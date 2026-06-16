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उत्तराखंड: इन घटनाओं ने बढ़ाया सांप्रदायिक तनाव, बिगड़ रहा सामाजिक सौहार्द! खतरे में देवभूमि की 'पहचान'

उत्तराखंड में सांप्रदायिक तनाव सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ रहा है. इससे देवभूमि की धार्मिक आस्था को खतरा पहुंच रहा है. रिपोर्ट- किरनकांत शर्मा

UTTARAKHAND COMMUNAL VIOLENCE
उत्तराखंड में सांप्रदायिक तनाव सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ रहा (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 16, 2026 at 8:06 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड को लंबे समय तक देश के उन राज्यों में गिना जाता रहा, जहां सांप्रदायिक सौहार्द बेहद मजबूत रहा. पहाड़ी संस्कृति, सीमित जनसंख्या, धार्मिक आस्था और सामाजिक मेलजोल ने यहां हिदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बड़े टकराव की घटनाओं को काफी हद तक रोके रखा. इतना ही नहीं, चार धामों के अलावा पिरान कलियर को पांचवां धाम तक कहा जाने लगा. लेकिन पिछले कुछ सालों में राज्य के कई हिस्सों में ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं, जिन्होंने सरकार, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की चिंता बढ़ा दी.

हरिद्वार धर्म संसद, उत्तरकाशी पुरोला विवाद, हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा और देहरादून बैरागीवाला उपद्रव जैसे मामले यह संकेत देते हैं कि उत्तराखंड भी अब देश के उन राज्यों की सूची में शामिल होता जा रहा है, जहां स्थानीय विवाद तेजी से सांप्रदायिक रंग लेने लगे हैं.

सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वालों को सीएम धामी की चेतावनी (VIDEO-ETV Bharat)

राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आई घटना: दिसंबर 2021 में हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया. इस आयोजन में कुछ वक्ताओं द्वारा मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए गए बयानों ने व्यापक विवाद खड़ा कर दिया. कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और देशभर में इसकी चर्चा शुरू होने लगी. कई सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताया. पुलिस में मुकदमे दर्ज हुए और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई. हालांकि, यह कोई हिंसक घटना नहीं थी, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद राज्य में सांप्रदायिक मुद्दों पर सार्वजनिक बयानबाजी पहले की तुलना में अधिक आक्रामक हो गई.

पुरोला विवाद ने बदला राज्य का माहौल: मई 2023 में उत्तरकाशी जिले के पुरोला कस्बे में एक नाबालिग लड़की को कथित रूप से बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले ने अचानक सांप्रदायिक रूप ले लिया. शुरुआत में यह एक सामान्य आपराधिक मामला माना जा रहा था. लेकिन देखते ही देखते विभिन्न संगठनों ने इसे लव जिहाद से जोड़ना शुरू कर दिया. कस्बे में विरोध प्रदर्शन हुए. बाजार बंद रहे और कुछ स्थानों पर मुस्लिम व्यापारियों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आईं. दुकानों पर पोस्टर लगाए गए और बाहरी व्यापारियों को क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी दी गई.

हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि कई मुस्लिम परिवारों और व्यापारियों ने अस्थायी रूप से अपना कारोबार बंद कर दिया. प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ी और प्रस्तावित महापंचायत को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा. पुरोला विवाद केवल एक कस्बे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव पूरे गढ़वाल क्षेत्र में महसूस किया गया. बाद में इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुईं.

गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ा अविश्वास का माहौल: पुरोला विवाद के बाद श्रीनगर, कीर्तिनगर, चौरास, टिहरी और आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर चर्चाएं तेज होने लगीं. कई स्थानों पर स्थानीय संगठनों ने बाहरी व्यापारियों और कथित लव जिहाद के मामलों के खिलाफ अभियान चलाए. हालांकि, अधिकांश स्थानों पर बड़े पैमाने की हिंसा नहीं हुई. लेकिन सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ता दिखाई दिया. मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने असुरक्षा की भावना व्यक्त की. जबकि दूसरी ओर विभिन्न हिंदू संगठनों ने अपनी चिंताओं को लेकर लगातार प्रदर्शन किए. इस दौरान उत्तराखंड की पारंपरिक सामाजिक संरचना में उभर रहे बदलावों ने देश का ध्यान अपने ओर आकर्षित किया.

