मुंह जलाएगी चाय की चुस्की! होटल में खाना होगा अब 'सपना'...गैस की कीमतों ने बिगाड़ा स्वाद!
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऑपरेटरों ने कहा कि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ने से खाने की लागत में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है.
Published : May 2, 2026 at 4:16 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्लीः होटल और रेस्तरां उद्योग (हॉस्पिटैलिटी सेक्टर) इस समय भारी दबाव में है. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और सप्लाई की समस्याओं से पहले ही जूझ रहे होटलों और रेस्तरां पर अब 993 रुपये की ताज़ा कीमत वृद्धि का अतिरिक्त बोझ आ गया है, जिससे पर्यटन उद्योग की चिंताएं बढ़ गई हैं. उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि इसका सीधा असर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के पर्यटकों पर पड़ेगा.
होटल और रेस्तरां संचालकों ने ईटीवी भारत को बताया कि इस वृद्धि की वजह से ग्राहकों के लिए खाने-पीने की चीज़ों के दाम लगभग 30 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं. चूंकि अधिकांश कमर्शियल किचन में एलपीजी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए कीमतों में इस उछाल के बाद उनके पास इस बोझ को कम करने का बहुत कम विकल्प बचा है.
ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन (जनसंपर्क परिषद) राजन सहगल ने ईटीवी भारत को बताया, "इस अचानक हुई बढ़ोतरी का असर पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर निश्चित रूप से पड़ेगा. आने वाले दिनों में पर्यटकों को खाने पर ज्यादा खर्च करना होगा. उदाहरण के लिए, यदि कोई मेहमान अभी भोजन के लिए 1,000 रुपये दे रहा है, तो उसे लगभग 30 प्रतिशत अधिक यानी कि करीब 1,300 रुपये भुगतान करना पड़ सकता है"
उन्होंने आगे कहा, "कई होटलों और रेस्तरां ने पहले ही अपने मेन्यू में कटौती कर दी है, और वे उन व्यंजनों से बच रहे हैं जिन्हें पकाने में अधिक आंच या ज्यादा गैस की खपत होती है. यह न तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए अच्छा संकेत है और न ही मेहमानों के लिए." इस बदलाव का उद्देश्य ग्राहकों को अचानक झटका दिए बिना खर्चों को सीमित करना है.
कई संस्थान फिलहाल मेन्यू की कीमतों में बदलाव का अंतिम फैसला लेने से पहले इसके प्रभाव के दायरे का आकलन कर रहे हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए दिल्ली के होटल व्यवसायी और उद्योग विशेषज्ञ प्रणय अनेजा ने कहा, "होटल और रेस्तरां उद्योग हाल ही में गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर खाने की कीमतों का आकलन कर रहा है. इस मूल्यांकन के आधार पर ही वे मेन्यू की कीमतों में बदलाव का फैसला करेंगे."
कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर बड़े होटलों की रसोई से कहीं आगे निकलकर अब सड़कों तक पहुंच गया है, जहां भारत का सबसे सस्ता खाना मिलता है.
इस बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करते हुए, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मानद कोषाध्यक्ष गरिष ओबेरॉय ने बताया कि यह संकट किसी में भेदभाव नहीं करता. उन्होंने कहा, "कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि न केवल बड़े रेस्तरां और होटलों को प्रभावित करेगी, बल्कि छोटे सड़क किनारे के ढाबों, ठेलों और चाय बेचने वालों को भी प्रभावित करेगी."
एक ऐसा देश जहां चाय का एक कप सिर्फ एक पेय नहीं है, वहां इसका असर बहुत गहरा और व्यक्तिगत है. कई लोगों के लिए, 10 रुपये की चाय एक दैनिक अनुष्ठान और एक सस्ता सुकून है जो उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है. लेकिन अब वह सुकून भी दबाव में है.
ओबेरॉय बताते हैं, "अब एक गरीब आदमी, जो 10 रुपये में चाय पीता था, उसे तरोताजा महसूस करने के लिए उसी एक कप चाय के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे." उन्होंने रेखांकित किया कि कैसे इस मूल्य वृद्धि का बोझ उन उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है जो कीमतों में मामूली बदलाव से भी प्रभावित होते हैं.
भारत भर के भोजनालयों और होटलों के लिए रसोई अब केवल खाना पकाने की जगह नहीं, बल्कि अस्तित्व बचाने की चुनौती बन गई है. 'होटल एंड रेस्टोरेशन एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया' के सदस्य राकेश रॉय ने एक ऐसे उद्योग की तस्वीर पेश की जो कई मोर्चों पर बढ़ती लागत से जूझ रहा है.
रॉय के अनुसार, कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी एक बड़ी समस्या का केवल एक हिस्सा है. कच्चे माल से लेकर दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं तक, लगभग हर लागत मूल्य बढ़ रही है. रेस्तरां मालिकों और होटल संचालकों के लिए ये खर्च बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे उनका मुनाफा, जो पहले से ही कम था, अब और भी कम होता जा रहा है.
वे कहते हैं, "इसका प्रभाव किसी एक चीज तक सीमित नहीं है. जब ईंधन महंगा होता है, तो खाना पकाने से लेकर सप्लाई चेन तक हर चीज पर दबाव महसूस होता है." इसका असर रसोई घरों में पहले से ही दिखने लगा है, जहां शेफ और मैनेजरों को कीमतों, भोजन की मात्रा और खरीद की रणनीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.
रॉय का अनुमान है कि निकट भविष्य में खाने की कीमतों में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है, जो जल्द ही मेन्यू और बिलों पर दिखाई देने लगेगी. ग्राहकों के लिए इसका मतलब उसी भोजन के लिए काफी अधिक भुगतान करना हो सकता है, जबकि व्यवसायों के लिए यह बाजार में टिके रहने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने जैसा है.
रॉय ने यह भी बताया, "कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति लगातार या पर्याप्त मात्रा में नहीं की जा रही है. आपूर्ति की यह अनिश्चितता और बढ़ी हुई कीमतें मिलकर उद्योग के लिए 'दोहरा बोझ' बन गई हैं."
इसे भी पढ़ेंः