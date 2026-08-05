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युवाओं पर गर्व है, राहुल गांधी बोले, खराब एजुकेशन सिस्टम के बारे में शिकायत करना अपराध नहीं

युवाओं के साथ राहुल गांधी ने 10 जनपथ पर मीडिया को संबोधित किया ( ANI )

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को साफ तौर पर कहा कि खराब शिक्षा प्रणाली के बारे में शिकायत करना कोई अपराध नहीं है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने हाल ही में जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन में छात्रों पर हुए कथित अत्याचार पर संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं.

राहुल गांधी ने यह बयान यहां अलग-अलग राज्यों के युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद दिया, जिन्होंने हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी.

मीडिया से बात करते हुए, गांधी ने युवा प्रतिनिधिमंडल के साथ कहा, "आज, मेरी कुछ युवा प्रदर्शनकारियों से बात हुई. उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें पीटा गया और धमकाया गया."

उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे उन पर और उनके जैसे हजारों युवा भारतीयों ने जो किया है, उस पर बहुत गर्व है. उन्होंने संविधान की रक्षा की है. उन्होंने भारत और भारत के भविष्य के विचार की रक्षा की है."