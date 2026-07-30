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इस सरकारी विभाग ने मुर्दे को ही दोबारा मार दिया! बिहार में एक और बड़ा कारनामा

जमुई श्रम विभाग से एक हैरत करने वाली घटना सामने आई है. यहां मुर्दे को दोबारा मारा गया. जानें पूरा मामला..

Jamui Shram Vibhag Scam
दोबारा मौत और मुआवजे का खेल (श्रम संसाधन विभाग जमुई फेसबुक अकाउंट)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 30, 2026 at 2:32 PM IST

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जमुई: बिहार के जमुई के श्रम विभाग का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. यहां कागजों पर पैसे हड़पने के लिए अजीब खेल खेला जा रहा है. जिंदा इंसान को मुर्दा बनाने की बातें तो आम थीं, लेकिन यहां मृत व्यक्ति को दोबारा मृत दिखाकर मुआवजा निकाला गया. मामला खुलने के बाद अब विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने के लिए सामने नहीं आ रहा है.

सरकारी योजनाओं में भारी गोलमाल: जमुई श्रम विभाग अपनी इस अनोखी कार्यशैली के कारण दोबारा चर्चा में आया है. इससे पहले गुलो तांती की दूसरी बार मौत दिखाकर अवैध राशि निकाली गई थी. अब बिल्कुल वैसा ही खेल लखन रविदास के नाम पर खेला गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस विभाग में ऐसे फर्जी मामलों की बहुत लंबी सूची है. यहां चल रही हर सरकारी योजना में जमकर भ्रष्टाचार और गोलमाल किया जा रहा है.

मृतक के नाम पर उठा मुआवजा: यह ताजा मामला बरहट प्रखंड की लखई पंचायत के भंदरा गांव का है. यहां के निवासी लखन रविदास की मृत्यु 23 मई 2019 को हुई थी. पंचायत ने तब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए थे. उसी प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी पत्नी सावित्री देवी को नियमित विधवा पेंशन मिल रही है. लेकिन अधिकारियों ने इसी बीच कागजों में भारी हेराफेरी का खेल शुरू कर दिया.

फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र का खेल: दलालों ने मृत्यु प्रमाण पत्र से छेड़छाड़ करके लखन की मौत 29 जुलाई 2025 को दिखाई. इसके बाद दिसंबर 2025 में उनके नाम पर दो लाख रुपये के मुआवजे की राशि निकाल ली गई. बिना उचित जांच पड़ताल के यह भुगतान करना अधिकारियों की मिलीभगत को दर्शाता है. जब इस बारे में श्रम निरीक्षक सुधांशु कुमार से पूछा गया, तो उन्होंने पोर्टल न खुलने का बहाना बनाकर बात टाल दी. उन्होंने कहा, "हम सब अपने लोग हैं, काहे को छापिएगा."

सबूत मिटाना भूले भ्रष्टाचारी: जल्दबाजी में किए गए इस फर्जीवाड़े में आरोपी अपने पीछे कई पुख्ता सबूत छोड़ गए. लखन रविदास के पुराने प्रमाण पत्र को एडिट करते समय अंकों में तो तारीख 29 जुलाई 2025 कर दी गई. लेकिन वे शब्दों में लिखी तारीख को बदलना भूल गए, जहां 23 मई 2019 ही अंकित रह गया. हालांकि जालसाजों ने प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या और जारी करने की तिथि को पूरी तरह बदल दिया था.

गुलो तांती की दोहरी मौत: भ्रष्टाचार के इस खेल में गिद्धौर प्रखंड की गुगुलडीह पंचायत का छेदलाही गांव भी शामिल है. वहां के निवासी गुलो तांती की प्राकृतिक मृत्यु 20 दिसंबर 2023 को हुई थी. लेकिन श्रम विभाग का लाभ लेने के लिए उनकी एक कृत्रिम मौत कागजों में और दिखाई गई. नए फर्जी प्रमाण पत्र में मौत की तारीख 9 फरवरी 2024 दर्ज की गई. इसके पहले एक फरवरी 2024 को उनके मजदूर कार्ड का नवीकरण कराया गया.

सरकारी धन की खुली बंदरबांट: इस फर्जीवाड़े के जरिए गुलो तांती के नाम पर कुल 2,05,000 रुपये की सरकारी राशि निकाली गई. तत्कालीन श्रम अधीक्षक रतीश कुमार ने जांच और कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया था, जो आज तक अधूरा है. आरटीआई कार्यकर्ता गिरीश सिंह और भाकपा माले के बाबू साहब सिंह का आरोप है कि विभाग में दलालों और अधिकारियों के गठजोड़ से सरकारी धन की खुली बंदरबांट की जा रही है. वहीं इस मामले में श्रम अधीक्षक रतीश कुमार से संपर्क नहीं हो सका.

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