्य से कर्नाटक के लाखों हिंदुओं और तुलु भाषी समुदाय को ठेस पहुंची है. उन्होंने पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया और अभिनेता के आचरण को "जानबूझकर किया गया, अपमानजनक और सार्वजनिक सौहार्द बिगाड़ने वाला" बताया.

शिकायत के अनुसार, यह घटना 28 नवंबर को गोवा में आईएफएफआई के समापन समारोह के दौरान हुई. वहां पर बैठी भीड़ को संबोधित करते हुए रणवीर सिंह ने कथित तौर पर पारंपरिक दैव या दैव कोला प्रथा का मजाक उड़ाया. फिल्म कंतारा की कहानी इस पर ही आधारित है.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि रणवीर ने तटीय कर्नाटक में अत्यधिक पूजनीय पंजुरली और गुलिगा दैव के हाव-भावों की नकल की. ऐसा उन्होंने अभद्र, अपमानजनक और हंसी उड़ाने के इरादे से किया. उनका यह भी दावा है कि सिंह ने दैव को "भूत" कहा, जबकि इस क्षेत्र के लोग उन्हें पूजते हैं और काफी सम्मान के नजरिए से देखते हैं.

अधिवक्ता मेथल का कहना है कि फिल्म में दिखाया गया दैव चामुंडेश्वरी का एक रूप है, जो इस क्षेत्र की आध्यात्मिक मान्यताओं का केंद्रबिंदु है. उन्होंने कहा कि यह कोई दुष्ट आत्मा नहीं हैं. उनका तर्क है कि रणवीर की टिप्पणी एक देवता का अपमान करने और समुदाय की धार्मिक मान्यताओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के समान है. सिंह की टिप्पणी का वीडियो क्लिप वायरल हो गया है. इसमें दैव अनुयायियों और आम जनता में रोष फैल गया है. शिकायत में कहा गया है कि कई दर्शक व्यथित और आहत महसूस कर रहे हैं, और ऐसी टिप्पणियों से शांति भंग होने और समुदायों के बीच तनाव पैदा होने की संभावना है. शिकायत में आईपीसी की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है.

याचिका में रणवीर सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.

  • किसी भी वर्ग या समूह की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के लिए धारा 299
  • धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर शब्दों या हाव-भावों का इस्तेमाल करने के लिए धारा 302
  • धर्म, भाषा या जन्मस्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए धारा 196
  • शांति भंग करने की क्षमता वाले जानबूझकर अपमान के लिए धारा 352

शिकायतकर्ता ने पुलिस से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.बेंगलुरु पुलिस ने अभी तक शिकायत पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

