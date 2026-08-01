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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: गाजियाबाद में तैनात SI अस्मिता डे ने गोल्ड जीत कर रचा इतिहास, जूडो में बनाया रिकॉर्ड

यहां तक पहुंचने में मां-बाप ने अहम भूमिका-अस्मिता डे: स्वर्ण पदक विजेता अस्मिता डे ने ग्लासगो में वीडियो के सामने बातचीत के दौरान कहा, "यहां तक पहुंचने में मां-बाप ने अहम भूमिका निभाई है. उनकी सपोर्ट के बिना यहां तक पहुंचना संभव नहीं था. पिता ने हमेशा हौसला बढ़ाया. अचानक पिता की ब्रेन स्ट्रोक से मृत्यु हो गई थी. उसके बाद मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है. अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी. पापा की मृत्यु के बाद मां ने टूटने नहीं दिया. मम्मी ने पापा की मृत्यु के 10 दिन बाद ही ट्रेनिंग पर वापस भेज दिया. ट्रेनिंग पर वापस जाना मुश्किल था, मम्मी ने काफी समझाया और कहा कि अगर आज मैंने तुम्हें रोका तो तुम्हारे पिता को दुख होगा. तुम जल्दी ट्रेनिंग पर वापस जाओ. मम्मी ने ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेज दिया."

उनकी शानदार जीत के साथ भारत ने न सिर्फ एक और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है. बल्कि भारतीय जूडो को भी राष्ट्रमंडल खेलों में नहीं पहचान मिली है. इस जीत के साथ अस्मिता राष्ट्रमंडल खेलों में महिला 48 किलोग्राम जूडो वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला खिलाड़ी बन गई है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद पुलिस लाइन में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस की उपनिरीक्षक अस्मिता डे ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और जज्बे से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है. स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में उन्होंने महिला 48 किलोग्राम जूडो स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया है.



बेटी की जीत पर अस्मित डे की मां ने जताई खुशी: त्रिपुरा में बेटी की जीत के बाद अस्मित डे की मां मुन्ना पत्नी डे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहां, "मैं आज बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी ने मेडल जीता है. मुझे अपनी बेटी पर गर्व है. बेटी की उसे उपलब्धि पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी लोग बहुत खुश हैं. आज अगर अस्मिता के पिता जिंदा होते तो वह बहुत खुश होते और अपनी बेटी पर गर्व करते."

यूपी पुलिस महानिदेशक ने बताया अत्यंत गौरव का विषय: पुलिस महानिदेशक (उत्तर प्रदेश) राजीव कृष्ण द्वारा बयान जारी कर बताया कि 31-07-2026 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की "महिला 48 किलोग्राम भार वर्ग की जूडो स्पर्धा" में गाजियाबाद में नियुक्त उपनिरीक्षक अस्मिता डे द्वारा स्वर्ण पदक अर्जित करना उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश और समस्त देश के लिए अत्यंत गौरव का विषय है.



" कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बनकर उन्होंने भारतीय खेल इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है. उनकी यह उपलब्धि अनुशासन, दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम एवं उत्कृष्टता जैसे उन मूल्यों का सशक्त प्रतीक है, जो एक उत्कृष्ट खिलाड़ी और एक समर्पित पुलिस अधिकारी दोनों की पहचान हैं. "- राजीव कृष्ण,यूपी पुलिस महानिदेशक

मुख्यमंत्री योगी के दूरदर्शी विजन को किया साकार-राजीव कृष्ण

यह उपलब्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दूरदर्शी विजन को भी साकार करती है, जिसके अंतर्गत खेल प्रतिभाओं को निरंतर प्रोत्साहन दिया गया है तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेल कोटे के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा का अवसर प्रदान किया गया है. ऐसे प्रयास खिलाड़ियों को सार्वजनिक सेवा और अंतरराष्ट्रीय खेल दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित एवं समर्थ बनाते हैं.

उन्होंने आगे कहा, "उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की ओर से मैं उपनिरीक्षक अस्मिता डे को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य एवं देश के लिए ऐसी ही अनेक गौरवपूर्ण सफलताओं की कामना करता हूं. "

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