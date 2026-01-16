ETV Bharat / bharat

DMK सांसद दयानिधि मारन के विवादित बयान पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर

दयानिधि मारन के बयान पर सियासी बवाल मचा है. इसी बीच उनपर परिवाद भी दर्ज किया गया है. पढ़ें खबर

DAYANIDHI MARAN
दयानिधि मारन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 16, 2026 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर : तमिलनाडु के डीएमके सांसद दयानिधि मारन के कथित विवादित बयान को लेकर मुजफ्फरपुर की एक स्थानीय अदालत में परिवाद दायर किया गया है. अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सांसद के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दाखिल कराया है. कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि 22 जनवरी निर्धारित की है.

दयानिधि मारन के खिलाफ परिवाद दायर : दरअसल, परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा का आरोप है कि ''15 जनवरी को प्रसारित एक समाचार में सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारत की महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की. आरोप है कि अपने बयान में सांसद ने कहा था कि उत्तर भारत की लड़कियों को घर में रहकर खाना बनाने और बच्चे पैदा करने तक सीमित रखा जाता है, जबकि तमिलनाडु में लड़कियों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है.''

सुधीर ओझा का बयान. (ETV Bharat)

'महिलाओं की गरिमा का अपमान हुआ' : परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस तरह के बयान से उत्तर भारत की महिलाओं की सामाजिक छवि को ठेस पहुंची है और उनकी गरिमा का अपमान हुआ है. अधिवक्ता सुधीर ओझा का कहना है कि सांसद की टिप्पणी न केवल महिलाओं का अपमान करती है, बल्कि क्षेत्रीय वैमनस्य फैलाने की मंशा से दी गई प्रतीत होती है.

''इस बयान को सुनकर मुझे मानसिक आघात पहुंचा है. हम खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं.''- सुधीर कुमार ओझा, अधिवक्ता

DAYANIDHI MARAN
दयानिधि मारन के खिलाफ परिवाद दायर (ETV Bharat)

'चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश' : परिवाद में यह भी उल्लेख किया गया है कि इससे पहले भी डीएमके नेताओं द्वारा सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिए जा चुके हैं. आरोप है कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ताकि राजनीतिक लाभ उठाया जा सके.

किन धाराओं के तहत परिवाद हुआ दायर? : इस मामले में दयानिधि मारन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74, 75, 79, 192, 298, 352 और 251(2) के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है. न्यायालय ने परिवाद को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तिथि तय की है.

ये भी पढ़ें :-

'उत्तर भारत में महिलाएं सिर्फ घर संभालने और बच्चे पैदा करने के लिए.. DMK सांसद मारन का बयान

'हिंदी बोलने वाले तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं', DMK सांसद के बयान पर बवाल

TAGGED:

COMPLAIN AGAINST DAYANIDHI MARAN
दयानिधि मारन
दयानिधि मारन का विवादित बयान
दयानिधि मारन पर परिवाद दायर
DAYANIDHI MARAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.