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LPG Crisis : जंग ने बिगाड़ा जायका! संकट में जंबो रसगुल्ला, मिठाई कारोबारी परेशान

2-2 किलो का बनता है एक रसगुल्ला : ओमप्रकाश बताते हैं, कि हमारे यहां 50 ग्राम से लेकर डेढ़ से दो किलो तक का रसगुल्ला बनता है. इसके अलावा रेस्टोरेंट व होटल की सामग्री का भी निर्माण होता है. प्रतिदिन कई कमर्शियल गैस सिलेंडर की खपत होती है. किंतु अभी एक भी गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. एक भी गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण अब हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था तलाश रहे हैं.

लौट जा रहे ग्राहक : इस दुकान की प्रसिद्धी रसगुल्ला से है. रिश्तेदार के यहां जाना हो या लग्न- शादी विवाह या अन्य उत्सव का समय हो, तो लोग यहां से रसगुल्ला जरूर लेकर जाते हैं. किंतु कमर्शियल गैस की किल्लत के कारण रसगुल्ला एकदम से कम बन रहे हैं. इसके कारण जो ग्राहक रसगुल्ला खरीदने आ रहे हैं, वह लौट भी जा रहे हैं. क्योंकि रसगुल्ला कम बन रहा है.

''एजेंसी वालों ने साफ कह दिया है, कि अभी कमर्शियल सिलेंडर गैस की आपूर्ति नहीं हो सकती है. उन्होंने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया है. इसके बीच अब हमारी दुकान में रसगुल्ले का निर्माण कार्य एक तरह से ठप हो गया है, बल्कि समोसे व अन्य मिठाइयां का निर्माण और रेस्टोरेंट भी प्रभावित हुआ है.'' - ओमप्रकाश, पंडित जी मिठाई दुकान चलाने वाले

रसगुल्ला का स्टॉक हुआ कम : पंडित जी की प्रसिद्ध रसगुल्ले की दुकान चला रहे ओमप्रकाश बताते हैं, कि हमारे दुकान में इन दिनों रसगुल्ले का स्टॉक एकदम से कम हो गया है. पहले रसगुल्ले व अन्य सामग्री के निर्माण में कई कमर्शियल गैस की टंकी की रोजाना खपत होती थी, जो अब मिल नहीं पा रही है.

रसगुल्ले के लिए ग्राहक परेशान : ग्राहकों को पंडित जी का रसगुल्ला अब तुरंत नहीं मिल पा रहा है. यहां रसगुल्ले की डिमांड ऐसी है, कि प्रतिदिन बड़े पैमाने पर रसगुल्ले की बिक्री होती है. किंतु निर्माण कार्य एकदम से कम हो जाने का कारण रसगुल्ला के बिना काउंटर खाली दिख रहा है. आने वाले ग्राहक मायूस होकर लौट रहे हैं.

बिना गैस कैसे बनेगा जंबो रसगुल्ला? : गया के पंचानपुर में पंडित जी के रसगुल्ले की दुकान की काफी प्रसिद्धी है. कई दशक पुरानी इस दुकान को रसगुल्ले की प्रसिद्धि के कारण जाना जाता है. कॉमर्शियल LPG की किल्लत से वर्तमान में यहां रसगुल्ला का निर्माण काफी प्रभावित हुआ है. कमर्शियल सिलेंडर गैस की आपूर्ति नहीं होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है. दुकानदार अब रसगुल्लों को बनाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर रहे हैं.

गया : अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध के कारण वैश्विक एलपीजी आपूर्ति बाधित होने से गया जिले में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की किल्लत हो गई है. ऐसे में गया के 'पंडित जी' का फेमस जंबो रसगुल्ला ग्राहकों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है. इस दुकान की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां स्वादिष्ट रसगुल्लों की खास वेरायटी बनाई जाती है जो कि अब काउंटर पर न के बराबर उपलब्ध है.

आधा दर्जन से अधिक चूल्हे का निर्माण करवा रहे : कमर्शियल गैस सिलेंडर का अभाव क्या हुआ, अब लोग वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुट गए हैं. इसी क्रम में पंडित जी के रसगुल्ले की दुकान में भी वैकल्पिक व्यवस्था तलाशी जा रही है. इसके बीच अब मिट्टी के चूल्हे बन रहे हैं. पंडित जी के रसगुल्ले की दुकान में फिलहाल में आधा दर्जन से अधिक मिट्टी के चूल्हे बनाए जा रहे हैं और अब उसी पर रसगुल्ला के निर्माण कार्य को बढ़ाया जा रहा है.

गैस की किल्लत तो चूल्हे पर शिफ्ट हुए (ETV Bharat)

''कारीगर अब मिट्टी के चूल्हे पर रसगुल्ला का निर्माण को राजी हैं. किंतु चूल्हे को जलाना और उसकी आंच बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती होती है. पुराने दौर में यह यह आसानी से होता था. किंतु धीरे-धीरे हर किसी को सिलेंडर गैस की लत लग गई, तो चूल्हे और धुएं से दूर होते चले गए. किसी तरह से रसगुल्ले बन रहे हैं, किंतु काफी परेशानी हो रही है. कारीगर काफी नखरे दिखा रहे हैं.''- ओमप्रकाश, पंडित जी मिठाई दुकान चलाने वाले

कॉमर्शियल गैस की किल्लत से कारोबार प्रभावित : प्रतिदिन चार सिलेंडर की खपत लगभग होती है. काफी संख्या में रसगुल्ले बनते हैं. इसके अलावा सिंघाड़े- चाट की सामग्री भी बनती है, जो कि अभी फिलहाल में पूरी तरह से प्रभावित हुई है. हम मांग करते हैं कि सरकार इसका कोई समाधान निकाले. ईरान-इजरायल युद्ध के बीच यह स्थिति उत्पन्न हुई है. सरकार से मांग करते हैं, कि हमारा बिज़नेस प्रभावित हुआ है. जल्द से जल्द विकल्प निकाला जाए और कमर्शियल सिलेंडर गैस की आपूर्ति की जाए.

