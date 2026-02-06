'मैं मुंबई में था', विशेषाधिकार समिति की सुनवाई टलने पर बोले कुणाल कामरा
कुणाल कामरा एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी मामले में विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने के लिए मुंबई आए थे
Published : February 6, 2026 at 6:54 PM IST
मुंबई: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपनी टिप्पणी के बारे में विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के दावे को गलत बताया है. कामरा ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने समिति की सुनवाई को टालने की मांग नहीं की थी.
मुंबई में एक लाइव शो के दौरान शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी के लिए पिछले साल कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion) पास किया गया था. इसके मुताबिक, उन्हें विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था.
सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में, कामरा ने कहा, "मुझे 5 फरवरी, 2026 को कमेटी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था. 23 जनवरी, 2026 का पत्र मुझे 29 जनवरी को मिला. इतने कम समय के नोटिस के बावजूद, मैं पेश होने के लिए तैयार हो गया और 30 जनवरी को कमेटी को एक ईमेल भेजकर अपने वकीलों के साथ अपनी उपस्थिति की पुष्टि की. मैं सुनवाई के लिए बुधवार (4 फरवरी) को मुंबई भी आ गया था."
कामरा ने आगे बताया कि उन्हें कमेटी से सुनवाई स्थगित करने का पत्र मिला है. उन्होंने कहा, "इस पत्र में साफ लिखा है कि सुनवाई टालने की मंजूरी मेरे कहने पर नहीं दी गई. अगली सुनवाई की तारीख अभी नहीं बताई गई है. मीडिया में 17 फरवरी का जिक्र है." कामरा ने यह भी साफ किया कि उन्होंने सुनवाई टालने का कोई अनुरोध नहीं किया था और वह कमेटी की कार्रवाई में सहयोग करने को तैयार थे.
इस बीच, बुधवार को विधान परिषद की प्रिविलेज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) की बैठक हुई. इस बैठक में कुणाल कामरा और सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर सुनवाई हुई. उन्हें खुद पेश होने का भी निर्देश दिया गया.
इस समय, प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन प्रसाद लाड (Prasad Lad) ने कहा कि कुणाल कामरा ने कमेटी को बताया था कि वह सुनवाई वाले दिन उपस्थित नहीं हो पाएंगे. लाड ने कहा, "कुणाल कामरा ने हमें बताया है कि वह आज पेश नहीं हो पाएंगे. अब उन्हें 17 फरवरी को कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है."
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, कामरा ने आरोप लगाया कि कमेटी के सभी पत्र 'गोपनीय' निशान वाले होने के बावजूद, नोटिस मीडिया में लीक हो रहे हैं. उन्होंने कहा, "कमेटी ने मुझे जो पत्र भेजा है, उस पर कॉन्फिडेंशियल मार्क लगा है. फिर भी, नोटिस मीडिया तक पहुंच रहे हैं, और कमेटी चेयरमैन भी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं."
शिंदे पर कामरा की टिप्पणी क्या थी?
मुंबई में एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान, कुणाल कामरा ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक व्यंग्यात्मक कविता पढ़ी थी. इस कविता, जिसमें राजनीतिक आलोचना थी, ने एक विवाद खड़ा कर दिया. शिवसेना (यूबीटी) की नेता सुषमा अंधारे ने भी वीडियो शेयर करते हुए कामरा के लिए अपना समर्थन जताया था.
इसके बाद, भाजपा एमएलसी प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) ने विधान परिषद में कुणाल कामरा और सुषमा अंधारे के खिलाफ विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रस्ताव दिया. उन पर विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. यह विशेषाधिकार प्रस्ताव मॉनसून सत्र के दौरान पास हुआ था. इस मामले में कुणाल कामरा और सुषमा अंधारे के खिलाफ सुनवाई चल रही है.
