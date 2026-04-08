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हरिद्वार-नजीबाबाद हाईवे पर भीषण हादसा, रोडवेज से टकराई बारात की बस, लोहा काटकर निकाले घायल

देहरादून से नजीबाबाद लौट रही बारात की बस बिजनौर से आ रही रोडवेज से टकरा गई, हादसे में 15 बाराती घायल हो गए

Haridwar Bus Accident
हरिद्वार में हादसा (Photo Courtesy: Haridwar Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 8, 2026 at 7:14 AM IST

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हरिद्वार: हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है. यहां रसियाबड़ गांव के पास दो बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस हादसे में करीब 15 लोग घायल हो गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बसें आगे की तरफ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. दो यात्री बस में ही फंस गए.

हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर हादसा: सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फंसे हुए लोगों को लोहा काटकर बाहर निकाला. घायलों को मौके पर ही फर्स्ट एड दिया गया. गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि सभी घायल लोग बाराती हैं. बारात की बस देहरादून से नागल सोती, बिजनौर लौट रही थी. रास्ते में बस हादसे का शिकार हो गई.

Haridwar Bus Accident
हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर भीषण हादसा (Photo Courtesy: Haridwar Police)

रोडवेज से टकराई बारात की बस: पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम करीब साढ़े सात बजे बजे डायल 112 के जरिए पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि रसियाबड़ के पास हाईवे पर दो बसों की आपस में आमने-सामने टक्कर हो गई है. हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं और कई फंसे हुए भी हैं. सूचना मिलते ही श्यामपुर कोतवाली प्रभारी नितेश शर्मा तत्काल मौके पर पहुंचे.

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बारात की बस रोडवेज से टकरा गई (Photo Courtesy: Haridwar Police)

15 बाराती हुए घायल: मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी भी पुलिस टीम के साथ पहुंचे. तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. बारात लेकर वापस लौट रही प्राइवेट बस में सवार करीब 10 से 15 यात्री घायल हो गए. देर न करते हुए एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया. कई यात्रियों को मौके पर फर्स्ट एड दिया गया. अनीश पुत्र मकबूल, मुराद अली पुत्र वहीद, सुहैल पुत्र मोहम्मद उमर और नईम पुत्र इस्लाम निवासीगण नागलसोति नजीबाबाद तथा नाजिर शाह पुत्र हामिद शाह निवासी शहजादपुर, उत्तर प्रदेश गंभीर घायल हो गए. पांचों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया.

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पुलिस ने बस में फंसे बारातियों को लोहा काटकर निकाला (Photo Courtesy: Haridwar Police)

देहरादून से नजीबाबाद लौट रही थी बारातियों से भरी बस: प्राइवेट बस और बिजनौर रोडवेज की बस के बीच आमने सामने की टक्कर हुई है. प्राइवेट बस में बाराती सवार थे. नागल सोती, नजीबाबाद, बिजनौर से बारातियों की बस देहरादून गई थी. निकाह के बाद बारात वापस लौट रही थी कि रसियाबड़ के पास हाईवे पर दर्घुटनाग्रस्त हो गई. हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लंबा जाम लग गया.

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बारात की बस देहरादून से नजीबाबाद लौट रही थी (Photo Courtesy: Haridwar Police)

बसों के अगले हिस्से क्षतिग्रस्त, दो बाराती फंसे: पुलिस में अनुसार बारात की बस में सवार 10 से 15 लोग घायल हो गये थे. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बसों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. बारातियों की प्राइवेट बस के तो आगे से परखच्चे ही उड़ गए. बस में 02 लोग फंसे भी गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों लोगों को लोहा काटकर बस से बाहर निकालकर तत्काल 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया. साथ ही अन्य यात्रियों को दूसरी बसों में बैठाकर उनके गंतव्य के लिये रवाना किया गया. राहत की बात ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

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हादसे में 15 बाराती घायल हुए हैं (Photo Courtesy: Haridwar Police)

श्यामपुर कोतवाली प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि-

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों का रेस्क्यू करके उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. हादसे के बाद दोनों बसों को सड़क से हटाकर किनारे खड़ा किया गया. इस दौरान लगे जाम को हटाकर यातायात को भी सुचारू कराया गया. सभी गंभीर घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. सभी के परिजनों को भी सूचना दे दी गई. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.
-नितेश शर्मा, कोतवाली प्रभारी, श्यामपुर-

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