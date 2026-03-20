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कमर्शियल LPG की किल्लत से संकट में हिमाचल पर्यटन कारोबार, शादी से लेकर होटल बुकिंग तक हो रहे कैंसिल, सुस्त पड़ा टूरिज्म सेक्टर

वहीं, होटल गोल्डन फर्न रिज़ॉर्ट के मैनेजर ज्योति गुलेरिया बताते हैं, “इंडक्शन पर खाना बनाना छोटे स्तर पर तो संभव है, लेकिन 100-150 मेहमानों के लिए यह बेहद मुश्किल है. बिजली की खपत बढ़ने से खर्च भी 20-30% तक बढ़ गया है.” होटल एसोसिएशन ने राज्य और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर तत्काल सप्लाई बहाल करने की मांग की है. उनका कहना है कि अगर 2-3 दिन में सप्लाई नहीं सुधरी तो होटल बंद करने पड़ सकते हैं. इससे हजारों लोगों की रोज़ी-रोटी प्रभावित होगी. राज्य की पर्यटन छवि को नुकसान होगा.

शिमला और आसपास के क्षेत्रों में डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. मार्च-अप्रैल में बड़ी संख्या में शादियां और कॉर्पोरेट इवेंट्स बुक होते हैं, लेकिन गैस संकट ने इस सेगमेंट को भी प्रभावित किया है.पहले से बुक इवेंट्स को कैंसिल या पोस्टपोन किया जा रहा है.

मार्च का महीना पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम होता है. वीकेंड पर शिमला में होटल 80% से 90% तक भरे रहते हैं, लेकिन इस बार स्थिति अलग है. होटल संघ शिमला के उपाध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा कहते हैं, 'पर्यटक अब बुकिंग करने से पहले दस बार सोच रहे हैं. कई लोग अपनी ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं या दूसरी जगह जा रहे हैं. अगर यही स्थिति रही तो अगले 10-15 दिनों में पर्यटन कारोबार 30-40% तक गिर सकता है.”

रिजॉर्ट प्रबंधन के अनुसार, लगातार 3–4 शादियां चल रही थीं और गैस सिलेंडरों की भारी कमी के चलते यह फैसला लेना पड़ा. 100 से अधिक मेहमानों के लिए इंडक्शन पर खाना बनाना व्यावहारिक नहीं था. रिजॉर्ट मैनेजर ज्योति गुलेरिया ने बताया, 'इस फैसले से उन्हें भी काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन परिवार ने उनकी स्थिति को समझते हुए पूरा सहयोग दिया. इस घटना से होटल को करीब 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ'.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला इन दिनों कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी कमी से जूझ रही है. इस संकट की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक परिवार को अपनी तयशुदा शादी ऐन मौके पर कैंसिल करनी पड़ी. शिमला के ठियोग के बिक्टा परिवार ने Golden Fern Resort में अपनी शादी का आयोजन तय किया था. शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, कार्ड छप चुके थे, मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था दो महीने पहले ही कर दी गई थी, लेकिन अचानक आई गैस सिलेंडरों की कमी के कारण रिजॉर्ट में बड़े स्तर पर खाना बनाना संभव नहीं हो पाया. मजबूरी में परिवार को शादी कैंसिल करनी पड़ी और मंदिर में सादगी से विवाह कर बाद में घर पर छोटा कार्यक्रम आयोजित किया गया.

होटलों में 50% एडवांस बुकिंग हुई कैंसिल

शिमला के होटल लैंडमार्क के मालिक राजीव अग्रवाल के अनुसार, 'पिछले कुछ दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई बेहद सीमित हो गई है. कमर्शियल गैस की कमी का सबसे बड़ा असर होटल किचन पर पड़ा है. होटल पूरी तरह एलपीजी पर निर्भर होते हैं, नाश्ते से लेकर डिनर तक हर व्यवस्था इसी पर आधारित होती है. “हमारे पास सामान्य तौर पर 4-5 दिन का गैस स्टॉक रहता है, लेकिन इस बार सप्लाई रुकने से वह भी खत्म होने की कगार पर है. पिछले 4-5 दिनों में लगभग 50% एडवांस बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है'.

