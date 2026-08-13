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सांप्रदायिक सौहार्द्र: बंगाल के मालदा में दुर्गा पूजा पंडाल सजाते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग

मालदा में दुर्गा पूजा के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पूजा पंडाल सजाते हैं औ समारोहों में भाग लेते हैं. पार्थ दास की रिपोर्ट.

communal harmony minorities building Durga Puja pandals and join celebrations in Malda, West Bengal
बंगाल के मालदा में दुर्गा पूजा पंडाल सजाते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 9:05 PM IST

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मालदा (पश्चिम बंगाल): एक कवि ने एक बार लिखा था, "आस्था व्यक्तिगत है, लेकिन त्योहार सभी के हैं - कोई विभाजन नहीं है. हर पंडाल में रोशनी जगमगाती है; रातें गाने और हर्षोल्लास भरी बातचीत के बीच एक साथ बिताई जाती हैं." यह संदेश मालदा जैसे अल्पसंख्यक-बहुल जिले में विशेष महत्व रखता है, जहां लोग सदियों से अपने सुख-दुख और उत्सव साझा करते आए हैं. दुर्गा पूजा कोई अपवाद नहीं है. जबकि यह त्योहार बंगाल में बहुसंख्यक समुदाय के लिए प्रमुख उत्सव माना जाता है, अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हर चरण में - शुरुआत से समापन तक - कम से कम यहां मालदा में शामिल होते हैं.

श्रावण का महीना खत्म होने वाला है, पतझड़ आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. भाद्रपद का महीना शुरू होते ही, ढाक (पारंपरिक ढोल) की रस्मी थाप दुर्गा पूजा के मौसम की शुरुआत का इशारा देगी. मालदा शहर में कई पूजा कमेटियों ने पंडाल बनाना शुरू कर दिया है; श्रावण मास खत्म होते ही यह काम और तेज हो जाएगा. जिले के कुमारतुली (कुम्हारों का इलाका) में भी काम तेज हो जाएगा.

दुर्गा पूजा पंडाल बनाने अल्पसंख्यक समुदाय के लोग
दुर्गा पूजा पंडाल बनाने अल्पसंख्यक समुदाय के लोग (ETV Bharat)

रथ यात्रा के दौरान कारीगरों ने दुर्गा मूर्ति के बांस के ढांचे की रस्मी पूजा (कथामो पूजा) की, हालांकि अभी तक सभी ने पूरे पैमाने पर काम शुरू नहीं किया है. वे चौबीसों घंटे काम करने से पहले कुछ और दिन इंतजार कर रहे हैं. हाल के वर्षों में, महालया के दिन कई पूजा मंडपों (शाम के पंडालों) का उद्घाटन किया गया है. पिछली सरकार के समय, उस समय की मुख्यमंत्री उस दिन पूरे राज्य में पूजा का उद्घाटन करती थीं.

हालांकि, अब नाबन्न (राज्य सचिवालय) में सत्ता बदल गई है. यह देखना बाकी है कि क्या मौजूदा मुख्यमंत्री महालया पर पूजा का उद्घाटन करने निकलेंगे. फिर भी पूजा कमेटियों ने ऐसी स्थिति के लिए तैयारी शुरू कर दी है.

एक बात जो शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है, वह यह है कि मालदा में अधिकांश दुर्गा पूजा पंडाल अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बनाते हैं. इंग्लिश बाजार ब्लॉक के अमृती ग्राम पंचायत में बसा बट्टाली गांव में ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं. गांव के ज्यादातर लोग पंडाल बनाने का काम करते हैं. साबिर शेख ऐसे ही एक कारीगर हैं; उन्होंने मालदा शहर में हंसगिरी लेन पूजा कमेटी के लिए पंडाल बनाना शुरू कर दिया है.

दुर्गा पूजा पंडाल
दुर्गा पूजा पंडाल (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "मैं यह काम 20-22 साल से कर रहा हूं; हमारे गांव में लगभग हर कोई यह काम करता है. मैं शुरू से ही दुर्गा पूजा पंडाल बना रहा हूं. हमारे गांव की आबादी लगभग 1,900 है, और उनमें से लगभग 1,200 लोग इन पंडालों पर काम करते हैं. हमारे गांव में सिर्फ एक हिंदू परिवार है, हालांकि पड़ोसी गांव में ज्यादातर हिंदू परिवार हैं. अगल-बगल रहने के बावजूद, हमारे बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ. हमारे लिए, दुर्गा पूजा पंडाल बनाना एक गहरी आंतरिक इच्छा को पूरा करता है. हालांकि रोजी-रोटी जरूर एक फैक्टर है, लेकिन मुझे इन पंडालों को बनाने में खुशी मिलती है. हर साल, मैं कुछ नया बनाता हूं और सच्ची खुशी के साथ काम करता हूं. इसके अलावा, साल दर साल एक ही इलाके में पंडाल बनाने से वहां के लोगों के साथ एक करीबी रिश्ता बनता है."

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