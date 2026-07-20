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खेत भी अपना, फैक्ट्री भी अपनी! जीविका दीदियां चला रही हैं 9.64 करोड़ की चाय फैक्ट्री

किशनगंज में जीविका दीदियों द्वारा संचालित सरकारी चाय फैक्ट्री 1800 किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है.

Kishanganj tea factory Mahananda Leaf
किशनगंज चाय फैक्ट्री में जीविका दीदियों का कमाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 20, 2026 at 9:36 AM IST

8 Min Read
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किशनगंज: बिहार के किशनगंज में राज्य की एकमात्र सरकारी चाय फैक्ट्री संचालित हो रही है. खास बात यह है कि इस फैक्ट्री के बोर्ड डायरेक्टर से लेकर पत्ती तोड़ने तक का लगभग सभी कार्य महिलाएं संभालती हैं. सैकड़ों महिलाओं की मेहनत ने इस अनूठी पहल को धरातल पर उतारा है.

महानंदा लीफ चायपत्ती: यह फैक्ट्री पोठिया प्रखण्ड के कुसियारी पंचायत में है. यहां पिछले सीजन 28 अगस्त 2025 को कुसियारी पंचायत की जीविका दीदियों ने इस फैक्ट्री में महानंदा लीफ चायपत्ती का उत्पादन शुरू किया था. इस इकाई की जिम्मेदारी महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को सौंपी गई है. इस टी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इकाई के माध्यम से बेहतरीन चायपत्ती बाजार में पहुंचाई जा रही है.

किशनगंज में चाय प्रोसेसिंग (ETV Bharat)

उत्पादन में कई गुना वृद्धि का लक्ष्य: फैक्ट्री का संचालन करने वाली मामोनी सिंह ने बताया कि पिछले साल फैक्ट्री में 01 लाख, 55 हजार किलो का उत्पादन हुआ था. इसबार टार्गेट है कि 10 लाख हजार किलो उत्पादन करने का. बताया कि अब तक हमलोगों का 200 टन से अधिक चाय का उत्पादन हो चुका है.

"प्रथम वर्ष के दौरान कुल 1 लाख 55 केजी हरा चायपत्ता की प्रोसेसिंग की गई थी. इस सीजन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 10 लाख केजी चायपत्ती के उत्पादन का बड़ा लक्ष्य तय किया है. पिछले सीजन की तुलना में इस बार काम काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है. अब तक 2 लाख टन का उत्पादन किया गया है." -मामोनी सिंह, फैक्ट्री की सहयोगी

अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन: जीविका डीपीएम अनुराधा चंद्रा ने बताया कि इस सीजन में अब तक दो宽 लाख किलो महानंदा लीफ चायपत्ती का प्रोसेसिंग का कार्य पूरा हो चुका है. यह उत्पादन पिछले पूरे साल के आंकड़े से भी बहुत अधिक है. जीविका दीदियों द्वारा उत्पादित यह महानंदा लीफ चायपत्ती अब किशनगंज की नई पहचान बन रही है.

Kishanganj tea factory Mahananda Leaf
फैक्ट्री में चाय की प्रोसेसिंग (ETV Bharat)

"बिहार सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद चायपत्ती उत्पादन का यह दूसरा सीजन चल रहा है. इस सीजन में फैक्ट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थानीय किसानों से अब तक लगभग 8 लाख 63 हजार किलोग्राम हरा चायपत्ता खरीदा जा चुका है. इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं." -अनुराधा चंद्रा, डीपीएम, जीविका

बगान मालिक ही शेयर धारक: चाय फैक्ट्री की बोर्ड मेंबर उमा रानी रॉय अपनी खुशी साझा करते हुए बताती हैं कि उनके पास अपनी चाय की खेत है, इसके अलावे वह कंपनी में शेयर धारक भी हैं. उमा रानी रॉय बताती हैं कि हम महिलाएं मिलकर फैक्ट्री का संचालन करती हैं.

"इलाके में जितने किसानों के पास चाय बगान हैं, वे सभी शेयर धारक हैं. हमलोगों को परसेंटेज पर मुनाफा मिलता है. चाय के बगान से यहां कई लोगों का घर चलता है." -उमा रानी रॉय, बगान मालिक

बिचौलियों से मिली मुक्ति: बोर्ड की कई सदस्य ऐसी हैं जिनका अपना छोटा-छोटा चाय बगान है. इन्हीं में से एक दीपा कुमारी ने एक से डेढ़ बीघे में चाय का बगान लगाया है. वह बताती हैं कि पहले उन्हें फसल बेचने में काफी नुकसान उठाना पड़ता था जिससे अब राहत मिल गई है. पहले की व्यवस्था और वर्तमान लाभ पर बयान दिया कि इससे पहले हमलोग बिचौलिया के हाथों चाय बेच देते थे, जिससे घाटा होता था. कम दामों पर बेचना पड़ता था.

Kishanganj tea factory Mahananda Leaf
चाय फैक्ट्री में जीविका दीदी (ETV Bharat)

"फैक्ट्री खुलने से काफी लाभ हुआ है. चाय बगान संभालने के अलावे फैक्ट्री में शेयर धारक हैं. चाय फैक्ट्री में देने पर अच्छा रेट भी मिलता है. इसके अलावे फैक्ट्री के प्रॉफिट में शेयर मिलता है." -दीपा कुमारी, बगान मालिक

शेयरधारकों से बनी कंपनी: इस कंपनी की शुरुआत 10 प्रमोटर सदस्यों के साथ हुई थी. वर्तमान में महानंदा एफपीसी में 737 शेयरधारक हैं. इस एफपीसी से जुड़ी सभी महिलाएँ जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं. ये सभी दीदियाँ खुद भी चाय पत्ता की खेती और पत्ता तोड़ने के काम से जुड़ी हुई हैं.