उनके मुताबिक, सबसे बड़ी चुनौती मेहमानों को भरोसा दिलाना है कि होटल में सुविधाएं सामान्य हैं, जबकि जमीनी हकीकत इसके उलट है. राजीव अग्रवाल के अनुसार, “एक बड़ी शादी कैंसिल होने का मतलब है 10 से 20 लाख रुपये तक का सीधा नुकसान.”

LPG की किल्लत से सुना पड़ा वेडिंग कारोबार (ETV Bharat)

यह समस्या सिर्फ एक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है. मार्च, जो पर्यटन सीजन का अहम समय होता है, इस बार सुस्त पड़ा है. होटल व्यवसायियों के अनुसार, जहां इस समय होटलों में 80-90% तक ऑक्यूपेंसी रहती थी, वहीं अब पर्यटक बुकिंग करने से पहले कई बार सोच रहे हैं और कई लोग अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं. स्थिति अगर ऐसी ही बनी रही, तो आने वाले दिनों में पर्यटन कारोबार में 30-40% तक गिरावट की आशंका जताई जा रही है.

कमर्शियल गैस की कमी से होटलों ने किया बड़ा बदलाव

गैस बचाने के लिए कई होटलों ने अपने मेन्यू को किया सीमित

तंदूरी और फ्राइड आइटम कम किए जा रहे हैं.

केवल बेसिक खाने पर फोकस किया जा रहा है.

कुछ होटल केवल ब्रेकफास्ट और लिमिटेड डिनर ही दे रहे हैं.

इस संकट का असर छोटे कारोबारियों पर और भी गंभीर है. लक्कड़ बाजार में कई ढाबे पूरी तरह बंद हो चुके हैं, जबकि कुछ बंद होने की कगार पर हैं. ढाबा संचालकों का कहना है कि गैस न मिलने के कारण उन्हें दुकानें बंद करनी पड़ीं, जिससे उनके परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. दूसरी ओर, लोग अब विकल्प के तौर पर इंडक्शन स्टोव की ओर रुख कर रहे हैं, जिसकी मांग और कीमत दोनों बढ़ गई हैं, लेकिन यह बड़े स्तर पर खाना बनाने का प्रभावी समाधान साबित नहीं हो रहा.

शिमला के लक्कड़ बाजार में 2-3 ढाबे पूरी तरह बंद हो चुके हैं. ढाबा संचालक लक्ष्मीकांत बताते हैं, 'गैस नहीं मिली तो ढाबा बंद करना पड़ा. पिछले 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है. जेब में पैसे भी नहीं है, घर परिवार का पालन पोषण करना भी बेहद मुश्किल हो गया है. न जाने कब ये संकट की घड़ी खतेम होगी और दोबारा से कब ढाबा पहले की तरह चलना शुरू होगा'.

लकड़ी पर बन रहा हिमाचल विधानसभा के लिए खाना

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान रोजाना सैकड़ों लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से रसोइयां अब पारंपरिक तरीके यानी लड़की के चुल्हों पर खाना तैयार कर रहे हैं. हालांकि, लकड़ी पर खाना पकाने से लागत और श्रम दोनों बढ़ गया है. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में यह स्थिति देखने को मिल रही है, जहां से विधानसभा के लिए भोजन की आपूर्ति होती है. यही नहीं होटल में आ रहे गेस्ट के लिए भी लकड़ियों से ही खाना बनाया जा रहा है.

लकड़ी पर बन रहा हिमाचल विधानसभा के लिए खाना (ETV Bharat)

लकड़ी पर खाना बनाने में दिक्कत

धनी राम रसोइया का कहना है कि, 'LPG गैस की अनुपलब्धता के बावजूद हमें इस समय बड़ी मात्रा में खाना तैयार करना पड़ रहा है. करीब 800 लोगों के लिए लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाया जा रहा है. होटल में जो लोग आ रहे हैं, उन्हें भी लकड़ी पर खाना बना कर दिया जा रहा है. कठिनाई तो हो रही है, खाना बनाने में लेकिन इसके अलावा कोई अभी ऑप्शन भी नहीं है'.

