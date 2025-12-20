ETV Bharat / bharat

हनुमानगढ़ में नहीं लगेगा इथेनॉल प्लांट, किसानों ने कहा- ये क्षेत्र की जनता की जीत

मंगेज चौधरी ने कहा कि राजस्थान की सरकार लाठी और गोली के दम पर फैक्ट्री लगाना चाहती थी, लेकिन लड़ाई ये तब तक जारी रहेगी जब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाते. हालांकि, अभी फैक्ट्री प्रबंधन और प्रशासन की तरफ से प्लांट को राजस्थान से बाहर ले जाने की अधिकारिक सूचना और पत्र नहीं मिला है, लेकिन फैक्ट्री के प्रबंधक जेपी शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है कि अब प्लांट यहां नहीं लगेगा.

हनुमानगढ़ : जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री अब जिले में ही नहीं राजस्थान से बाहर लगाई जाएगी. आंदोलित लोग इसे अपनी ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं. किसान सभा के जिला सचिव और टिब्बी आंदोलन के अगुवा नेता मंगेज चौधरी ने कहा कि ये जीत टिब्बी क्षेत्र की जनता, किसानों और हर उस व्यक्ति की है, जो लोग इससे जुड़े हुए थे. आंदोलन का रुख और संघर्ष देखते हुए फैक्ट्री प्रबंधन ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं.

जेपी शर्मा ने बताया कि टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगाने के संबंध में सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है. पत्र अब जिला कलेक्टर को भेजा गया है. प्रबंधन के अनुसार कंपनी को अब अन्य राज्यों से फैक्ट्री लगाने के प्रस्ताव मिल रहे हैं. सरकारें निवेश के लिए अनुकूल माहौल दे रही हैं. कंपनी अब अन्य राज्यों में निवेश का रुख करेगी. कंपनी प्रबंधन ने राज्य सरकार की 'राइजिंग राजस्थान' पहल पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे माहौल में राज्य में निवेश कैसे आएगा? प्रशासन ने कहा कि टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर आधिकारिक सूचना का इंतजार करें, जो भी जानकारी होगी सूचना साझा की जाएगी और आधिकारिक जानकारी के अभाव में कुछ भी सोशल मीडिया और मीडिया पर साझा नहीं करें.

17 माह के विरोध के दौरान अब तक क्या हुआ : एथेनॉल फैक्ट्री को हटाने की मांग को लेकर 'फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति' पिछले 17 माह से लगातार आंदोलन कर रही थी. 10 दिसंबर को हुई महापंचायत के बाद, जिला कलेक्टर के वार्ता के लिए नहीं पहुंचने पर आक्रोशित भीड़ ने फैक्ट्री की ओर कूच किया था. यहां तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई थी. इसके बाद 17 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने हनुमानगढ़ की धानमंडी में एक और बड़ी महापंचायत कर फैक्ट्री हटाने और दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की थी. किसानों और क्षेत्रवासियों ने फैक्ट्री से इलाके में प्रदूषण फैलने, ग्राउंड वाटर प्रदूषित और आसपास की जमींनें बंजर होने की आशंका जताते हुए इसका विरोध शुरू किया था.