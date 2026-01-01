ETV Bharat / bharat

नए साल पर आंख खुलते ही लगा जोर का झटका, LPG सिलेंडर के दामों में बंपर वृद्धि

तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रेट्स अपडेट करती हैं. नए दाम आज से लागू हो गए हैं.

LPG CYLINDER PRICE UPDATE
LPG सिलेंडर के दामों में बंपर वृद्धि (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 1, 2026

हैदराबाद: नए साल 2026 की शुरुआत होते ही जोर का झटका लगा है. तेल कंपनियों ने आज गुरुवार सुबह गैस सिलेंडर के दाम अपडेट कर दिए हैं. नए दाम आज सुबह से ही लागू हो गए हैं.

ताजा जानकारी के मुताबिक तेल कंपनियों ने 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बंपर वृद्धि (LPG Cylinder Price Hike) की है. राजधानी दिल्ली से लेकर सभी शहरों में यह दाम लागू हुए हैं. कंपनियों ने प्रति सिलेंडर करीब 111 रुपये की बंपर बढ़ोत्तरी की है. वहींं, तेल कंपनियों ने 14 किग्रा. वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया है.

नए साल के पहले दिन से नए रेट्स लागू
कंपनियों की वेबसाइट के मुताबिक नए रेट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है. राजधानी दिल्ली में अभी तक 19 किग्रा. वाले सिलेंडर के दाम 1580.50 रुपये थे, लेकिन आज से यही सिलेंडर 1691.50 रुपये में मिलेगा. मुंबई में इसी सिलेंडर के दाम 1531.50 रुपये से बढ़कर 1642.50 रुपये हो गया है. कोलकाता की बात करें तो कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम 1795 रुपये हो गए हैं. पहले यही सिलेंडर 1684 रुपये में बिकता था. चेन्नई में भी दाम बढ़े हैं. नए दाम 1849.50 रुपये हो गए हैं. पहले इसके दाम 1739.50 रुपये थे.

पिछले महीने दिसंबर में घटे थे दाम
तेल कंपनियों ने पिछले महीने दिसंबर 2025 में ग्राहकों को राहत दी थी. राष्ट्रीय राजधानी में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 10 रुपये की कटौती की गई थी. वहीं, मुंबई और चेन्नई में 11 रुपये घटाए गए थे.

नवंबर में भी हुई थी कटौती
आपको बता दें कि नवंबर 2025 में भी तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की थी. यह कटौती मात्र 5 रुपये की थी. वहीं, अक्टूबर में कंपनियों में दामों को बढ़ाकर झटका दिया था. तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जस के तस रखे हैं. इनके दामों में किसी भी प्रकार को कोई फेरबदल नहीं किया गया है. आखिरी बार इसके दाम 8 अप्रैल 2025 को बदले गए थे. तब से दामों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं.

