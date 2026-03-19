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हिमाचल में गहराया कमर्शियल LPG संकट, टूरिज्म के होटल में विधानसभा के लिए लकड़ी के चूल्हों पर बन रहा 800 लोगों का खाना

हिमाचल में कमर्शियल LPG सिलेंडर की भारी किल्लत का असर अब विधानसभा पर भी दिखने लगा है.

Himachal LPG Crisis In Hotels
हिमाचल में गहराया कमर्शियल LPG संकट! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 7:30 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कमर्शियल एलपीजी (LPG) की किल्लत का असर दिखने लगा है. गैस सिलेंडर की कमी के चलते ढाबा रेस्टोरेंट में संकट गहराने लगा है. पर्यटन निगम के होटलों में अब खाना बनाने के लिए लकड़ियों का सहारा लिया जा है. होटल में गैस सिलेंडरों की कमी के चलते विधानसभा बजट सत्र के लिए तैयार होने वाला भोजन भी पारंपरिक तरीके से लकड़ी के चूल्हों पर बनाना पड़ रहा है.

हिमाचल में गहराया कमर्शियल LPG संकट!

हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान रोजाना सैकड़ों लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से रसोइयों को पारंपरिक तरीकों का सहारा लेना पड़ रहा है. लकड़ी खरीदकर बड़े पैमाने पर खाना तैयार किया जा रहा है, जिससे लागत और श्रम दोनों बढ़ गए हैं. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में यह स्थिति देखने को मिल रही है, जहां से विधानसभा के लिए भोजन की आपूर्ति होती है. यही नहीं होटल में आ रहे गेस्ट के लिए भी लकड़ियों से ही खाना बनाया जा रहा है.

हिमाचल में कमर्शियल LPG संकट (ETV Bharat)

लकड़ी पर खाना बनाने में काफी कठिनाई

धनी राम रसोइया का कहना है कि, "LPG गैस की अनुपलब्धता के बावजूद हमें इस समय बड़ी मात्रा में खाना तैयार करना पड़ रहा है. करीब 800 लोगों के लिए लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाया जा रहा है. होटल में जो लोग आ रहे हैं, उन्हें भी लकड़ी पर खाना बना कर दिया जा रहा है. कठिनाई तो हो रही है, खाना बनाने में लेकिन इसके अलावा कोई अभी ऑप्शन भी नहीं है."

Himachal LPG Crisis In Hotels
विधानसभा के लिए लकड़ी के चूल्हों पर बन रहा खाना (ETV Bharat)

लकड़ियों पर बन रहा 800 लोगों का खाना

रसोइया धनी राम का कहना है, कमर्शियल LPG सिलेंडर न मिलने का असर होटलों पर दिखने लगा है. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी HPTDC के होटलों में विशेषकर हॉलिडे होम और पीटरहॉफ में, हर दिन करीब 800 लोगों का खाना लकड़ियों पर ही बनाया जा रहा है. लकड़ियों पर खाना बनाने के चलते एक ओर लागत बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों को भी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है.

हिमाचल में कमर्शियल LPG संकट पर CM ने जताई चिंता

हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल LPG संकट खड़ा हो गया है और इसका असर होटल रेस्टोरेंट में देखने को मिल रहा है. LPG संकट का असर पर्यटन कारोबार पर पड़ने लगा है. हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रदेश में कमर्शियल LPG की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है. साथ ही केंद्र के पेट्रोलियम मंत्रालय के समक्ष इस मामले को उठाने की बात कही है.

LPG संकट से कैसे उबरा जाए सरकार कर रही विचार

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "कमर्शियल एलपीजी की कमी महसूस की जा रही है. होटल रेस्टोरेंट में एलपीजी की कमी ध्यान में लाई गई है. सरकार इस पर नजर बनाए हुए है और कैसे इस स्थिति से निपटा जाए इस पर विचार किया जा रहा है. इस संबंध में भी केंद्र सरकार के साथ बात कर रहे हैं. इसका असर पर्यटन कारोबार पर पड़ा है."

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