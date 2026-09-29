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सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कॉमेडियन कुणाल कामरा, विधायकों की विशेषाधिकार से जुड़ा मामला

कॉमेडियन कुणाल कामरा (फाइल फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली : स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. वे विधायकों के विधायी विशेषाधिकारों की व्याख्या और अभिव्यक्ति की आजादी पर उनके असर से जुड़े मामले में दखल देना चाहते हैं. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर किए गए मजाक की वजह से कामरा की स्टैंड-अप कॉमेडी विवादों में आ गई थी.

बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर ने कामरा और शिवसेना (उद्धव गुट) की प्रवक्ता सुषमा अंधारे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था. कामरा ने अपनी याचिका में कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद कानूनी सवालों से सीधे तौर पर प्रभावित हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में उनके स्टैंड-अप कॉमेडी स्पेशल "नया भारत" को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार की कार्यवाही चल रही है. छह अक्टूबर को, सात जजों की संविधान पीठ विधायकों के विधायी विशेषाधिकारों के दायरे और अभिव्यक्ति की आजादी पर उनके असर से जुड़े प्रावधानों की व्याख्या पर सुनवाई शुरू करेगी. कामरा का तर्क है कि नागरिकों की आवाज को "दबाने" के लिए विधायी विशेषाधिकार का इस्तेमाल लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट करता है. कामरा की याचिका में कहा गया है कि उन्हें लगता है कि उनका मामला यह दिखाता है कि विधायी विशेषाधिकारों का इस्तेमाल न सिर्फ प्रेस के सदस्यों की अभिव्यक्ति की आजादी को प्रभावित करता है, बल्कि किसी भी ऐसे नागरिक की आजादी को भी प्रभावित करता है जो विधायिका के सदस्यों के कामों के बारे में बात करना चाहता है. साल 2003 में, विधायकों के विधायी विशेषाधिकारों के दायरे से जुड़े प्रावधानों की व्याख्या और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के साथ उनके संबंध से जुड़ा मामला पांच जजों की पीठ को सौंपा गया था.