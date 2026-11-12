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दिल्ली के सोनिया विहार में डंपर-ऑटो की भीषण टक्कर, नवजात बच्ची समेत तीन की मौत, पांच घायल

सोनिया विहार में भीषण सड़क हादसा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां एक तेज रफ्तार डंपर और सवारी ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस भीषण दुर्घटना में एक मासूम बच्ची समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

दमकल विभाग के अधिकारी, राजेंद्र अटवाल ने बताया कि हादसा गुरुवार सुबह करीब 5:17 बजे हुआ. सूचना मिलते ही शास्त्री पार्क फायर स्टेशन से स्टेशन ऑफिसर मनोज त्यागी के नेतृत्व में दो वाटर टेंडर, एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल और आईआरटी की टीम को तुरंत मौके पर रवाना किया गया.