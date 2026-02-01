ETV Bharat / bharat

बजट 2026 के पेश होने से पहले लगा जोर का झटका, तेल कंपनियों ने बढ़ाए गैस सिलेंडर के दाम

हैदराबाद: आज से फरवरी महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज आम बजट 2026 पेश होने वाला है. आपको बता दें, देश की ऑयल मार्केंटिंग कंपनियों ने एलपीजी (LPG) सिलेंडर के दामों को अपडेट कर दिया है. कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव करती हैं. इसी सिलसिले में आज रविवार 1 फरवरी को भी दामों में बदलाव हुआ है.

देश की जनता की आंख खुलते ही महंगाई का झटका लगा है. सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में वृद्धि (LPG Cylinder Price Hike) कर दिया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे मेट्रो शहर में नए दाम आज से लागू हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक तेल कंपनियों ने यह वृद्धि 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में की है. बता दें, यह सिलेंडर करीब 50 रुपये महंगा कर दिया गया है. हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर (14 किग्रा.) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

जानिए नए दाम

हर महीने के पहले दिन तमाम आर्थिक बदलाव होते हैं. इसी क्रम में फरवरी में भी आज से तमाम कई बड़े बदलाव हुए हैं. बजट 2026 वाले दिन देश की जनता को महंगाई का झटका लगा है. कंपनियों ने फरवरी के पहले दिन सिलेंडर के दाम 50 रुपय तक महंगे कर दिए हैं. आइये जानते हैं नए रेट्स