ETV Bharat / bharat

नए साल पर आंख खुलते ही लगा जोर का झटका, LPG सिलेंडर के दामों में बंपर वृद्धि

हैदराबाद: नए साल 2026 की शुरुआत होते ही जोर का झटका लगा है. तेल कंपनियों ने आज गुरुवार सुबह गैस सिलेंडर के दाम अपडेट कर दिए हैं. नए दाम आज सुबह से ही लागू हो गए हैं.

ताजा जानकारी के मुताबिक तेल कंपनियों ने 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बंपर वृद्धि (LPG Cylinder Price Hike) की है. राजधानी दिल्ली से लेकर सभी शहरों में यह दाम लागू हुए हैं. कंपनियों ने प्रति सिलेंडर करीब 111 रुपये की बंपर बढ़ोत्तरी की है. वहींं, तेल कंपनियों ने 14 किग्रा. वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया है.

नए साल के पहले दिन से नए रेट्स लागू

कंपनियों की वेबसाइट के मुताबिक नए रेट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है. राजधानी दिल्ली में अभी तक 19 किग्रा. वाले सिलेंडर के दाम 1580.50 रुपये थे, लेकिन आज से यही सिलेंडर 1691.50 रुपये में मिलेगा. मुंबई में इसी सिलेंडर के दाम 1531.50 रुपये से बढ़कर 1642.50 रुपये हो गया है. कोलकाता की बात करें तो कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम 1795 रुपये हो गए हैं. पहले यही सिलेंडर 1684 रुपये में बिकता था. चेन्नई में भी दाम बढ़े हैं. नए दाम 1849.50 रुपये हो गए हैं. पहले इसके दाम 1739.50 रुपये थे.