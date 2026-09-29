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सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कॉमेडियन कुणाल कामरा, विधायकों की विशेषाधिकार से जुड़ा मामला

कामरा ने कहा कि हमने अभिव्यक्ति की आजादी के तहत उड़ाया मजाक. पढ़ें पूरी खबर.

Kunal Kamra
कॉमेडियन कुणाल कामरा (फाइल फोटो) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 6:57 PM IST

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नई दिल्ली : स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. वे विधायकों के विधायी विशेषाधिकारों की व्याख्या और अभिव्यक्ति की आजादी पर उनके असर से जुड़े मामले में दखल देना चाहते हैं. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर किए गए मजाक की वजह से कामरा की स्टैंड-अप कॉमेडी विवादों में आ गई थी.

बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर ने कामरा और शिवसेना (उद्धव गुट) की प्रवक्ता सुषमा अंधारे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था. कामरा ने अपनी याचिका में कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद कानूनी सवालों से सीधे तौर पर प्रभावित हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में उनके स्टैंड-अप कॉमेडी स्पेशल "नया भारत" को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार की कार्यवाही चल रही है.

छह अक्टूबर को, सात जजों की संविधान पीठ विधायकों के विधायी विशेषाधिकारों के दायरे और अभिव्यक्ति की आजादी पर उनके असर से जुड़े प्रावधानों की व्याख्या पर सुनवाई शुरू करेगी. कामरा का तर्क है कि नागरिकों की आवाज को "दबाने" के लिए विधायी विशेषाधिकार का इस्तेमाल लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट करता है.

कामरा की याचिका में कहा गया है कि उन्हें लगता है कि उनका मामला यह दिखाता है कि विधायी विशेषाधिकारों का इस्तेमाल न सिर्फ प्रेस के सदस्यों की अभिव्यक्ति की आजादी को प्रभावित करता है, बल्कि किसी भी ऐसे नागरिक की आजादी को भी प्रभावित करता है जो विधायिका के सदस्यों के कामों के बारे में बात करना चाहता है. साल 2003 में, विधायकों के विधायी विशेषाधिकारों के दायरे से जुड़े प्रावधानों की व्याख्या और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के साथ उनके संबंध से जुड़ा मामला पांच जजों की पीठ को सौंपा गया था.

कॉमेडियन कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र विधानमंडल में अलग से विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया. इसको लेकर जुलाई 2025 में विशेषाधिकार और अवमानना संबंधी मामले की सूचना दी गई थी. इस समिति के सामने कामरा पेश हुए थे. उन्होंने अपनी दलीलें दीं. उनका कहना है था कि उन्होंने विधानसभा के कामकाज में कोई इंटरफेयर नहीं किया, बल्कि वह अभिव्यक्ति कि आजादी के तहत अपनी बातें रख रहे थे. कामरा ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत उन्होंने हास्य के रूप में अपनी बातें रखीं. उनकी दलीलों को विशेषाधिकार समिति ने सुना. इसके बाद कामरा ने लिखित रूप में भी दलीलें दीं. समिति ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है.

दिसंबर 2004 में, पांच जजों की बेंच को इस मामले पर दो अलग-अलग बेंचों की अलग-अलग राय के बारे में बताया गया. इन बेंचों ने सुझाव दिया कि मामले पर पक्का फैसला लेने के लिए इसे सात जजों की बेंच के सामने रखा जाए. यह मामला 2003 का है, जब पत्रकार एन रवि और अन्य लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे. तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर के. कालीमुथु ने विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन और अवमानना ​​के आरोप में उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था.

तब सुप्रीम कोर्ट ने छह पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और बाद में अलग-अलग फैसलों को देखते हुए मामले को सात जजों की बेंच के पास भेज दिया था. एक फैसले में कहा गया था कि मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जबकि 1965 के फैसले में कहा गया था कि मौलिक अधिकार संसदीय विशेषाधिकारों के अधीन हैं.

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