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कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026, CJI सूर्यकांत बोले- मध्यस्थता की सबसे बड़ी ताकत है एक दूसरे को सुनना

शांति और मध्यस्थता आज दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्मेलन में देश-विदेश से आए सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती पर कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन गौरव की बात है. आज दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत शांति और मध्यस्थता की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यस्थता हार-जीत नहीं, बल्कि समाधान का मार्ग है. अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित होने के बीच मीडिएशन समय की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है. शांति मध्यस्थता से केवल विवाद ही खत्म नहीं होते, बल्कि मन की दूरियां भी कम होती हैं. उन्होंने कहा कि दिल से स्वीकार किया गया समाधान ही स्थायी समाधान होता है.

जयपुर घोषणा-पत्र से वैश्विक मध्यस्थता को मिलेगी दिशा: सम्मेलन के समापन पर 'जयपुर घोषणा-पत्र' अपनाए जाने की तैयारी है. माना जा रहा है कि यह घोषणा-पत्र वैश्विक स्तर पर शांति मध्यस्थता, न्याय और विधि के शासन को लेकर आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. सम्मेलन में कॉमनवेल्थ देशों के बीच मध्यस्थता और न्यायिक सहयोग को मजबूत करने के साथ सीमा पार विवादों के समाधान पर भी मंथन किया जा रहा है.

AI मानव संवेदना की जगह नहीं ले सकता: CJI ने विवाद समाधान में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल को जरूरी बताया, लेकिन साथ ही मानवीय संवेदना के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि तकनीक दूरदराज क्षेत्रों तक मध्यस्थता की पहुंच आसान बना सकती है, लेकिन AI मानव सहानुभूति और संवेदनशीलता की जगह नहीं ले सकता. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित और कुशल मध्यस्थ ही विवादों की वास्तविक प्रकृति को समझकर बेहतर समाधान निकाल सकते हैं. कॉमनवेल्थ देशों के बीच मेडिएशन नेटवर्क को मजबूत करने और तकनीक के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक मध्यस्थता की सुविधा पहुंचाने की जरूरत है.

पंचायतों को बताया मध्यस्थता का प्रारंभिक स्वरूप: मुख्य न्यायाधीश ने भारत की पारंपरिक ग्रामीण न्याय व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि गांवों की पंचायतें मध्यस्थता के प्रारंभिक स्वरूप का उदाहरण रही हैं. उन्होंने ग्राम पंचायतों की उस परंपरा की सराहना की, जिसमें विवादों को संवाद और सहमति के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता था. उन्होंने कहा कि मीडिएशन को केवल संपत्ति या व्यावसायिक विवादों तक सीमित नहीं रखा जा सकता. पारिवारिक विवादों में बच्चों के अधिकार सर्वोपरि होने चाहिए. आपराधिक मामलों, पर्यावरणीय विवादों और सामुदायिक मामलों में भी मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है. उन्होंने कहा कि नदी और पहाड़ बोल नहीं सकते, लेकिन पर्यावरण न्याय में उनके हितों को भी ध्यान में रखना जरूरी है.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मेडिएशन सबसे कठिन, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल है. मध्यस्थता की सबसे बड़ी ताकत एक-दूसरे को सुनना है. उन्होंने कहा कि सफल मध्यस्थता वही है, जिसमें विवाद के समाधान के बाद अगले दिन भी दोनों पक्षों के बीच रिश्ते सामान्य बने रहें. मेडिएशन केवल विवाद खत्म करने का माध्यम नहीं, बल्कि संबंधों को बचाने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का प्रभावी जरिया है. CJI ने कहा कि शांति का अर्थ केवल युद्ध का अभाव नहीं है, बल्कि शांति न्याय की उपस्थिति है. अदालत और मध्यस्थता एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि पूरक हैं. लंबित मामलों के बोझ को कम करने के साथ-साथ लोगों को त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध कराने में मध्यस्थता की अहम भूमिका है.

जयपुर: पिंकसिटी के होटल द ललित में कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस-2026 का तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय आयोजन हो रहा है. सम्मेलन में भारत सहित कॉमनवेल्थ देशों के न्यायविद, न्यायाधीश, कानून विशेषज्ञ और मध्यस्थता के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे हैं. सम्मेलन का मुख्य फोकस शांति, न्याय, विधि के शासन और वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में मध्यस्थता को मजबूत करने पर है.

'पंच परमेश्वर' परंपरा का किया उल्लेख: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत की सदियों पुरानी 'पंच परमेश्वर परंपरा' का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय समाज में विवादों को संवाद, सहमति और सामाजिक स्वीकार्यता के माध्यम से सुलझाने की परंपरा रही है. उन्होंने ग्रामीण न्याय व्यवस्था में पंचायतों की भूमिका की भी सराहना की. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'समय पर न्याय' के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम-2019 का भी जिक्र किया.

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मध्यस्थता से हजारों मामलों का निस्तारण: मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में मध्यस्थता के माध्यम से 21 हजार से अधिक मामलों का निस्तारण किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्याय को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. विधिक सहायता योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को लाभ मिला है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जयपुर में आयोजित यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन वैश्विक शांति, न्याय और विधि के शासन को नई मजबूती देगा तथा अलग-अलग देशों के बीच न्यायिक सहयोग और मध्यस्थता की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद करेगा.

