बूढ़ापहाड़ के इलाके में कोयला का भंडार! राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कोलियरी के लिए भेजा है प्रस्ताव

बूढ़ापहाड़ के इलाके में कोयला का भंडार! राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कोलियरी के लिए भेजा है प्रस्ताव
बूढ़ापहाड़ के इलाके में कोयला का भंडार है. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कोलियरी के लिए भेजा है प्रस्ताव
Published : December 19, 2025 at 5:11 PM IST
पलामूः झारखंड के बूढ़ापहाड़ इलाके को कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था. यहां वर्षों तक भय और असुरक्षा का माहौल रहा, जिसकी वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं ठप रहीं. वर्षों तक लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर रहे. मगर आज स्थिति बदल रही है और जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटती नजर आ रही है, लेकिन विकास अभी भी कोसों दूर है.
इस बदलाव के बीच बूढ़ापहाड़ के इलाके में कोयला के अकूत भंडार ने सबका धयान अपनी ओर खींचा है. जिस इलाके में कोयले के भंडार मिलने की बात की जा रही है वो गढ़वा के भंडरिया के तिहारो, बिजका, हरता, फकीराडीह, होरो आदि गांव के इलाके हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यहां कोलियरी खोला जाए तो यह क्षेत्र आर्थिक रुप से मजबूत होगा और रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे. स्थानीय लोगों के साथ-साथ व्यवसायिक वर्ग से जुडे़ हुए लोग भी इसेमें रुचि दिखा रहे हैं और एक स्वर में खनन परियोजनाएं शुरू करने की मांग कर रहे हैं. लोगों की उम्मीदें केवल नौकरी तक सीमित नहीं हैं. वे चाहते हैं कि खनन से सड़क, बिजली और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का विस्तार हो, इससे न केवल जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि क्षेत्र झारखंड के आर्थिक नक्शे पर भी महत्वपूर्ण स्थान हासिल करेगा.
अभी हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान डाल्टनगंज भंडारिया के विधायक ने इस मामले को उठाया था. जवाब में राज्य सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है. डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया का मानना है कि अगर कोलियरी खोली जाती है तो इलाके की खोई हुई गरिमा वापस लोटेगी और साथ ही साथ रोजगार और पलायन जैसी समस्या से भी निजात मिल सकती है.
बूढ़ापहाड़ का इलाका करीब तीन दशकों तक नक्सली हिंसा की चपेट में रहा. 2022 में सुरक्ष बलों ने इस इलाके को नक्सलियों से मुक्त कराया. यह क्षेत्र झारखंड और बिहार में माओवादियों का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र भी रहा है. इन सारी समस्याओं की वजह से यहां की बड़ी आबादी दूसरे राज्यों की ओर बेहतर अवसर के लिए पलायन कर गई.
इस इलाके में लगभग 27 गांव हैं, जहां लगभग 20 हजार की आबादी रहती है और 3908 परिवार बसे हैं. मगर करीब दर्जन भर से ज्यादा गांव ऐसे भी हैं जहां बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद नही हैं. दशकों तक नक्सली हिंसा झेल चुके लोग अब भी मुख्यधारा से जुड़ने में हिचकते हैं.
भंडारिया में बूढ़ापहाड़ से सटे जिस इलाके में कोलियरी खोलने का प्रस्ताव है, वहां तीन से चार फीट जमीन के अंदर कोयला मौजूद है. यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है. घने जंगलों से घिरा होने और पलामू टाइगर रिज़र्व के इको-सेंसिटिव जोन से सटा होने के कारण यहां कोलियरी शुरू करना बड़ी चुनौती है. बरवाडीह-चिरमिरी प्रस्तावित रेल लाइन भी इसी इलाके से होकर गुजरती है.
इन सारी चुनौतियों के बावजूद स्थानीय लोग लगातार राज्य सरकार पर कोलियरी खोलने का दबाव बना रहे हैं. इसी इलाके के रहने वाले ग्रामीण सोमर सिंह का कहना है कि कोलियरी खुलने से गांव के लोगों को काफी लाभ होगा. लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और उन्हें इससे रोजगार मिलेगा.
जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार बूढ़ापहाड़ के इलाके में पहुंचे थे. इस दौरान बूढ़ापहाड़ डेवलपमेंट प्लान की घोषणा की गई थी. बाद में प्रत्येक घर का सामाजिक-आर्थिक सर्वे हुआ और इलाके में सड़क एवं पुल निर्माण कार्य शुरू हुआ. सभी लोगों के दस्तावेज तैयार किए गए ताकि उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सके. 2023 के बाद से इलाके में सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ, जिसके बाद 2024 में 30 वर्षों के बाद बूढ़ापहाड़ क्षेत्र में बिना हिंसा के लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न हुए. इसका असर ये हुआ कि हेसातू, कुल्ही समेत कई गांवों में हाट और बाजार सजने लगे.
गढ़वा के भंडारिया का वह इलाका, जिसे कोलियरी के रूप में चिन्हित किया गया है, बूढ़ापहाड़ से 10–15 किलोमीटर दूर है. यह क्षेत्र 90 के दशक से नक्सली हिंसा से प्रभावित रहा है, जिसके कारण बड़ी आबादी पिछड़ी हुई है. लोग रोजगार के लिए बाहर राज्यों में पलायन करते रहे. नक्सल प्रभाव के दौर में बड़ी संख्या में युवाओं ने पढ़ाई और अन्य अवसरों के लिए गांव छोड़ दिया था. नक्सलियों के कमजोर होने के बाद युवा वापस लौट तो रहे हैं, लेकिन उनके लिए रोजगार एक बड़ी चुनौती है. कोलियरी खुलने के बाद उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा.
सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप तिर्की बताते हैं कि कोलियरी खुलने से लोगों को काफी फायदा होगा, जो लोग नौकरी के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं, उन्हें अब स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा।
हर वर्ष मजदूर दिवस के वक्त कोलियरी को लेकर सुगबुगाहट होती है, लेकिन बाद में यह ठंडे बस्ते में चला जाता है. कोलियरी खुलने से इलाके की तस्वीर बदल जाएगी, लोगों का सपना पूरा होगा और ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा. – प्रताप तिर्की, सामाजिक कार्यकर्ता, भंडारिया
पलामू और गढ़वा के इलाके में कोई भी बड़ा औद्योगिक घराना नहीं है. पलामू के राजहरा क्षेत्र में केवल एक कोल माइंस है, जबकि गढ़वा में भी कोई बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं है. कोलियरी खुलने से पलामू-गढ़वा क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित होने का रास्ता खुलेगा. पलामू के चांदो, सोकरा और राजहरा क्षेत्रों में पहले माइंस खुले थे, जो बाद में बंद हो गए. वहीं, पलामू के जपला क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री थी और भवनाथपुर क्षेत्र में सेल का एक बड़ा माइंस था. दोनों अब बंद हो चुके हैं.
ये भी पढ़ेंः
लातेहार के तिसिया गांव में बरसों से छाए अंधकार का हुआ खात्मा, सोलर लाइट से हुआ जगमग
बूढ़ापहाड़ में खत्म हुआ माओवादियों का बिहार लीडरशिप, एक करोड़ के इनामी का बॉडीगार्ड था मनीष यादव
माओवादियों का खौफ खत्म, डरकर गांव छोड़ने वाले लोग लौटने लगे वापस, बूढ़ापहाड़ से लेकर बिहार बॉर्डर तक बदले हालात