'मैं मुंबई में था', विशेषाधिकार समिति की सुनवाई टलने पर बोले कुणाल कामरा

मुंबई: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपनी टिप्पणी के बारे में विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के दावे को गलत बताया है. कामरा ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने समिति की सुनवाई को टालने की मांग नहीं की थी.

मुंबई में एक लाइव शो के दौरान शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी के लिए पिछले साल कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion) पास किया गया था. इसके मुताबिक, उन्हें विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था.

सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में, कामरा ने कहा, "मुझे 5 फरवरी, 2026 को कमेटी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था. 23 जनवरी, 2026 का पत्र मुझे 29 जनवरी को मिला. इतने कम समय के नोटिस के बावजूद, मैं पेश होने के लिए तैयार हो गया और 30 जनवरी को कमेटी को एक ईमेल भेजकर अपने वकीलों के साथ अपनी उपस्थिति की पुष्टि की. मैं सुनवाई के लिए बुधवार (4 फरवरी) को मुंबई भी आ गया था."

कामरा ने आगे बताया कि उन्हें कमेटी से सुनवाई स्थगित करने का पत्र मिला है. उन्होंने कहा, "इस पत्र में साफ लिखा है कि सुनवाई टालने की मंजूरी मेरे कहने पर नहीं दी गई. अगली सुनवाई की तारीख अभी नहीं बताई गई है. मीडिया में 17 फरवरी का जिक्र है." कामरा ने यह भी साफ किया कि उन्होंने सुनवाई टालने का कोई अनुरोध नहीं किया था और वह कमेटी की कार्रवाई में सहयोग करने को तैयार थे.

इस बीच, बुधवार को विधान परिषद की प्रिविलेज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) की बैठक हुई. इस बैठक में कुणाल कामरा और सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर सुनवाई हुई. उन्हें खुद पेश होने का भी निर्देश दिया गया.