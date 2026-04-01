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आंख खुलते ही लगा जोर का करंट, कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दामों में की बंपर वृद्धि

सरकारी तेल कंपनियां महीने की पहली तारीख को रेट्स अपडेट करती हैं. नए दाम आज से लागू हो गए हैं.

COMMERCIAL LPG CYLINDER PRICE
कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दामों मे की बंपर वृद्धि (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 1, 2026 at 6:48 AM IST

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हैदराबाद: नए फायनेंशियल ईयर 2026 की शुरुआत होते ही जोर का झटका लगा है. सरकारी तेल कंपनियों ने आज बुधवार 1 अप्रैल की सुबह गैस सिलेंडर के दाम अपडेट कर दिए हैं. नए दाम आज से ही लागू हो गए हैं.

ताजा जानकारी के मुताबिक कंपनियों ने 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बेतहाशा वृद्धि (LPG Cylinder Price Hike) की है. राजधानी दिल्ली से लेकर सभी शहरों में यह दाम लागू हुए हैं. कंपनियों ने प्रति सिलेंडर करीब 195.50 रुपये की बढ़ोत्तरी की है. वहींं, तेल कंपनियों ने 14 किग्रा. वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया है.

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब आम जीवन पर पड़ने लगा है. इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में तेजी के चलते सरकारी तेल कंपनियों ने अब सभी को चिंता में डाल दिया है. देश की राजधानी दिल्ली में अब 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 2,078.50 रुपये तक पहुंच गई है. बता दें, इससे पहले इस महीने की पहली तारीख को भी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 114.50 रुपये की वृद्धि की गई थी.

घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 7 मार्च को 60 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई थी. राजधानी दिल्ली में इस सिलेंडर के दाम 913 रुपये हैं.

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