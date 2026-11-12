दिल्ली के सोनिया विहार में डंपर-ऑटो की भीषण टक्कर, नवजात बच्ची समेत तीन की मौत, पांच घायल
दिल्ली के सोनिया विहार में डंपर और ऑटो-रिक्शा टक्कर में एक नवजात बच्ची समेत तीन लोगों की मौत हो गई है.
Published : November 12, 2026 at 11:06 AM IST
नई दिल्ली: नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां एक तेज रफ्तार डंपर और सवारी ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस भीषण दुर्घटना में एक मासूम बच्ची समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
दमकल विभाग के अधिकारी, राजेंद्र अटवाल ने बताया कि हादसा गुरुवार सुबह करीब 5:17 बजे हुआ. सूचना मिलते ही शास्त्री पार्क फायर स्टेशन से स्टेशन ऑफिसर मनोज त्यागी के नेतृत्व में दो वाटर टेंडर, एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल और आईआरटी की टीम को तुरंत मौके पर रवाना किया गया.
राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने के बाद स्टेशन ऑफिसर मनोज त्यागी ने बताया कि यह टक्कर डंपर और ऑटो के बीच हुई थी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. दमकल कर्मियों के मौके पर पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों और पीसीआर की मदद से सभी घायलों को तुरंत नजदीकी जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचाया जा चुका था.
ये भी पढ़ें: दिल्ली के खजूरी खास में ट्रक ने स्कूटी सवार दो युवकों को कुचला,दोनों की मौत,ट्रक चालक फरार
अस्पताल में डॉ. तैयब चौधरी की देखरेख में घायलों का उपचार शुरू किया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों में दो अज्ञात पुरुष और एक नवजात बच्ची शामिल है. वहीं, हादसे में घायल हुए पांच लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. घायलों की पहचान 32 वर्षीय राजा और 30 वर्षीय राखी के रूप में हुई है, जबकि दो पुरुष और एक महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. हैरत की बात यह है कि इस भयानक हादसे में 3 साल की एक बच्ची को खरोंच तक नहीं आई और वह पूरी तरह सुरक्षित है.
सोनिया विहार पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात मृतकों व घायलों की शिनाख्त के प्रयास कर रही है.
ये भी पढ़ें: दिल्ली के नांगलोई में खुला मैनहोल बना काल: खेलते समय उसमें गिरा 4 साल का मासूम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी