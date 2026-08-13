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सांप्रदायिक सौहार्द्र: बंगाल के मालदा में दुर्गा पूजा पंडाल सजाते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग

बंगाल के मालदा में दुर्गा पूजा पंडाल सजाते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ( ETV Bharat )

मालदा (पश्चिम बंगाल): एक कवि ने एक बार लिखा था, "आस्था व्यक्तिगत है, लेकिन त्योहार सभी के हैं - कोई विभाजन नहीं है. हर पंडाल में रोशनी जगमगाती है; रातें गाने और हर्षोल्लास भरी बातचीत के बीच एक साथ बिताई जाती हैं." यह संदेश मालदा जैसे अल्पसंख्यक-बहुल जिले में विशेष महत्व रखता है, जहां लोग सदियों से अपने सुख-दुख और उत्सव साझा करते आए हैं. दुर्गा पूजा कोई अपवाद नहीं है. जबकि यह त्योहार बंगाल में बहुसंख्यक समुदाय के लिए प्रमुख उत्सव माना जाता है, अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हर चरण में - शुरुआत से समापन तक - कम से कम यहां मालदा में शामिल होते हैं. श्रावण का महीना खत्म होने वाला है, पतझड़ आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. भाद्रपद का महीना शुरू होते ही, ढाक (पारंपरिक ढोल) की रस्मी थाप दुर्गा पूजा के मौसम की शुरुआत का इशारा देगी. मालदा शहर में कई पूजा कमेटियों ने पंडाल बनाना शुरू कर दिया है; श्रावण मास खत्म होते ही यह काम और तेज हो जाएगा. जिले के कुमारतुली (कुम्हारों का इलाका) में भी काम तेज हो जाएगा. दुर्गा पूजा पंडाल बनाने अल्पसंख्यक समुदाय के लोग (ETV Bharat) रथ यात्रा के दौरान कारीगरों ने दुर्गा मूर्ति के बांस के ढांचे की रस्मी पूजा (कथामो पूजा) की, हालांकि अभी तक सभी ने पूरे पैमाने पर काम शुरू नहीं किया है. वे चौबीसों घंटे काम करने से पहले कुछ और दिन इंतजार कर रहे हैं. हाल के वर्षों में, महालया के दिन कई पूजा मंडपों (शाम के पंडालों) का उद्घाटन किया गया है. पिछली सरकार के समय, उस समय की मुख्यमंत्री उस दिन पूरे राज्य में पूजा का उद्घाटन करती थीं.