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175 साल पुराना इतिहास: एक अंग्रेज इंजीनियर ने बिना मशीनों के कैसे बदली पश्चिमी यूपी की तस्वीर, जानें गंगनहर की पूरी कहानी

दरअसल, ब्रिटिश काल में अंग्रेज इंजीनियर सर प्रॉबी थॉमस कोटले को गंगनहर का जनक माना जाता है. क्योंकि उन्होंने ही गंगनहर के नक्शे को बनाया और 12 साल में निर्माण कार्य भी पूरा कराया था. उस समय हाइड्रोलिक, जेसीबी और पोकलेन जैसी आधुनिक आधुनिक मशीनें नहीं थी. इसलिए मजदूरों की मदद से गंगनहर की खुदाई का कार्य कराया गया था.

हरिद्वार यूपी सिंचाई विभाग के दफ्तर में लगी अंग्रेज इंजीनियर सर प्रॉबी थॉमस कोटले की तस्वीर. (ETV BHARAT)

मायापुर बैराज है गंगनहर शीर्ष: वैसे तो गंगनहर भीमगौड़ा बैराज से बड़ी गंगा से निकलती है और हरकी पैड़ी, सुभाष घाट, बिरला घाट होते हुए मायापुर बैरागी तक आती है. मायापुर बैराज से आगे यह निरंतर कानपुर तक जाती है, इसलिए मायापुर बैराज को इसका शीर्ष माना जाता है.

आज गंगनहर एक मल्टीपरपज स्कीम है. क्योंकि सिंचाई के साथ साथ दिल्ली एनसीआर, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा और नोएडा में इसका पानी पीने के प्रयोग में लाया जाता है. इसके अलावा एनटीपीसी दादरी, हल्दवागंज और खुर्जा समेत कई जल विद्युत परियोजनाएं भी गंगनगर से ही चल रहीं हैं. आज गंगरार की क्षमता 6000 से बढ़कर 13065 क्यूसेक हो गई है. -विकास त्यागी, अधिशासी अभियंता, यूपी सिंचाई विभाग-

8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती थी गंगनहर: हरिद्वार से लेकर कानपुर तक यूपी के 15 जिलों में 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई गंगनगर के पानी से ही की जाती है. इसके अलावा गंगनहर से दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा और आगरा तक को पेयजल उपलब्ध होता है. गंगनगर के निर्माण के समय सिंचाई इसका मुख्य उद्देश्य था, लेकिन आज पेयजल के साथ-साथ कई छोटी विद्युत परियोजनाओं के काम में भी इसके पानी को उपयोग में लिया जा रहा है.

गंगनहर की क्षमता 13 हजार क्यूसेक पानी की है. हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज से लेकर कानपुर तक करीब सात हजार किलोमीटर में इसका नेटवर्क है. गंगनहर के पानी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पंद्रह जिलों में आठ लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है. लेकिन सर्दियों में पानी की डिमांड कम रहती है. इसलिए इन दिनों भीमगौड़ा बैराज से सीमित पानी छोड़ा जा रहा है. -विकास त्यागी, अधिशासी अभियंता, यूपी सिंचाई विभाग-

सात हजार किमी लंबी गंगनगर: आज गंगनहर की कुल लंबाई का नेटवर्क करीब सात हजार किलोमीटर है, क्योंकि बीच-बीच में कई जगह पुल और कैनाल निकाली गई हैं.

1842 शुरु हुआ था काम: नहर की खुदाई का काम 1842 में शुरू हुआ. 1854 को इसमें पानी छोड़ा गया. इतिहास के जानकार बताते हैं कि ब्रिटिश काल में आधुनिक मशीनें नहीं थी. इसलिए गंगनहर निर्माण में बड़ी संख्या में स्थानीय मजदूरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही. पारंपरिक औजारों से ही गंगनहर की खुदाई का कार्य मैनुअली किया गया था.

लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बनी थी योजना: लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अंग्रेज इंजीनियर सर प्रोबी थॉमस कॉटले ने गंगा से नहर निकालने की योजना तैयार की. उन्होंने खुद ही गंगनहर के नक्शे को बनाया था और परिस्थितियों के बीच इसके निर्माण को आगे बढ़ाया.

सूखे और अकाल की मार से पश्चिमी यूपी को दिलाया था निजात : करीब 175 साल पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा सूखे और अकाल की मार झेल रहा था. सूखे और अकाल से जनता त्रस्त हो गई थी. तब गंगा के पानी को खेतों तक पहुंचाने की योजना ने जन्म लिया.

हरिद्वार में यूपी सिंचाई के दफ्तर में लगी है प्रॉबी थॉमस कोटले की फोटो : आज गंगनहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में न सिर्फ सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है, बल्कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पेयजल की सप्लाई भी गंगनहर से ही होती है. यही कारण है कि आज भी हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग के दफ्तरों में एक ही अंग्रेज अधिकारी की फोटो लगाई हुई हैं.

मायापुर बैराज के बराबर में ही सरकारी गेस्ट हाउस डामकोठी बना है, जहां आज भी भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ ही महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की तस्वीरें लगीं हैं. वहीं पर कर्नल कोटले की फोटो भी रखी गई है, जिसके नीचे उनके बारे में कई जानकारी भी लिखी है.

लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बनी थी योजना (ETV BHARAT)

जानिए क्या लिखा है कर्नल कोटले की फोटो के नीचे: कर्नल प्रोबी थॉमस कॉटली एक अंग्रेज इंजीनियर और जीवाश्म विज्ञानी थे. उनका जन्म इंग्लैंड के सफोक स्थित स्ट्रैटफोर्ड सेंट मैरी में हुआ था. उन्हें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान गंग नहर की परिकल्पना करने और उसके निर्माण की निगरानी करने के लिए जाना जाता है. गंग नहर की लंबाई करीब 350 मील है. इसका मुख्य निर्माण स्थल हरिद्वार में है.

अलीगढ़ में नगर का विभाजन दो भागों ने होता है: अलीगढ़ के पास नहर के विभाजन के बाद इसकी एक शाखा कानपुर में गंगा नदी की मुख्य धारा से मिलती है, जबकि दूसरी शाखा इटावा में यमुना नदी से मिलती है. निर्माण पूरा होने के समय यह दुनिया की सबसे अधिक जल प्रवाह क्षमता वाली सिंचाई नहर थी.

प्रोबी कॉटली ने चार्टर हाउस स्कूल में 1813 से 1818 तक शिक्षा प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के एडिसकॉम्ब स्थित सैन्य प्रशिक्षण संस्थान में 1818 से 1819 तक प्रशिक्षण लिया. वहां एक वर्ष से भी कम समय बिताने के बाद उन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया और भारत भेज दिया गया.

कॉटली ने 12 सालों तक इस नहर का प्रभार संभाला था: भारत पहुंचने के बाद उन्होंने कलकत्ता में बंगाल प्रेसीडेंसी आर्टिलरी में सेवा शुरू की. वर्ष 1825 में उन्होंने कैप्टन रॉबर्ट स्मिथ की सहायता की. कैप्टन स्मिथ उस समय पूर्वी यमुना नहर, जिसे दोआब नहर भी कहा जाता है के निर्माण के प्रभारी इंजीनियर थे. कॉटली ने वर्ष 1831 से 1843 तक 12 वर्षों तक इस नहर का प्रभार संभाला. वर्ष 1836 तक उन्हें नहरों का सुपरिंटेंडेंट-जनरल नियुक्त कर दिया गया था.

क्या कहना है इतिहास के जानकारों का: एसएमजेएन कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर डॉ संजय महेश्वरी ने बताया कि लार्ड डलहौजी को हड़प नीति के लिए जाना जाता है और उन्हीं के कारण भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, लेकिन उन्होंने भारत के आधुनिकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्हीं के शासनकाल में रेलवे ट्रैक और टेलीग्राम के साथ साथ गंगनहर भी अस्तित्व में आई थी.

बारिश पर निर्भर किसानों को गंगनहर के माध्यम से पर्याप्त जल देकर रेवेन्यू जनरेट करना अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था. कर्नल कोटले गंगनहर के जनक थे. उन्होंने ही इसका नक्शा बनाकर पूरी मेहनत से निर्माण कार्य को पूरा कराया था. उस समय उन्हें काफी कठिनाई हुई थी, लेकिन कर्नल कोटले अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे. इसलिए गंगनहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृषि की रक्त धमनी है, जिससे उन्हें उपजाऊ जल मिलता है.

-प्रो संजय महेश्वरी, इतिहास प्रोफेसर, एसएमजेएन कॉलेज-

कानपुर से हुआ था गंग नहर का निर्माण कार्य: वरिष्ठ पत्रकार कौशल सिखौला ने बताया कि कर्नल कोटले ने कहा था कि भारत में हरित क्रांति लाने के लिए गंगनहर का निर्माण बहुत जरूरी है. इसलिए उन्होंने अंग्रेज सरकार से इसके निर्माण की अनुमति ली थी. उन्होंने बताया कि

कानपुर से गंगनहर का निर्माण कार्य शुरू किया था, क्योंकि हरिद्वार इसका ओरिजन था और यहां से खुदाई शुरू होती, तो पानी समस्या उत्पन्न करता. गंग नहर के निर्माण कार्य के बाद कर्नल कोटले की भारत में बड़ी प्रशंसा हुई थी. लेकिन ब्रिटेन की संसद ने उन्हें इस काम के लिए अपमानित किया था और कहा था कि कर्नल कोटले ने गुलाम देश भारत में समृद्धि के द्वार खोल दिए.

-कौशल सिखौला, वरिष्ठ पत्रकार-

कौशल सिखौला ने बताया कि कई जगह उल्लेख है कि कर्नल कोटले ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन ईटीवी भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है. हालांकि इस महान कार्य के लिए कर्नल कोटले को भारत में आज भी सम्मान दिया जाता है. इसलिए कई सरकारी कार्यालयों में उनकी फोटो आज भी लगी हुई है. हरिद्वार में सरकारी विश्राम स्थल डामकोठी में उनकी फोटो के नीचे इतिहास भी लिखा हुआ है.

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