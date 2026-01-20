ETV Bharat / bharat

कॉर्बेट नेशनल पार्क में दिखा नन्हा खूबसूरत 'शिकारी', पल भर में मछली कर गया चट, देखें वीडियो

कॉर्बेट नेशनल पार्क में पक्षियों का संसार भी बसता है. यहां कई मौकों पर दुर्लभ पक्षी भी दिखाई दिए हैं.

Common Kingfisher bird
कॉर्बेट नेशनल पार्क में शिकार करते दिखाई दिया कॉमन किंगफिशर (Photo-Sanjay Chimwal)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 20, 2026 at 2:31 PM IST

Updated : January 20, 2026 at 2:42 PM IST

रामनगर (उत्तराखंड): रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क और इसके आसपास बहने वाली नदियां, नाले, गाड़-गदेरों की जैव विविधता विश्व भर में प्रसिद्ध है. यहां सिर्फ बाघ, हाथी और हिरण ही नहीं, बल्कि सैकड़ों प्रजातियों के रंग-बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक समृद्धि को और भी खास बनाते हैं. इन्हीं पक्षियों में से एक है कॉमन किंगफिशर, जिसका नाम जितना बड़ा है, कद उतना ही छोटा.

कॉमन किंगफिशर आमतौर पर आसानी से दिखाई नहीं देती. इसका आकार छोटा होने के कारण और तेज गति से उड़ान भरने की वजह से यह अक्सर लोगों की नजरों से ओझल रहती है. यह पक्षी साफ पानी वाली नदियों, नालों और गाड़-गदेरों के किनारे पाई जाती है, जहां मछलियों की भरपूर मौजूदगी होती है. नीले-हरे और नारंगी रंगों से सजी इसकी देह इसे बेहद आकर्षक बनाती है, लेकिन इसकी फुर्ती इसे कैमरे में कैद करना एक चुनौती बना देती है.

कैमरे में शिकार करता कैद हुआ कॉमन किंगफिशर (Video-Sanjay Chimwal)

हाल ही में प्रकृति प्रेमी और फोटोग्राफर संजय छिम्वाल ने कॉमन किंगफिशर का एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ पल अपने कैमरे में कैद किया है. इस तस्वीर में किंगफिशर को मछली पकड़ते हुए देखा जा सकती है. मछली को अपनी चोंच में दबोचकर यह पक्षी मानो अपने शिकार की सफलता का आनंद ले रही हो, यह दृश्य न सिर्फ इसकी शिकार करने की अद्भुत कला को दर्शाता है, बल्कि प्रकृति के संतुलन की एक जीवंत झलक भी पेश करता है.

विशेषज्ञों के अनुसार, कॉमन किंगफिशर का किसी क्षेत्र में पाया जाना वहां के जल स्त्रोतों की स्वच्छता का संकेत भी माना जाता है. ऐसे में कॉर्बेट और इसके आसपास के नदी-नालों में इस पक्षी की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि यहां का प्राकृतिक वातावरण अब भी काफी हद तक सुरक्षित है. संजय छिम्वाल द्वारा कैद किया गया यह दृश्य वन्यजीव प्रेमियों और पक्षी विज्ञानी लोगों के लिए खास है. यह न केवल कॉर्बेट की समृद्ध जैव विविधता को उजागर करता है, बल्कि लोगों को प्रकृति और उसके संरक्षण के प्रति भी जागरूक करने का संदेश देता है.

रामनगर वन प्रभाग के एसडीओ अंकित बडोला ने बताया कि कॉमन किंगफिशर, जिसे हिंदी में रामचिरैया या नीलकंठी व मछलीमार भी कहा जाता है, अपने रंगीन शरीर और तीव्र शिकार शैली के लिए प्रसिद्ध है. इसका व्यवहार बेहद रोचक और अनुशासित होता है. उन्होंने बताया कि यह एकांत प्रिय स्वभाव का होता है, यह अकेले रहना पसंद करता है. प्रजनन काल को छोड़कर यह अन्य किंगफिशरों से दूरी बनाए रखता है और अपने शिकार क्षेत्र की रक्षा करता है. यह पक्षी नदी, नाले, गाड़-गदेरों या तालाब के किनारे किसी टहनी या पत्थर पर स्थिर बैठकर पानी को ध्यान से देखता है. मछली दिखते ही यह बिजली की गति से गोता लगाकर शिकार पकड़ लेता है.

शिकार को अक्सर चोंच में पकड़कर पत्थर पर पटकता है, ताकि वह निगलने योग्य हो जाए. उन्होंने बताया कि किंगफिशर बहुत सतर्क पक्षी है. इंसान या किसी खतरे की आहट मिलते ही यह तेज आवाज के साथ उड़ जाता है. इसी वजह से इसे नजदीक से देख पाना या कैमरे में कैद करना चुनौतीपूर्ण होता है.

