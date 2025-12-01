ETV Bharat / bharat

दिसंबर के पहले दिन मिली बड़ी खुशखबरी, सिलेंडर के दामों में हुई कटौती, जानें लेटेस्ट रेट्स

इंडियन ऑयल कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम अपडेट कर दिए गए हैं. राजधानी दिल्ली और कोलकाता में यह कटौती करीब 10 रुपये की है. वहीं, मायानगरी मुंबई और चेन्नई में यही कटौती 11 रुपये की हुई है.

तेल कंपनियों ने प्रति सिलेंडर करीब 10 से 11 रुपये की कटौती की है. कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक नए दाम आज सोमवार 1 दिसंबर 2025 से लागू हो गए हैं.

हैदराबाद: दिसंबर का महीना शुरू होते ही देश की जनता को खुशखबरी मिल गई है. सरकारी तेल कंपनियों ने आज 1 दिसंबर 2025 को गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव किए हैं. कंपनियों ने दामों में यह फेरबदल आज से लागू किए हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक तेल कंपनियों ने 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की है.

जानिए लेटेस्ट रेट

राजधानी दिल्ली में 19 किग्रा. वाले सिलेंडर की कीमत की बात करें तो यह सिलेंडर अब 1580 रुपये में उपलब्ध होगा. पहले इसकी कीमत 1590.50 रुपये थी. कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है. उसके दाम स्थिर बने हुए हैं. कोलकाता में यही सिलेंडर 1684 रुपये में उपलब्ध होगा, जो पहले 1694 रुपये में बिकता था. मुंबई में यही 19 किग्रा. वाला सिलेंडर 1531 में मिलेगा, पहले इसकी कीमत 1542 रुपये थी. चेन्नई में यही सिलेंडर अब 1739 रुपये में बिकेगा. पहले इसकी कीमत 1750 रुपये थी.

नवंबर में भी घटे थे दाम

आपको बता दें कि पिछले महीने नवंबर में भी सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की थी. यह कटौती मात्र 5 रुपये की थी. वहीं अक्टूबर में कंपनियों में दामों को बढ़ाकर झटका दिया था. तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जस के तस रखे हैं. इनके दामों में किसी भी प्रकार को कोई फेरबदल नहीं किया गया है. आखिरी बार इसके दाम 8 अप्रैल 2025 को बदले गए थे. तब से दामों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं.

पढ़ें: सुबह-सुबह मिल गई खुशखबरी, LPG गैस सिलेंडर के दामों में कटौती, जानिए कितने कम हुए दाम