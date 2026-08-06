ETV Bharat / bharat

कॉमनवेल्थ गोल्ड मे​डलिस्ट अरुंधति का छलका दर्द, बोली, 'मुझे रिसीव करने राजस्थान से कोई नेता–मंत्री नहीं आया'

बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने बूंदी में आयोजित सम्मान समारोह में खिलाड़ियों के सवालों के जवाब दिए.

Arundhati Chaudhary sharing her experiences at felicitation ceremony
सम्मान समारोह में अपने अनुभव साझा करती अरुंधति चौधरी (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 6, 2026 at 7:40 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी/कोटा: कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश–प्रदेश और बूंदी जिले का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाली अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का गुरुवार को बूंदी और कोटा में सम्मान किया गया. इस मौके पर मीडिया से बातचीत में अरुंधति का दर्द छलक गया. उन्होंने कहा, 'जब खिलाड़ी कॉमनवेल्थ से पदक जीतकर भारत लौटे, तो हरियाणा के​ खिलाड़ियों को रिसीव करने उनके मंत्री और जनप्रतिनिधि एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन मुझे रिसीव करने राजस्थान से कोई नहीं आया.'

'हरियाणा के मंत्री पहुंचे, लेकिन राजस्थान से कोई नहीं या रिसीव करने': अरुंधति ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि जब वह स्वर्ण पदक जीतकर भारत लौटी, तो उन्होंने देखा कि हरियाणा के खिलाड़ियों के स्वागत के लिए उनके मंत्री और जनप्रतिनिधि एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन राजस्थान की ओर से उनका स्वागत करने कोई नहीं आया. उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें काफी दुख हुआ, क्योंकि खिलाड़ियों का सम्मान उनके मनोबल को बढ़ाता है और उन्हें आगे बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है. अरुंधति ने कहा कि उन्होंने केवल खिलाड़ियों को मिलने वाली पुरस्कार राशि और खेलों से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर अपनी बात रखी थी, लेकिन उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया.

ना बधाई, ना रिसीव करने आए नेता–मंत्री, देखें वीडियो (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: बुखार भी नहीं रोक पाया 'गोल्डन पंच', ग्लासगो में मेडल जीतकर जयपुर लौटीं अरुंधति चौधरी का शानदार स्वागत

'उपलब्धियों के अनुरूप सम्मान और प्रोत्साहन नहीं मिलता': अरुंधति ने कहा कि यह सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स की बात नहीं है. वह एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली पुरुष या महिला बॉक्सर हैं. वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया, लेकिन कई बार उपलब्धियों के अनुरूप सम्मान और प्रोत्साहन नहीं मिलता. खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन नहीं होगा, तो प्रदेश में खेलों का स्तर कैसे सुधरेगा. अब उनका उद्देश्य सिर्फ खुद मेडल जीतना नहीं, बल्कि राजस्थान में बॉक्सिंग की मजबूत नई पीढ़ी तैयार करना है. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में राजस्थान के खिलाड़ियों की संख्या और पदक दोनों बहुत कम दिखाई देते हैं. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी कई बार वह अकेले राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती हैं. उनकी इच्छा है कि राजस्थान की कई बेटियां और बेटे अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करे. इसके लिए सरकार, खेल विभाग और समाज सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे.

अरुंधति चौधरी ने दिए खिलाड़ियों के सवालों के जवाब (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: अरुंधति ने रचा इतिहास: बनी कॉमनवेल्थ में राजस्थान की पहली गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर, कोटा में जश्न का माहौल

'अब वर्ल्ड कप की तैयारी पर पूरा ध्यान': अरुंधति ने कहा कि जिस तरह बूंदी और प्रदेशभर में उनका स्वागत हो रहा है, उससे वह बेहद भावुक और खुश हैं. उन्हें उम्मीद है कि उनका यह कॉमनवेल्थ स्वर्ण पदक राजस्थान से खेलों, विशेष रूप से बॉक्सिंग के विकास में नई ऊर्जा का काम करेगा. फिलहाल वह कुछ दिन सम्मान समारोहों में शामिल होंगी. इसके बाद उनका पूरा ध्यान नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी पर रहेगा. उन्होंने युवा खिलाड़ियों से कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ, यही तीन बातें हर खिलाड़ी को आगे बढ़ाती हैं. अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तो मंजिल जरूर मिलती है.

