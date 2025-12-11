ETV Bharat / bharat

भारतीय सैन्य अकादमी में POP से पहले हुई कमांडेंट परेड, कैडेट्स ने दिखाया जोश

आईएमए पीओपी 2025 से पहले भारतीय सैन्य अकादमी में कमांडेंट परेड आयोजित हुई. जिसमें जेंटलमैन कैडेट्स ने शानदार प्रदर्शन किया.

पासिंग आउट परेड से पहले हुई कमांडेंट परेड (PHOTO-ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

December 11, 2025

देहरादून: भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड (POP) का काउंटडाउन शुरू हो गया है. अकादमी में पासिंग आउट परेड से पहले होने वाले महत्वपूर्ण कमांडेंट परेड को आज आयोजित किया गया. इस दौरान तमाम ऑफिसर्स कैडेट्स इस परेड में शामिल हुए. अकादमी के कमांडेंट ने जहां ऑफिसर कैडेट्स की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें देश की सेवा के रास्ते पर नई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया तो वहीं ऑफिसर कैडेट भी कमांडेंट परेड में जोश से लबरेज दिखाई दिए.

देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड से पहले गुरुवार को कमांडेंट परेड का भव्य आयोजन किया गया. अकादमी के प्रसिद्ध चेटवुड बिल्डिंग के सामने ऑफिसर कैडेट्स ने अनुशासन और शौर्य के साथ प्रभावशाली कदमताल करते हुए सैन्य परंपराओं की अनूठी झलक पेश की. इस अवसर को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों ने ग्राउंड के ऊपर से उड़ान भरते हुए कैडेट्स पर फूलों की वर्षा की, जिसने पूरे माहौल को रोमांचित कर दिया.

हालांकि, यह आयोजन आधिकारिक पासिंग आउट परेड नहीं था, लेकिन कैडेट्स के उत्साह और ऊर्जा ने इसे किसी भी मुख्य परेड से कम नहीं होने दिया. हर कैडेट के चेहरे पर भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करने का आत्मविश्वास और गर्व साफ झलक रहा था. कमांडेंट परेड को पासिंग आउट परेड से पूर्व अंतिम रिहर्सल के तौर पर देखा जाता है, जिसमें कैडेट्स अपनी फाइनल तैयारी को परखते हैं और आगामी समारोह के लिए अंतिम रूप देते हैं.

परेड के दौरान अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने सलामी स्वीकार की और बाद में कैडेट्स को संबोधित भी किया. उन्होंने कहा कि सैन्य अधिकारी बनने का रास्ता कठिन अवश्य है. मगर यह गौरव और राष्ट्र सेवा से भरा हुआ मार्ग है. कमांडेंट ने कैडेट्स को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब भारतीय सेना की प्रतिष्ठा आपके कंधों पर है. इसे और ऊंचाई तक ले जाने का दायित्व आपका है. उनके संबोधन ने कैडेट्स में नया जोश और आत्मविश्वास भर दिया.

आईएमए में 13 दिसंबर को होने वाली पासिंग आउट परेड को लेकर भी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. अकादमी परिसर को सजाया जा चुका है और सुरक्षा और प्रोटोकॉल से जुड़े सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं. इस बार परेड की सलामी लेने के लिए खुद भारतीय सेना प्रमुख देहरादून पहुंचेंगे, जिससे इस आयोजन की महत्ता और भी बढ़ जाती है. पासिंग आउट परेड के दौरान दुनिया भर से कैडेट्स अपनी ट्रेनिंग पूरी कर भारतीय सेना और मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होने की परंपरा निभाते हैं.

कमांडेंट परेड की यह भव्यता और कैडेट्स का उत्साह स्पष्ट करता है कि आईएमस में सैन्य परंपरा, अनुशासन और समर्पण का भाव आज भी उतना ही मजबूत है. आने वाली पासिंग आउट परेड न सिर्फ इन कैडेट्स के सैन्य करियर की शुरुआत होगी, बल्कि देश के लिए नए अधिकारी तैयार होने का गौरवपूर्ण क्षण भी साबित होगी.