बनभूलपुरा हिंसा से बिगाड़ा आपसी सौहार्द: 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा ने पूरे देश को झकझोर दिया. नगर निगम और प्रशासन की टीम कथित अवैध मदरसा और नमाज स्थल हटाने पहुंची थी. कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों का विरोध बढ़ गया और कुछ ही समय में स्थिति हिंसक टकराव में बदल गई. पथराव, आगजनी और पुलिस कर्मियों पर हमले की घटनाएं हुईं. कई सरकारी वाहन जला दिए गए. पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचाया गया और पूरे इलाके में अराजकता फैल गई. हिंसा में कई लोगों की जान गई, जबकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी घायल हुए. हालात इतने गंभीर हो गए कि कर्फ्यू लगाना पड़ा. इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ीं और अर्धसैनिक बलों को बुलाया गया. यह घटना उत्तराखंड के इतिहास में सांप्रदायिक तनाव की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक मानी जाती है. आज भी इस घटना से जुड़े लोगों पर कानून का शिकंजा है.

बैरागीवाला पानी के विवाद से सांप्रदायिक संघर्ष तक: देहरादून के सहसपुर स्थित बैरागीवाला गांव में हाल ही में सामने आया विवाद इस बात का उदाहरण है कि किस तरह एक स्थानीय समस्या सांप्रदायिक तनाव में बदल सकती है. खेत में सिंचाई को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे दोनों समुदायों के बीच आपसी टकराव में बदल गया. दोनों समुदाय हिंसक हो गए और विवाद में एक भाजपा कार्यकर्ता विनोद की हत्या कर दी गई. इस घटना में अन्य कई लोग घायल भी हुए. इसके बाद विवाद ने उग्र रूप लेने की कोशिश की. मकानों में आगजनी, पुलिस पर पथराव की घटना के बाद प्रशासन को इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी तरह-तरह की अफवाहें फैलती रहीं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को विशेष प्रयास करने पड़े. इस मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. लेकिन इस घटना ने पछवादून की तरफ लोगों का ध्यान खिंचा है.

सीएम धामी का पलटवार: पौड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने बैरागीवाला समेत अन्य घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि,

उत्तराखंड की डेमोग्राफी को जो लोग चेंज करना चाहते हैं, उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा. जिस सोच के तहत ये काम किया जा रहा है, उसको बर्दश नहीं किया जाएगा.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड-

हालांकी, सीएम धामी समय-समय पर इस तरह के तीखे बयां देते रहते हैं. उनके बयानों की कई बार बड़े स्तर पर भी चर्चा हुई है. बैरागीवाला घटना पर सीएम के आदेश के बाद आरोपियों के घर पर बुलडोजर तक चलाए गए हैं.

आखिर क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे विवाद: वरिष्ठ पत्रकार आदेश त्यागी का मानना है कि,

उत्तराखंड में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं. सोशल मीडिया के विस्तार ने अफवाहों और भड़काऊ सामग्री के प्रसार को आसान बना दिया है. स्थानीय अपराधों और व्यक्तिगत विवादों को भी अक्सर सांप्रदायिक नजरिए से देखा जाने लगा है. इसके अलावा, भूमि अतिक्रमण, धार्मिक स्थलों, जनसंख्या परिवर्तन और कथित लव जिहाद जैसे मुद्दे लगातार राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं. खासकर बीजेपी इस लाइन पर आगे बढ़ रही है. कई मामलों में बाहरी और स्थानीय लोगों के बीच बढ़ता अविश्वास भी तनाव को बढ़ाने का काम करता है. राजनीतिक ध्रुवीकरण और चुनावी माहौल भी कई बार इन मुद्दों को और अधिक संवेदनशील बना देता है. लेकिन कोई भी तनाव राज्य हित में नहीं है.
-आदेश त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार-

कानून व्यवस्था पर आदेश त्यागी कहते हैं कि,

उत्तराखंड में सामने आई हालिया घटनाएं केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक विश्वास और सामुदायिक संबंधों की भी परीक्षा है. पुलिस और प्रशासन हिंसा को नियंत्रित कर सकते हैं. लेकिन समाज में पैदा हुए अविश्वास को खत्म करने के लिए संवाद, सामाजिक सहभागिता और सामुदायिक नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. यदि छोटे विवादों को समय रहते सुलझाया नहीं गया तो वे बड़े सांप्रदायिक टकराव का रूप ले सकते हैं. देवभूमि की पहचान केवल धार्मिक आस्था से नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द से भी जुड़ी है. यही उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह अपनी इस पहचान को कैसे बनाए रखता है.
-आदेश त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार-

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