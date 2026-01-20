ETV Bharat / bharat

कॉर्बेट नेशनल पार्क में दिखा नन्हा खूबसूरत 'शिकारी', पल भर में मछली कर गया चट, देखें वीडियो

कॉर्बेट नेशनल पार्क में शिकार करते दिखाई दिया कॉमन किंगफिशर ( Photo-Sanjay Chimwal )

रामनगर (उत्तराखंड): रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क और इसके आसपास बहने वाली नदियां, नाले, गाड़-गदेरों की जैव विविधता विश्व भर में प्रसिद्ध है. यहां सिर्फ बाघ, हाथी और हिरण ही नहीं, बल्कि सैकड़ों प्रजातियों के रंग-बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक समृद्धि को और भी खास बनाते हैं. इन्हीं पक्षियों में से एक है कॉमन किंगफिशर, जिसका नाम जितना बड़ा है, कद उतना ही छोटा. कॉमन किंगफिशर आमतौर पर आसानी से दिखाई नहीं देती. इसका आकार छोटा होने के कारण और तेज गति से उड़ान भरने की वजह से यह अक्सर लोगों की नजरों से ओझल रहती है. यह पक्षी साफ पानी वाली नदियों, नालों और गाड़-गदेरों के किनारे पाई जाती है, जहां मछलियों की भरपूर मौजूदगी होती है. नीले-हरे और नारंगी रंगों से सजी इसकी देह इसे बेहद आकर्षक बनाती है, लेकिन इसकी फुर्ती इसे कैमरे में कैद करना एक चुनौती बना देती है. कैमरे में शिकार करता कैद हुआ कॉमन किंगफिशर (Video-Sanjay Chimwal) हाल ही में प्रकृति प्रेमी और फोटोग्राफर संजय छिम्वाल ने कॉमन किंगफिशर का एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ पल अपने कैमरे में कैद किया है. इस तस्वीर में किंगफिशर को मछली पकड़ते हुए देखा जा सकती है. मछली को अपनी चोंच में दबोचकर यह पक्षी मानो अपने शिकार की सफलता का आनंद ले रही हो, यह दृश्य न सिर्फ इसकी शिकार करने की अद्भुत कला को दर्शाता है, बल्कि प्रकृति के संतुलन की एक जीवंत झलक भी पेश करता है.