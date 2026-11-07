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धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ धनबाद कोर्ट में शिकायत, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

धनबाद कोर्ट और धीरेंद्र शास्त्री. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

धनबाद: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने कथित बयान को लेकर चर्चा में हैं. भगवान श्रीकृष्ण और वृंदावन को लेकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा में दिए गए उनके एक बयान पर आपत्ति जताते हुए धनबाद के एक व्यक्ति ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. शिकायतकर्ता मिथुन यादव ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायत याचिका दायर कर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है. उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

धनबाद के मिथुन यादव ने की शिकायत