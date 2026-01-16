ETV Bharat / bharat

DMK सांसद दयानिधि मारन के विवादित बयान पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर

मुजफ्फरपुर : तमिलनाडु के डीएमके सांसद दयानिधि मारन के कथित विवादित बयान को लेकर मुजफ्फरपुर की एक स्थानीय अदालत में परिवाद दायर किया गया है. अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सांसद के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दाखिल कराया है. कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि 22 जनवरी निर्धारित की है.

दयानिधि मारन के खिलाफ परिवाद दायर : दरअसल, परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा का आरोप है कि ''15 जनवरी को प्रसारित एक समाचार में सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारत की महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की. आरोप है कि अपने बयान में सांसद ने कहा था कि उत्तर भारत की लड़कियों को घर में रहकर खाना बनाने और बच्चे पैदा करने तक सीमित रखा जाता है, जबकि तमिलनाडु में लड़कियों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है.''

सुधीर ओझा का बयान. (ETV Bharat)

'महिलाओं की गरिमा का अपमान हुआ' : परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस तरह के बयान से उत्तर भारत की महिलाओं की सामाजिक छवि को ठेस पहुंची है और उनकी गरिमा का अपमान हुआ है. अधिवक्ता सुधीर ओझा का कहना है कि सांसद की टिप्पणी न केवल महिलाओं का अपमान करती है, बल्कि क्षेत्रीय वैमनस्य फैलाने की मंशा से दी गई प्रतीत होती है.

''इस बयान को सुनकर मुझे मानसिक आघात पहुंचा है. हम खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं.''- सुधीर कुमार ओझा, अधिवक्ता