गलफार रसगुल्ला न मिलने पर ग्राहक मायूस होकर लौटने को मजबूर (ETV Bharat)

''मैं यहां रसगुल्ले की खरीददारी करने के लिए आया था लेकिन यहां रसगुल्ला उपलब्ध नहीं है. जिस साइज का रसगुल्ला हमें चाहिए था, वह फिलहाल में उपलब्ध नहीं है. इससे काफी निराश हुए हैं. यहां का रसगुल्ला काफी प्रसिद्ध है. हर लोगों की जुबान पर है. यहां के रसगुल्ले को हर कोई पसंद करता है. इसी कारण इस दुकान से रसगुल्ला खरीदने पहुंचे हैं. यहां फिलहाल स्टॉक नहीं होना बताया गया है.''- अजय कुमार, कोंच से रसगुल्ला खरीदने पहुंचे ग्राहक

चूल्हे पर मेस में बना रहे खाना : पंडित जी के रसगुल्ले के निर्माण में दर्जनों कारीगर जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि सिर्फ किल्लत दुकान के सामान तैयार करने में ही नहीं हो रही है बल्कि हम कारीगरों के लिए जो मेस चलता है उसको चलाने में भी दिक्कतें हैं. हम बिना गैस के कैसे खाना तैयार करें. चूल्हे पर खाना बना रहे हैं लेकिन धुएं से काफी परेशानी होती है.

मिठाई कारीगरों के माथे पर चिंता की लकीर (ETV Bharat)

''हम लोगों का मेस भी इससे प्रभावित हुआ है. गैस नहीं रहने के कारण चूल्हे जलाकर मेस का खाना बनाना पड़ रहा है. इससे काफी दिक्कते हो रही है. चूल्हा जलाने में काफी दिक्कत होती है. धुआं काफी निकलता है. सरकार इसके लिए व्यवस्था करे.''- राज किशोर पासवान, पंडित जी के रसगुल्ले की दुकान में मेस चलाने वाले

अब चूल्हे का भरोसा : इस तरह पंडित जी की दुकान में कमर्शियल गैस का कोई सिलेंडर नहीं है. चूल्हे का भरोसा रह गया है. ऐसे में कई चूल्हों का निर्माण किया जा रहा है. नए-नए चूल्हे बनाए जा रहे हैं. नए बनने वाले चूल्हे पर आंच जलाई जा रही है और फिर रसगुल्ले बनाने की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है.

रसगुल्ले की मिठास पर युद्ध का असर : इस तरह रसगुल्ले की मिठास एलपीजी कमर्शियल की कमी के कारण फिलहाल में दूर होता दिख रहा है. वैसे तो कमर्शियल सिलेंडर के अभाव से कई तरह के बिजनेस प्रभावित हुए हैं. इसी तरह पंडित जी के प्रसिद्ध रसगुल्ले की दुकान का कारोबार भी प्रभावित हुआ है. पहले जहां रसगुल्ले की भिन्न-भिन्न साइज इस दुकान में लगी रहती थी, अब रसगुल्ले का अभाव साफ दिख रहा है. कुछ काउंटर खाली हैं, तो कुछ काउंटर में कम रसगुल्ले लगे हुए हैं.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

फेमस रसगुल्ले का इतिहास : पंडित जी का रसगुल्ला काफी प्रसिद्ध है. यह दुकान करीब 5-6 दशक पुरानी है. दुकान खुलने की भी कहानी है. बताया जाता है, कि 1969 में पंडित जी के रसगुल्ले की दुकान खुली थी. टिकरी महाराज में पंच देवता मंदिर के पुजारी इसी परिवार से जुड़े थे.

टिकारी राज से जुड़ा है स्वाद : जब टिकारी राज का शासन खत्म हो गया, तो पंच देवता मंदिर में काम छूटा. इसके बाद रसगुल्ला का कारोबार शुरू हुआ. पंचानपुर में पंडित जी की यह रसगुल्ले की दुकान पांच दशक पहले जितनी प्रसिद्ध थी, उसी तरह की प्रसिद्धी आज भी बनी हुई है और यहां का रसगुल्ला देश से लेकर विदेश तक जाता है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

''यहां का रसगुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, बिंदेश्वरी दुबे, कर्पूरी ठाकुर ने भी खाया. वहीं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कई आईएएस-आईपीएस भी पंडित जी के रसगुल्लों के मुरीद रहे हैं. ''- ओमप्रकाश, पंडित जी के रसगुल्ले की दुकान से जुड़े

राष्ट्रपति-पीएम तक चख चुके हैं रसगुल्ले की मिठास : यहां के रसगुल्ले की प्रसिद्धी इतनी है कि यह देश की सियासत से भी जुड़ा है. यहां के रसगुल्ले का स्वाद कई पूर्व मुख्यमंत्री भी ले चुके हैं. वहीं प्रधानमंत्री- राष्ट्रपति भी इसका स्वाद चख चुके हैं. बताया जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साहित्यिक सलाहकार राज्य सभा सांसद दीनानाथ मिश्र द्वारा उन्हें पंचानपुर के पंडित जी का रसगुल्ला भेंट किया गया था.

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