कॉन्फ्रेंस का आगाज करते CJI सूर्यकांत और सीएम भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

'समाधान-समाधान' पहल का किया उल्लेख: सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने 'समाधान-समाधान' पहल के जरिए प्री-लिटिगेशन सेटलमेंट को मिल रही नई दिशा पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि CJI के नेतृत्व में देशभर के हाईकोर्ट्स इस अभियान से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 35 हजार से अधिक मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया है. राजस्थान हाईकोर्ट में भी मध्यस्थता के जरिए 50 मामलों का सफल निस्तारण हुआ है. इनमें करीब 30 वर्ष पुराने विवाद भी शामिल रहे हैं.

जस्टिस मेहता ने कहा कि मेडिएशन मुकदमे का स्थायी और सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है और यह दोनों पक्षों के लिए विन-विन स्थिति पैदा कर सकता है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के मीडिएशन सेंटर की सफलता का उल्लेख करते हुए देश के हर कोने तक मध्यस्थता की सफलता पहुंचाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि पारिवारिक विवादों में भावनात्मक संवाद की मदद से कई मामले अदालत के बाहर ही सुलझाए जा सकते हैं. सरकारी अधिकारियों में मीडिएशन के प्रति विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है. मध्यस्थता को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लगातार मंथन किया जा रहा है.

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भारत वैश्विक मेडिएशन हब बनने की ओर: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि भारत आधुनिक, तकनीक आधारित और निवेश-अनुकूल न्याय व्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कॉमनवेल्थ देशों के बीच न्यायिक सहयोग मजबूत करने और मेडिएशन, न्यायिक सहयोग तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत बताई. कानून मंत्री ने कहा कि सीमा पार विवादों के समाधान के लिए साझा प्रयास जरूरी हैं. संवाद के जरिए मिलने वाला न्याय समाज को अधिक शांतिपूर्ण बनाता है. मजबूत न्याय व्यवस्था अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र दोनों को सशक्त करती है. उन्होंने विवाद के बजाय संवाद और मध्यस्थता की संस्कृति अपनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि शांति, मध्यस्थता और विधि का शासन 21वीं सदी की वैश्विक आवश्यकता हैं. आर्थिक विकास और सतत प्रगति के लिए प्रभावी मेडिएशन जरूरी है. भारत की 'पंच परमेश्वर' परंपरा से लेकर आधुनिक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता तक देश ने विवाद समाधान की लंबी परंपरा विकसित की है.

कॉन्फ्रेंस में पहुंचे कॉमनवेल्थ देशों के न्यायविद, न्यायाधीश, कानून विशेषज्ञ (ETV Bharat Jaipur)

AI, ब्लॉकचेन और इंडस्ट्री 4.0 से बढ़ी कानूनी चुनौतियां: अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि AI, ब्लॉकचेन और इंडस्ट्री 4.0 जैसी नई तकनीकों के विस्तार के साथ कानूनी चुनौतियों का स्वरूप भी बदल रहा है. सीमा पार व्यापारिक विवाद तेजी से जटिल हो रहे हैं. ऐसे में आधुनिक, तेज और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय साझेदारी से भारत की मध्यस्थता व्यवस्था और मजबूत होगी. नई दिल्ली में SIAC कार्यालय खुलने को उन्होंने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया. उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक विवाद समाधान के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक मेडिएशन हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

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सम्मेलन में आठ उच्चस्तरीय तकनीकी सत्र: तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर उच्चस्तरीय तकनीकी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं. इनमें व्यावसायिक, पारिवारिक, पर्यावरणीय और सीमा पार विवादों के समाधान में मेडिएशन की भूमिका पर चर्चा हो रही है. आपराधिक मामलों में विक्टिम-सेंट्रिक मेडिएशन, न्यायिक सहयोग, क्षमता निर्माण, तकनीक के इस्तेमाल और वैश्विक शांति के लिए संवाद एवं मध्यस्थता जैसे विषय भी चर्चा के केंद्र में हैं. सम्मेलन में यह विचार प्रमुखता से सामने आया कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल फैसला सुनाना नहीं, बल्कि ऐसा समाधान उपलब्ध कराना भी है जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर सकें. मध्यस्थता इसी दिशा में अदालतों के बोझ को कम करने के साथ-साथ सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को बचाने का प्रभावी माध्यम बन सकती है.

जयपुर में आयोजित यह सम्मेलन भारत की पारंपरिक 'पंच परमेश्वर' व्यवस्था से लेकर आधुनिक अंतरराष्ट्रीय मेडिएशन सिस्टम तक की यात्रा को एक मंच पर सामने ला रहा है. सम्मेलन के दौरान होने वाले विमर्श और प्रस्तावित 'जयपुर घोषणा-पत्र' से आने वाले समय में कॉमनवेल्थ देशों के बीच शांति मध्यस्थता, न्यायिक सहयोग और विधि के शासन को लेकर नई पहल की उम्मीद की जा रही है.

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