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जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 5 कर्मचारियों के मुआवजे के मामलों में दिए गए अवॉर्ड रद्द किए, नए मेडिकल असेसमेंट का आदेश दिया

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने मुआवजा के मामलों को नए सिरे से तय करने के लिए वापस भेज दिया.

Jammu Kashmir and Ladakh High Court
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : July 24, 2026 at 3:15 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ स्थायी विकलांगता का प्रतिशत कर्मचारी मुआवजा कानून के तहत मुआवजा देने का अकेला आधार नहीं हो सकता. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुआवजा तभी तय किया जाना चाहिए जब किसी योग्य डॉक्टर के सबूत के जरिए काम करने वाले की कमाई की क्षमता में हुए असल नुकसान का पता लगाया जाए.

गुरुवार (23 जुलाई) को दिए गए 15 पेज के फैसले में, जस्टिस संजय परिहार ने पहले के जम्मू और कश्मीर राज्य वन निगम की फाइल की गई पांच जुड़ी हुई अपीलों को मान लिया, कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत कमिश्नर द्वारा पास किए गए मुआवजा को रद्द कर दिया, और सभी मामलों को नए सिरे से तय करने के लिए वापस भेज दिया.

हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि कमिश्नर के पास पहले से जमा किए गए मुआवजे का 50 प्रतिशत घायल मजदूरों को दिया जाए ताकि लंबे केस से होने वाली और मुश्किल से बचा जा सके, जबकि बाकी रकम ब्याज के साथ नए फैसले तक सावधि जमा (fixed deposit ) में रहेगी.

इस फैसले में जंगल के काम में लगे उन मजदूरों से जुड़े पांच अलग-अलग दावों पर बात की गई, जिन्हें जम्मू और राज्य वन निगम के लिए सीधे या ठेकेदारों के जरिए काम करते समय चोटें आई थीं. घायल मजदूरों में शेर सिंह, अब्दुल अजीज मलिक, जिया लाल, फरीद अहमद और फारूक अहमद शामिल थे. लकड़ी गिरने, बिल्डिंग गिरने और काम की जगह पर हुई दूसरी घटनाओं की वजह से उन्हें 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक पक्की विकलांगता हो गई थी.

कमिश्नर ने पहले ब्याज के साथ 75,500 रुपये से 4.68 लाख रुपये तक का मुआवजा देने का आदेश दिया था. वन निगम ने उन अवॉर्ड्स को चुनौती दी, और कहा कि कमिश्नर ने कामगार मुआवज़ा अधिनियम के सेक्शन 4 के तहत जरूरी कमाई की क्षमता के नुकसान का पता लगाए बिना, जानबूझकर विकलांगता प्रतिशत पर भरोसा किया था.

हाई कोर्ट उस बात से सहमत हो गया और संभागीय मैनेजर, जम्मू और कश्मीर एसएफसी बनाम बंसी लाल में पहले दिए गए फैसले को फिर से कन्फर्म किया. कोर्ट ने कहा, "कमिश्नर अपनी कमाई की क्षमता के नुकसान का आकलन करने के लिए सक्षम नहीं थे, जब तक कि किसी क्वालिफाइड योग्य डॉक्टर का कोई सर्टिफिकेट न हो, जो गैर निर्धारित चोट के मामले में किसी कामगार को हुई विकलांगता के प्रतिशत के अनुपात में कमाई की क्षमता के नुकसान को सर्टिफ़ाई करता हो."

जस्टिस परिहार ने कहा कि कमिश्नर अपने आकलन को एक्सपर्ट मेडिकल सबूत की जगह नहीं ले सकते, जहां कानून में खास तौर पर किसी क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर से आकलन की जरूरत हो.

फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि लाभकारी कानून के तहत मुआवजा सिर्फ इसलिए अपने आप नहीं दिया जा सकता क्योंकि क्लेम करने वाले को स्थायी विकलांगता हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण का जिक्र करते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि असली मुद्दा यह है कि चोट से मजदूर की रोजी-रोटी और कमाई की क्षमता पर क्या असर पड़ता है.

सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए फैसले में कहा गया "असली कमाई की क्षमता पर स्थायी विकलांगता के असर का पता लगाने में तीन स्टेप्स शामिल हैं."

फैसले में बताए गए सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों के अनुसार, अधिकारियों को यह देखना होगा कि घायल कर्मचारी अभी भी कौन से काम कर सकता है, दुर्घटना से पहले उसका काम क्या था, और क्या विकलांगता ने उसे वही काम जारी रखने या रोज़ी-रोटी कमाने से रोका है.

हाई कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर ने इन बातों की जांच नहीं की थी. सभी पांच मामलों में रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, कोर्ट को सबूतों में गंभीर कमियां मिलीं. जस्टिस परिहार ने कहा, "इस कोर्ट ने कमिश्नर के रिकॉर्ड की ध्यान से जांच की है और पाया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि किसी भी दावेदार के पास किसी काबिल मेडिकल बोर्ड से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र था."

कोर्ट ने उत्तरदाताओं की इस बात को माना कि ये एक्सीडेंट 1999 में हुए थे, जब विकलांगता दावे अक्सर मेडिकल बोर्ड के बजाय अलग-अलग मेडिकल डॉक्टर द्वारा जारी सर्टिफिकेट के आधार पर तय किए जाते थे. लेकिन, कोर्ट ने कहा कि उन हालात में भी, चिकित्सा विशेषज्ञों को यह बताना जरूरी है कि विकलांगता कैसे कमाई की क्षमता में कमी में बदल गई.

फैसले में कहा गया: "मुआवजे का अंदाजा मशीनी तौर पर नहीं लगाया जा सकता. मेडिकल एक्सपर्ट को यह सबूत देना होगा कि स्थायी विकलांगता की वजह से क्लेम करने वाले की कमाई करने की क्षमता में किस हद तक कमी आई है."

वन निगम ने यह भी तर्क दिया था कि क्लेम करने वालों के साथ कोई नियोक्ता-कर्मचारी रिश्ता नहीं था. अपील में दखल देने के आधार के तौर पर उस तर्क को खारिज करते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे मुद्दे असल सवाल हैं जिन्हें कमिश्नर पहले ही तय कर चुके हैं और आमतौर पर कामगार मुआवजा अधिनियम के सेक्शन 30 के तहत कानून के ज़रूरी सवाल नहीं माने जाते.

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि दुर्घटना का होना, मालिक-कर्मचारी का रिश्ता, उम्र, वेतन और विकलांगता की सीमा जैसे मामले सभी तथ्य के सवाल हैं.

फैसले में यह भी दोहराया गया कि एक्ट का सेक्शन 12 ठेकेदारों के जरिए काम करने वाले वर्कर को सुरक्षा देता है, क्योंकि यह प्रमुख नियोक्ता को मुआवजे के लिए जिम्मेदार बनाता है, जहां काम उसके आम बिजनेस का हिस्सा होता है. लंबा समय बीत जाने के कारण मौजूदा रिकॉर्ड के आधार पर क्लेम पर फैसला करने की श्रमिकों के अनुरोध को मना करते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि नया मेडिकल असेसमेंट कानूनी तौर पर जरूरी है.

कोर्ट ने निर्देश दिया: "मामले कमिश्नर को वापस भेजे जाने चाहिए, जो क्लेम करने वालों की मेडिकल जांच किसी क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर या ठीक से बने मेडिकल बोर्ड से करवाएंगे ताकि विकलांगता की प्रकृति और सीमा के साथ-साथ कमाई की क्षमता में हुए नुकसान का भी पता लगाया जा सके."

इसलिए, कोर्ट ने सभी पांच अवॉर्ड रद्द कर दिए और कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे विकलांगता और कमाई की क्षमता में कमी, दोनों का सही मेडिकल असेसमेंट करने के बाद नए सिरे से फैसला करें.

नई कार्रवाई के दौरान घायल मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए, कोर्ट ने कमिश्नर के पास पहले से जमा किए गए मुआवजे का 50 प्रतिशत जारी करने का आदेश दिया, और बाकी रकम को आखिरी नतीजे तक निवेश करने का निर्देश दिया.

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