लोकतांत्रिक तरीके से प्रबंधन: कंपनी का संचालन पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से शेयरधारकों द्वारा चुनी गई 6 सदस्यीय निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है. यह बोर्ड ही कारखाने के रोजमर्रा के कामकाज, उत्पादन के लक्ष्यों और नीतिगत फैसलों की पूरी निगरानी और क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है.

नाइट्रोजन पैकेजिंग से गुणवत्ता बरकरार: कारखाने में पैकेजिंग का काम देखने वाली सांत्वना रॉय ने तकनीकी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि चाय तैयार होने के बाद उसे ब्लेंड किया जाता है. इसके बाद उसे पैकेट में नाइट्रोजन के साथ पैक किया जाता है जिससे चायपत्ति खराब नहीं होती.

Kishanganj tea factory Mahananda Leaf
चाय फैक्ट्री में जीविका दीदी (ETV Bharat)

"चायपत्ति को नाइट्रोजन के साथ अलग-अलग साइज के पाउच में पैक किया जाता है. इससे चाय लंबे समय तक खराब नहीं होती है और क्वालिटी बरकरार रहती है." -सांत्वना रॉय, पैकेजिंग प्रभारी

ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री: पिछले सीजन में तैयार की गई डेढ़ लाख किलो चायपत्ती की पूरी बिक्री हो चुकी है. इसे जीविका सामुदायिक संगठन, संकुल संघ, किसान उत्पादक समूह और ग्रामीण बाजारों के माध्यम से बेचा जा रहा है. साथ ही महानंदा लीफ चायपत्ती ई-मार्केटिंग साइट अमेजन पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध है.

स्थानीय स्तर पर बड़ा रोजगार: पोठिया किशनगंज की इस टी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इकाई से सीधे तौर पर 45 लोगों को आजीविका मिली है. रोजगार पाने वालों में 21 महिलाएं और 24 पुरुष कर्मी शामिल हैं. विभिन्न पदों पर काम कर रहे इन सभी कर्मियों की मासिक तनख्वाह 10 हजार रुपये से लेकर 40 हजार रुपये तक है.

किसानों का मजबूत नेटवर्क: क्षेत्र के लगभग अठारह सौ किसानों से नियमित रूप से चाय पत्ता की खरीद की जा रही है. इन किसानों का चाय पत्ता विभिन्न संग्रहण केंद्रों के माध्यम से 45 किसान संग्रहकों द्वारा टी फैक्ट्री तक पहुंचाया जा रहा है. किसानों को उनके माल की सही कीमत बिना किसी परेशानी के मिल रही है.

Kishanganj tea factory Mahananda Leaf
चाय फैक्ट्री में जीविका दीदी (ETV Bharat)

सात दिनों में सीधा भुगतान: चायपत्ता बेचने वाले किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है. किसानों को 7 दिनों के अंदर उनके बैंक खाते में चाय पत्ता की पूरी कीमत अंतरण की जा रही है. पिछले साल अगस्त 2025 से दिसंबर 2025 तक 6,86,251 किलो चायपत्ता खरीदा गया था.

तीन प्रखंडों के किसानों को लाभ: किशनगंज जिला के तीन प्रखंडों सदर, पोठिया और ठाकुरगंज में चायपत्ता की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है. जीविका दीदियों द्वारा टी फैक्ट्री के कुशल संचालन से यहाँ के हरा चायपत्ता की खेती से जुड़े स्थानीय किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है और बिचौलियों का खेल खत्म हो गया है.

विशेष परियोजना की पृष्ठभूमि: चायपत्ती उत्पादन और किसानों की आजीविका पर इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए एक विशेष योजना बनाई गई थी. वर्ष 2002 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) के तहत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) किशनगंज को एक विशेष परियोजना स्वीकृत की गई थी जिसके तहत इसकी रूपरेखा तैयार हुई.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

करोड़ों की लागत से स्थापना: विशेष परियोजना के तहत किशनगंज के पोठिया प्रखंड के कुसियारी पंचायत स्थित कालीदास किस्मत में लगभग 10 एकड़ भूमि का चयन किया गया. यहां पर ₹9.64 करोड़ की भारी लागत से बिहार सरकार के द्वारा एक आधुनिक चाय कारखाने की स्थापना की गई ताकि स्थानीय स्तर पर बड़ा बदलाव आ सके.

जीविका को संचालन की जिम्मेदारी: कारखाने की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पत्ता तोड़ने वाले स्थानीय किसानों के संघ के माध्यम से इसका संचालन करना था. इसके बाद जीविका के माध्यम से महानंदा का संघ बनाने का निर्णय लिया गया. इसी कड़ी में 14 जून 2021 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसका विधिवत गठन हुआ.

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चाय फैक्ट्री में जीविका दीदी (ETV Bharat)

कैबिनेट से मिली अंतिम सहमति: दिनांक 25 अप्रैल 2025 को बिहार कैबिनेट ने टी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इकाई पोठिया को जीविका को सौंपने की पूर्ण सहमति दे दी. इसके बाद 27 अप्रैल 2025 को डी०आर०डी०ए० किशनगंज द्वारा कारखाने को औपचारिक रूप से संचालन हेतु जीविका को सौंप दिया गया जिसके बाद काम शुरू हुआ.

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