पढ़ें: Exclusive: बॉक्सर अरुंधति चौधरी बोलीं- भारत में बॉक्सिंग का सिनेरियो बदला, रिंग में भूल जाती हूं चोट का अहसास

नागरिक सम्मान और शहर में निकाला विजय जुलूस: जिला प्रशासन की ओर से नगर परिषद के टाउन हॉल में आयोजित समारोह में अरुंधति का अभिनंदन किया गया. जैसे ही अरुंधति चौधरी बूंदी जिले की सीमा में पहुंचीं, सामाजिक संगठनों, खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने फूल-मालाओं और जयघोष के बीच उनका अभिनंदन किया. इसके बाद शहर के प्रमुख मार्गों से विजय जुलूस निकाला गया. जगह-जगह नागरिकों ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया. लोगों में अपने जिले की बेटी की एक झलक पाने और उसके साथ तस्वीर लेने का उत्साह साफ दिखाई दिया.

Arundhati Chaudhary amidst female students
छात्राओं के बीच अरुंधति चौधरी (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: Women's Day Special: कोटा की धाकड़ बॉक्सर अरुंधति, लड़कों से भिड़कर सीखा दांव-पेंच, जानिए संघर्ष की अनकही दास्तान

अरुंधति को बनाया बालिका शक्ति मंच की ब्रांड एम्बेसडर: नगर परिषद के टाउन हॉल में आयोजित सम्मान समारोह में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, खेल प्रेमियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया. कार्यक्रम के दौरान अरुंधति चौधरी का शॉल, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र देकर अभिनंदन किया गया. संवाद कार्यक्रम के दौरान अरुंधति ने खिलाड़ियों के सवालों का जवाब देते हुए अपने संघर्ष, प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की सफलता के पीछे की मेहनत को साझा किया. उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए अनुशासन, निरंतर अभ्यास और खुद पर अटूट विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत होती है. कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने कार्यक्रम के दौरान बालिका शक्ति मंच की घोषणा की. इस मंच का ब्रांड एम्बेसडर अरुंधति को बनाया गया.

Arundhati Chaudhary meeting young players
नन्हें खिलाड़ियों से मिलती अरुंधति चौधरी (ETV Bharat Bundi)

कोटा में आतिशबाजी और ढोल–नगाड़ों से स्वागत: अरुंधति के कोटा पहुंचने पर आतिशबाजी और ढोल–नगाड़ों से स्वागत किया गया. उनके स्वागत में जगह–जगह मंच लगाए गए. अरुंधती और उनके पिता सुरेश चौधरी हर मंच पर पहुंच अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन को भी खिलाड़ियों को आगे लाना चाहिए. उन्होंने कोटा में बॉक्सिंग अकादमी खोलने की मांग की है. उनका कहना है कि राजस्थान बॉक्सिंग में अभी हरियाणा के बराबर नहीं है. जितने अवसर हरियाणा में खिलाड़ियों को मिलते हैं, उतनी ही सुविधा व अवसर राजस्थान में भी मिलनी चाहिए. उनके पिता और कोटा मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष सुरेश चौधरी का कहना है कि राजस्थान को काफी सुधार करना चाहिए. यहां पर खेल के प्रति जागरूकता बढ़नी चाहिए.

Politicians and locals welcomed Arundhati in Kota
कोटा में नेताओं और स्थानीय लोगों ने किया अरुंधति का स्वागत (ETV Bharat Kota)

'अब ओलंपिक गोल्ड पर मारना है पंच': अरुंधति के कोटा जिले में प्रवेश करने पर सीमा पर ही प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों ने भी स्वागत किया. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कई संगठनों में भी उनका स्वागत किया. मीडिया से बातचीत करते हुए अरुंधति ने कहा कि वह इस अभिनंदन से अभिभूत हो गई हैं. उन्होंने बताया कि उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक है. उनका कहना है कि अमरीका के लॉस एंजेलिस में जुलाई 2028 में होने वाले ओलंपिक में वह गोल्ड मेडल लाना चाहती हैं.

TAGGED:

ARUNDHATI CHOUDHARY MET PLAYERS
ARUNDHATI CHOUDHARY ON WORLD CUP
BOXER ARUNDHATI CHOUDHARY IN BUNDI
ARUNDHATI CHOUDHARY ON PRIZE MONEY
ARUNDHATI CHOUDHARY ON WELCOME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.