धड़ाधड़ इंडक्शन खरीद रहे लोग

शिमला के इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में पिछले कुछ दिनों से इंडक्शन स्टोव की बिक्री में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. दुकानदारों का कहना है कि पहले जहां एक दुकान में प्रतिदिन औसतन 5 से 6 इंडक्शन स्टोव बिकते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 10 से 12 तक पहुंच गई है. में इस तेजी का सीधा असर कीमतों पर भी पड़ा है, जो इंडक्शन स्टोव कुछ समय पहले तक लगभग 2500 रुपए में मिल रहा था, उसकी कीमत अब बढ़कर करीब 3000 रुपए या उससे अधिक तक पहुंच गई है.

शिमला के लक्कड़ बाजार में रहने वाले बाबू राम ने बताया, 'भविष्य में एलपीजी की कमी की आशंका को देखते हुए हमने इंक्शन लिया है, ताकि गैस खत्म होने पर दूसरा विकल्प मौजूद रहे. पहले तुरंत बुकिंग करने पर गैस मिल जाती थी, लेकिन अब अगली बुकिंग के लिए 25 दिन का समय लग रहा है. पहले पड़ोसी भी मांगने पर अपना एक्स्ट्रा सिलेंडर दे देते थे, लेकिन अब कोई सिलेंडर नहीं दे रहा है. इसी के चलते इंडक्शन चूल्हा लिया है. इंडक्शन स्टोव बिजली से चलता है और इसमें खाना बनाना अपेक्षाकृत आसान भी होता है. यही वजह है कि गैस की कमी के बीच ये उपकरण लोगों के लिए सबसे सुविधाजनक विकल्प बनकर सामने आया है.'

शिमला का कालीबाड़ी मंदिर (ETV Bharat)

LPG की कमी से बंद हुई 'आस्था की रसोई'

शिमला के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में गैस सिलेंडरों की अनियमित आपूर्ति के चलते हलवा प्रसाद और भंडारे का आयोजन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. इस फैसले से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को निराशा का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि यह प्रसाद और भंडारा यहां की प्रमुख धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहे हैं. मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा जारी सूचना के अनुसार, 'कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पिछले कुछ समय से बाधित हो रही है. रसोई में उपयोग होने वाली गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बड़े स्तर पर प्रसाद तैयार करना संभव नहीं हो पा रहा. हलवा प्रसाद और भंडारे के लिए लगातार गैस की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो गया है'.

शिमला कालीबाड़ी मंदिर में भंडारा स्थगित (Shimla Kalibari Temple)

हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी ने पर्यटन उद्योग को गंभीर संकट में डाल दिया है. होटल और रेस्टोरेंट, जो पूरी तरह एलपीजी पर निर्भर हैं, अब किचन चलाने में असमर्थ हो रहे हैं. शिमला में पिछले कुछ दिनों में लगभग 50% एडवांस बुकिंग रद्द हो चुकी हैं, जिससे होटल मालिकों को लाखों का नुकसान हुआ है. होटल संघ के उपाध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा के अनुसार, इस संकट के चलते पर्यटन कारोबार में 30-40% तक गिरावट आ सकती है.

होटल लैंडमार्क के मालिक राजीव अग्रवाल और गोल्डन फर्न के मैनेजर ज्योति गुलेरिया ने बताया कि इंडक्शन और अन्य विकल्प महंगे और अपर्याप्त हैं. गैस की कमी के कारण शादियां और बड़े इवेंट्स भी कैंसिल हो रहे हैं. छोटे ढाबे बंद होने लगे हैं और धार्मिक गतिविधियां तक प्रभावित हुई हैं. अगर जल्द सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो हिमाचल का पर्यटन उद्योग गंभीर आर्थिक संकट में फंस सकता है.

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