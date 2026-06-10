आंध्र प्रदेश: विशाखा स्टील प्लांट दुर्घटना के पीड़ितों को ₹25 लाख का मुआवजा सौंपा गया
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में 8 जून को भारी मात्रा में खौलता हुआ लिक्विड स्टील उठाते समय हादसा हो गया था.
Published : June 10, 2026 at 2:30 PM IST
विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र दुर्घटना के पीड़ितों की सहायता के लिए सहायता राशि प्रदान की गई. शिक्षा और आईटी मंत्री नारा लोकेश के वादे को तुरंत पूरा किया गया. मंत्री नारा लोकेश ने भरोसा दिलाया था कि दिन खत्म होने से पहले 25 लाख रुपये दे दिए जाएंगे. मंत्री मंगलवार को पीड़ित परिवारों से मिले और उन्हें दिलासा दिया. उस भरोसे के मुताबिक अधिकारियों ने पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपये के चेक दिए.
विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में हुए धमाके में मारे गए सभी मजदूरों के शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं. एक सीनियर हेल्थ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि विशाखापत्तनम स्टील प्लांट हादसे में मारे गए सभी मजदूरों के शव पोस्टमॉर्टम और दूसरी फॉर्मैलिटीज पूरी होने के बाद उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं.
VIDEO | Andhra Pradesh Minister Nara Lokesh on Tuesday visited the injured workers of the Visakhapatnam Steel Plant blast and met the families of those who lost their lives, assuring them of comprehensive support from the NDA government.— Press Trust of India (@PTI_News) June 9, 2026
Minister Lokesh said the government had… pic.twitter.com/t6bVKk2ER5
केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, सांसद एम. श्रीभारत और गृह मंत्री वी. अनिता ने विजाग स्टील प्लांट दुर्घटना स्थल का दौरा किया. आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा, 'बोकारो स्टील प्लांट से तीन एक्सपर्ट यह पता लगाने आ रहे हैं कि असल में क्या हुआ, धमाके का कारण क्या था, और क्या कोई लापरवाही या गलती हुई थी. मेरा मानना है कि हमें उनकी रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए.'
मृतकों की संख्या बढ़कर नौ हुई
गौरतलब है कि सोमवार को विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में एक दुखद हादसा हुआ. यह हादसा प्लांट के एसएमएस-2 एसटीसी-3 हीट एफजी यूनिट में शाम करीब 4:15 बजे हुआ, जहां पिघले हुए स्टील से भरा पात्र फट गया. इससे लीक हुआ और बाद में आग लग गई.
#WATCH | Visakhapatnam: On the Visakhapatnam Steel Plant accident, Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan says, " a massive explosion occurred at the visakhapatnam steel plant around 4:15 pm during the continuous casting process. the sudden blast triggered a fire that spread to the… pic.twitter.com/S0Eug9MOyA— ANI (@ANI) June 9, 2026
हादसा तब हुआ जब 1500 डिग्री के तापमान पर पिघले हुए स्टील से भरे पात्र को उठाया जा रहा था. हादसे वाले दिन आठ लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए. कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है. बुधवार को अस्पताल में इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत हो गई. इस हादसे में अब तक कुल नौ लोगों की जान जा चुकी है.