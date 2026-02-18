ETV Bharat / bharat

मुआवजा सजा की जगह नहीं ले सकता, न्याय होते हुए दिखना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सजा के बजाय मुआवजे को मानने में अलग-अलग कोर्ट की गलत समझ चिंता की बात है और इसकी बुराई होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा का मकसद बदमाशों को यह सोशल मैसेज देना है कि समाज की नैतिक गिरावट का कोई भी उल्लंघन करने पर नतीजे भुगतने होंगे, जिन्हें सिर्फ 'पैसे से खरीदा' नहीं जा सकता.

जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने फैसले की शुरुआत में संस्कृत के एक श्लोक का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था, 'कानून का सबसे बड़ा मकसद समाज की सुरक्षा करना और सही सजा देकर जुर्म के खिलाफ रोकथाम करना है. बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि यह जरूरी है कि न्याय सिर्फ हो ही नहीं, बल्कि होता हुआ दिखे भी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट की तरफ से दिखाई गई बेवजह हमदर्दी पूरी तरह से गलत थी, और इस तरह की खुलकर भावनाओं को दिखाने से न्याय के प्रशासन को नुकसान पहुंचने का खतरा है. बेंच ने कहा कि उसने अलग-अलग हाई कोर्ट में एक ट्रेंड देखा है, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों को दी गई सजा को बिना किसी कानूनी सोच के मनमाने ढंग से और मशीनी तरीके से कम कर दिया जाता है.

बेंच ने कहा कि सजा देते समय कोर्ट को कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखनी चाहिए. प्रोपोर्शनैलिटी, फैक्ट और हालात पर विचार, समाज पर असर, बढ़ाने वाले और कम करने वाले फैक्टर. बेंच ने कहा कि पीड़ित को मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाने और सजा कम करने का तरीका, खासकर गंभीर अपराध के मामलों में, खतरनाक है क्योंकि इससे समाज में गलत मैसेज जा सकता है कि अपराधी/आरोपी सिर्फ पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं.

बेंच ने कहा कि पीड़ित को दिया जाने वाला मुआवजा सिर्फ मुआवजे के तौर पर है, और इसे सजा के बराबर या उसकी जगह नहीं माना जा सकता. बेंच ने कहा कि सजा सजा देने वाली होती है, और इसका मकसद उस जुर्म के खिलाफ एक सही रोकथाम पैदा करना और बदमाशों को यह सोशल मैसेज देना है कि समाज की नैतिक गिरावट के किसी भी उल्लंघन के नतीजे होंगे, जिन्हें सिर्फ 'पैसे से खरीदा' नहीं जा सकता.

बेंच ने कहा, 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का सेक्शन 395 (या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 का सेक्शन 357) पीड़ित को हुए नुकसान को मानता है और उसी हिसाब से पीड़ित को पैसे का मुआवजा देने का प्रावधान करता है. पीड़ित मुआवज़े का यह प्रावधान दी गई सज़ा या सज़ा का विकल्प नहीं है. हालांकि, मुआवजा पहले दी गई सजा में ही एक अतिरिक्त हिस्सा है.

बेंच ने आगे कहा कि विक्टिम कम्पेनसेशन का प्रोविजन विक्टिमोलॉजी में पाया जाता है, जो विक्टिम को क्राइम का मुख्य सफर करने वाला मानता है और विक्टिम को उनके दुख और तकलीफ से कुछ राहत देने के आइडिया को सपोर्ट करता है.

बेंच ने कहा, 'इस समय हमारे लिए यह बताना भी जरूरी है कि सजा हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आखिरी मकसद नहीं है, बल्कि यह सुधार और मुआवजे के सिद्धांतों पर टिका है. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मकसद अपराध के खिलाफ रोकथाम बनाना और अपराधी को सुधार का मौका देना है.'