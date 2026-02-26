ETV Bharat / bharat

देश के 230 विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए बड़ा मौका; जानिए कैसे करें CUET की तैयारी

हैदराबाद: देश के 230 विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए 12वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों के पास बड़ा मौका है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से कराए जाने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के जरिए इन विश्वविद्यालयों में अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम में दाखिला लिया जा सकता है. CUET 2026 की तारीख NTA ने 11-13 मई घोषित की है. आईए, करियर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए ETV Bharat के 'करियर कनेक्ट' के जरिए हम आपको बताते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए.

CUET टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन का देता प्लेटफॉर्म: सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए देश की 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 36 स्टेट यूनिवर्सिटी, 26 डीम्ड यूनिवर्सिटी और 113 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जा सकता है.

इनके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जैसे 7 सरकारी इंस्टीट्यूट में भी CUET के स्कोर के आधार पर अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है.

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का क्या होता है पैटर्न: CUET का पेपर कंप्यूटर आधारित (Computer Based Test, CBT) होता है, जिसमें मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) होते हैं. परीक्षा में 3 खंड होते हैं. पहला सेक्शन भाषा का होता है. इसमें 13 अलग-अलग भाषाओं में आपको किसी एक लैंग्वेज को चुनना होता है. दूसरा सेक्शन विशिष्ट विषय (Domain Subject) का होता है. इसमें जो विषय 12वीं में पढ़े हैं उनमें से ले सकते हैं. तीसरा सेक्शन सामान्य परीक्षा (General Test) का होता है. परीक्षा में सभी सवाल 12वीं के NCERT सिलेबस पर आधारित होते हैं.