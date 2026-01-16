DMK सांसद दयानिधि मारन के विवादित बयान पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर
दयानिधि मारन के बयान पर सियासी बवाल मचा है. इसी बीच उनपर परिवाद भी दर्ज किया गया है. पढ़ें खबर
Published : January 16, 2026 at 1:33 PM IST
मुजफ्फरपुर : तमिलनाडु के डीएमके सांसद दयानिधि मारन के कथित विवादित बयान को लेकर मुजफ्फरपुर की एक स्थानीय अदालत में परिवाद दायर किया गया है. अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सांसद के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दाखिल कराया है. कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि 22 जनवरी निर्धारित की है.
दयानिधि मारन के खिलाफ परिवाद दायर : दरअसल, परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा का आरोप है कि ''15 जनवरी को प्रसारित एक समाचार में सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारत की महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की. आरोप है कि अपने बयान में सांसद ने कहा था कि उत्तर भारत की लड़कियों को घर में रहकर खाना बनाने और बच्चे पैदा करने तक सीमित रखा जाता है, जबकि तमिलनाडु में लड़कियों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है.''
'महिलाओं की गरिमा का अपमान हुआ' : परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस तरह के बयान से उत्तर भारत की महिलाओं की सामाजिक छवि को ठेस पहुंची है और उनकी गरिमा का अपमान हुआ है. अधिवक्ता सुधीर ओझा का कहना है कि सांसद की टिप्पणी न केवल महिलाओं का अपमान करती है, बल्कि क्षेत्रीय वैमनस्य फैलाने की मंशा से दी गई प्रतीत होती है.
''इस बयान को सुनकर मुझे मानसिक आघात पहुंचा है. हम खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं.''- सुधीर कुमार ओझा, अधिवक्ता
'चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश' : परिवाद में यह भी उल्लेख किया गया है कि इससे पहले भी डीएमके नेताओं द्वारा सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिए जा चुके हैं. आरोप है कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ताकि राजनीतिक लाभ उठाया जा सके.
Chennai | At an event, DMK MP Dayanidhi Maran says," the laptops our government had distributed are used by the beneficiaries to study and give interviews. this is what we are proud of. this is the reason we in tamil nadu ask you to study. but in the states in northern india,… pic.twitter.com/QAO5fw1lHs— ANI (@ANI) January 13, 2026
किन धाराओं के तहत परिवाद हुआ दायर? : इस मामले में दयानिधि मारन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74, 75, 79, 192, 298, 352 और 251(2) के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है. न्यायालय ने परिवाद को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तिथि तय की है.
