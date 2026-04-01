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आंख खुलते ही लगा जोर का करंट, कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दामों में की बंपर वृद्धि

कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दामों मे की बंपर वृद्धि ( IANS )

हैदराबाद: नए फायनेंशियल ईयर 2026 की शुरुआत होते ही जोर का झटका लगा है. सरकारी तेल कंपनियों ने आज बुधवार 1 अप्रैल की सुबह गैस सिलेंडर के दाम अपडेट कर दिए हैं. नए दाम आज से ही लागू हो गए हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक कंपनियों ने 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बेतहाशा वृद्धि (LPG Cylinder Price Hike) की है. राजधानी दिल्ली से लेकर सभी शहरों में यह दाम लागू हुए हैं. कंपनियों ने प्रति सिलेंडर करीब 195.50 रुपये की बढ़ोत्तरी की है. वहींं, तेल कंपनियों ने 14 किग्रा. वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया है.