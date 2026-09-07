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किसी अधिकारी का नाम लिए बिना भी कंपनियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व पर एक अहम फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को सिर्फ इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि जांच अधिकारियों ने किसी खास निदेशक, कर्मचारी या उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया है जिसके जरिये कथित अपराध किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी विशेष आरोपी की अनुपस्थिति कॉर्पोरेट संस्था को खुद मुकदमे का सामना करने से मुक्त नहीं करती है.

यह फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनाया. पीठ ने कहा कि भारतीय कानून के तहत स्थिति इस तरह स्पष्ट है: किसी निगम (Corporation) पर अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही इसके लिए अनिवार्य कारावास की सजा का प्रावधान हो या आपराधिक मंशा (mens rea) के सबूत की जरूरत हो.

पीठ ने कहा कि किसी कंपनी पर सिर्फ उन मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जहां अपराध के लिए सिर्फ जेल की सजा का प्रावधान हो, या जहां अपराध की प्रकृति ऐसी हो कि उसमें व्यक्तिगत दुर्भावनापूर्ण आशय की आवश्यकता हो, जिसके कारण कोई कंपनी उसे करने में असमर्थ हो. पीठ ने कहा कि आरोप-पत्र से पहली नजर में यह साफ दिखना चाहिए कि निगम ने खुद अपराध किया है, न कि यह कि उसने उस विशेष व्यक्ति की भी पहचान कर ली है जिसके जरिये उसने ऐसा किया था.

पीठ ने कहा कि विशिष्ट व्यक्ति की पहचान न होने मात्र से, आरोप निगम की अपराध में भूमिका को उजागर करने में असमर्थ नहीं हो जाते.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जहां किसी मामले के आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों को पूरी तरह से देखने पर यह संभावना दिखाई देती है कि कॉर्पोरेशन ने जरूरी आपराधिक मंशा के साथ काम किया था, तो यह खुलासा (disclosure) सिर्फ इस वजह से खारिज नहीं हो जाता कि इसके स्रोत के रूप में किसी विशेष व्यक्ति की पहचान नहीं की गई है. इसलिए, आपराधिक मंशा का तत्व तब भी प्रकट माना जा सकता है, जब किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहचान न हो पाई हो."

पीठ ने कहा कि किसी कॉर्पोरेशन के खिलाफ FIR दर्ज करने वाले शिकायतकर्ता को अक्सर सिर्फ इतना पता होता है कि कॉर्पोरेशन के अंदर ही किसी ने यह काम किया है, और यह जानने का कोई तरीका नहीं होता कि किसने किया.

पीठ ने कहा कि यह बात जांच पूरी होने के बाद भी लागू हो सकती है. पीठ ने आगे कहा, "हो सकता है कि जांच एजेंसी हमेशा उस व्यक्ति की पहचान करने में सक्षम न हो जो हकीकत में जिम्मेदार है, फिर भी अन्य परिस्थितियों के आधार पर, वह इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि कॉरपोरेशन ने जरूरी आपराधिक मंशा के साथ अपराध किया है. अगर कंपनियों से निपटने में एक सामान्य नियम के रूप में पहचान पर ही जोर दिया गया, तो ऐसे मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया शुरुआती स्तर पर ही रुक जाएगी."

पीठ ने कहा कि इस चरण में सिर्फ इस बात की जरूरत है कि अपराध का घटित होना साबित हो जाए, और यह पहचान के बिना भी साबित होता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'एक प्रक्रिया के रूप में उत्तरदायित्व तय करने के लिए किसी दिए गए मामले की बारीकियों में जाने की जरूरत होती है, और चूंकि अदालत इस चरण में वह काम नहीं कर सकती है, इसलिए प्रारंभिक स्तर पर पहचान ऐसा सवाल नहीं है जिसे महत्व दिया जाना चाहिए. इसलिए, अपीलकर्ता का यह तर्क कि उसके खिलाफ कार्यवाही को सिर्फ किसी आम व्यक्ति की पहचान न होने के आधार पर रद्द कर दिया जाए, टिकाऊ नहीं है."