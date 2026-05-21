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रांची आकर भावुक हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पदक दिलाने वाले तेजस्वीन शंकर, कहा- यह शहर मेरी खेल यात्रा की शुरुआत का गवाह

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को हाई जंप में पहला पदक दिलाने वाले तेजस्वीन शंकर रांची में हैं. यहां इनसे संवाददाता चंदन भट्टाचार्य ने बात की.

TEJASWIN SHANKAR
तेजस्वीन शंकर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 21, 2026 at 9:00 PM IST

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रांची: भारतीय एथलेटिक्स के स्टार खिलाड़ी और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को हाई जंप में पहला पदक दिलाने वाले तेजस्वीन शंकर इन दिनों रांची में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. राजधानी रांची पहुंचते ही तेजस्वीन ने अपने पुराने दिनों को याद किया और कहा कि इस शहर से उनकी खेल यात्रा की कई यादें जुड़ी हुई हैं.

ईटीवी भारत से खास बातचीत में तेजस्वीन शंकर ने कहा कि रांची का मौसम खिलाड़ियों के लिए काफी अनुकूल है और यहां प्रतियोगिता खेलना हमेशा शानदार अनुभव रहता है. उन्होंने कहा, “मैं पहली बार 2014 में जूनियर प्रतियोगिता खेलने रांची आया था. उस समय मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था. आज इतने वर्षों बाद अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनकर उसी शहर में वापस आना मेरे लिए बेहद खास और सुखद अनुभव है.”

तेजस्वीन शंकर से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ETV Bharat)

तेजस्वीन ने कहा कि रांची की खेल संस्कृति और यहां का माहौल खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है. उन्होंने माना कि झारखंड और रांची ने देश को कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए हैं और आने वाले समय में यहां से और भी बड़े एथलीट निकलेंगे.

बातचीत के दौरान तेजस्वीन ने भारतीय एथलेटिक्स और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को लेकर भी खुलकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि चीन जैसे देशों के खिलाड़ी भारत से 10 से 15 साल आगे हैं. वहां खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर से ही बेहतर ट्रेनिंग, वैज्ञानिक सुविधाएं और निरंतर अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर मिलता है. ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों के लिए उनसे मुकाबला करना आसान नहीं होता.

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय खिलाड़ी तेजी से सुधार कर रहे हैं और अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही. तेजस्वीन ने कहा, “सिर्फ हार्ड वर्क से अब काम नहीं चलेगा. हमें स्मार्ट वर्क भी करना होगा. दुनिया की एथलेटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है. खिलाड़ियों को तकनीक, फिटनेस, रिकवरी और मानसिक तैयारी पर भी उतना ही ध्यान देना होगा.”

उन्होंने भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन की नई पहल की भी सराहना की. तेजस्वीन के मुताबिक अब फेडरेशन की ओर से कई नए नियम और व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं, जो भारतीय एथलेटिक्स के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत हैं. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अब पहले की तुलना में ज्यादा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है.

तेजस्वीन ने कहा, “जब आप लगातार विदेशी खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आपका स्तर अपने आप बेहतर होता है. अब भारतीय खिलाड़ी भी बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और दुनिया भारत को गंभीरता से लेने लगी है.”

गौरतलब है कि तेजस्वीन शंकर भारतीय एथलेटिक्स के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार देश का नाम रोशन किया है. उन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में हाई जंप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था. इसके बाद डेकाथलॉन में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 2022 एशियन गेम्स में रजत पदक अपने नाम किया. वहीं एशियन चैंपियनशिप में भी वह पदक जीत चुके हैं.

रांची में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तेजस्वीन की मौजूदगी युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा बन रही है. युवा एथलीट उन्हें करीब से देखकर सीखने और उनसे प्रेरित होने की कोशिश कर रहे हैं.

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