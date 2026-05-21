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रांची आकर भावुक हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पदक दिलाने वाले तेजस्वीन शंकर, कहा- यह शहर मेरी खेल यात्रा की शुरुआत का गवाह

रांची: भारतीय एथलेटिक्स के स्टार खिलाड़ी और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को हाई जंप में पहला पदक दिलाने वाले तेजस्वीन शंकर इन दिनों रांची में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. राजधानी रांची पहुंचते ही तेजस्वीन ने अपने पुराने दिनों को याद किया और कहा कि इस शहर से उनकी खेल यात्रा की कई यादें जुड़ी हुई हैं.

ईटीवी भारत से खास बातचीत में तेजस्वीन शंकर ने कहा कि रांची का मौसम खिलाड़ियों के लिए काफी अनुकूल है और यहां प्रतियोगिता खेलना हमेशा शानदार अनुभव रहता है. उन्होंने कहा, “मैं पहली बार 2014 में जूनियर प्रतियोगिता खेलने रांची आया था. उस समय मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था. आज इतने वर्षों बाद अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनकर उसी शहर में वापस आना मेरे लिए बेहद खास और सुखद अनुभव है.”

तेजस्वीन शंकर से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ETV Bharat)

तेजस्वीन ने कहा कि रांची की खेल संस्कृति और यहां का माहौल खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है. उन्होंने माना कि झारखंड और रांची ने देश को कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए हैं और आने वाले समय में यहां से और भी बड़े एथलीट निकलेंगे.

बातचीत के दौरान तेजस्वीन ने भारतीय एथलेटिक्स और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को लेकर भी खुलकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि चीन जैसे देशों के खिलाड़ी भारत से 10 से 15 साल आगे हैं. वहां खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर से ही बेहतर ट्रेनिंग, वैज्ञानिक सुविधाएं और निरंतर अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर मिलता है. ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों के लिए उनसे मुकाबला करना आसान नहीं होता.

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय खिलाड़ी तेजी से सुधार कर रहे हैं और अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही. तेजस्वीन ने कहा, “सिर्फ हार्ड वर्क से अब काम नहीं चलेगा. हमें स्मार्ट वर्क भी करना होगा. दुनिया की एथलेटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है. खिलाड़ियों को तकनीक, फिटनेस, रिकवरी और मानसिक तैयारी पर भी उतना ही ध्यान देना होगा.”