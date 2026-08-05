युवाओं पर गर्व है, राहुल गांधी बोले, खराब एजुकेशन सिस्टम के बारे में शिकायत करना अपराध नहीं
नीट पेपर लीक पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन की सराहना करते हुए राहुल ने कहा कि, उन्हें युवाओं पर गर्व है.
Published : August 5, 2026 at 8:57 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को साफ तौर पर कहा कि खराब शिक्षा प्रणाली के बारे में शिकायत करना कोई अपराध नहीं है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने हाल ही में जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन में छात्रों पर हुए कथित अत्याचार पर संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं.
राहुल गांधी ने यह बयान यहां अलग-अलग राज्यों के युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद दिया, जिन्होंने हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी.
मीडिया से बात करते हुए, गांधी ने युवा प्रतिनिधिमंडल के साथ कहा, "आज, मेरी कुछ युवा प्रदर्शनकारियों से बात हुई. उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें पीटा गया और धमकाया गया."
उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे उन पर और उनके जैसे हजारों युवा भारतीयों ने जो किया है, उस पर बहुत गर्व है. उन्होंने संविधान की रक्षा की है. उन्होंने भारत और भारत के भविष्य के विचार की रक्षा की है."
सत्ताधारी भाजपा के एजुकेशन सिस्टम का जिक्र करते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, "ऐसे एजुकेशन सिस्टम की शिकायत करना जो खराब है और फेल हो रहा है, कोई जुर्म नहीं है. अगर कुछ है, तो सिस्टम को बदलने और ठीक करने की जरूरत है."
उन्होंने एक बेहतर शिक्षा प्रणाली, एग्जाम लीक खत्म करने और हमारे देश के युवाओं के सुरक्षित भविष्य की बात दोहराई. राहुल गांधी ने कहा, "हम एक ऐसा शिक्षा प्रणाली चाहते हैं जो काम करे. हम चाहते हैं कि एग्जाम लीक बंद हो. हम चाहते हैं कि इस देश (युवाओं) के भविष्य का सम्मान हो और उसकी रक्षा हो." यह बता दें कि गांधी हाल ही में छात्रों के खिलाफ कथित क्रूरता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र हाई पावर्ड कमेटी की मांग कर रहे हैं.
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