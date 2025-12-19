ETV Bharat / bharat

बूढ़ापहाड़ के इलाके में कोयला का भंडार! राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कोलियरी के लिए भेजा है प्रस्ताव

पलामूः झारखंड के बूढ़ापहाड़ इलाके को कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था. यहां वर्षों तक भय और असुरक्षा का माहौल रहा, जिसकी वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं ठप रहीं. वर्षों तक लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर रहे. मगर आज स्थिति बदल रही है और जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटती नजर आ रही है, लेकिन विकास अभी भी कोसों दूर है.

इस बदलाव के बीच बूढ़ापहाड़ के इलाके में कोयला के अकूत भंडार ने सबका धयान अपनी ओर खींचा है. जिस इलाके में कोयले के भंडार मिलने की बात की जा रही है वो गढ़वा के भंडरिया के तिहारो, बिजका, हरता, फकीराडीह, होरो आदि गांव के इलाके हैं.

जानकारी देते विधायक आलोक चौरसिया (Etv Bharat)

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यहां कोलियरी खोला जाए तो यह क्षेत्र आर्थिक रुप से मजबूत होगा और रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे. स्थानीय लोगों के साथ-साथ व्यवसायिक वर्ग से जुडे़ हुए लोग भी इसेमें रुचि दिखा रहे हैं और एक स्वर में खनन परियोजनाएं शुरू करने की मांग कर रहे हैं. लोगों की उम्मीदें केवल नौकरी तक सीमित नहीं हैं. वे चाहते हैं कि खनन से सड़क, बिजली और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का विस्तार हो, इससे न केवल जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि क्षेत्र झारखंड के आर्थिक नक्शे पर भी महत्वपूर्ण स्थान हासिल करेगा.

अभी हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान डाल्टनगंज भंडारिया के विधायक ने इस मामले को उठाया था. जवाब में राज्य सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है. डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया का मानना है कि अगर कोलियरी खोली जाती है तो इलाके की खोई हुई गरिमा वापस लोटेगी और साथ ही साथ रोजगार और पलायन जैसी समस्या से भी निजात मिल सकती है.

बूढ़ापहाड़ का इलाका करीब तीन दशकों तक नक्सली हिंसा की चपेट में रहा. 2022 में सुरक्ष बलों ने इस इलाके को नक्सलियों से मुक्त कराया. यह क्षेत्र झारखंड और बिहार में माओवादियों का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र भी रहा है. इन सारी समस्याओं की वजह से यहां की बड़ी आबादी दूसरे राज्यों की ओर बेहतर अवसर के लिए पलायन कर गई.

इस इलाके में लगभग 27 गांव हैं, जहां लगभग 20 हजार की आबादी रहती है और 3908 परिवार बसे हैं. मगर करीब दर्जन भर से ज्यादा गांव ऐसे भी हैं जहां बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद नही हैं. दशकों तक नक्सली हिंसा झेल चुके लोग अब भी मुख्यधारा से जुड़ने में हिचकते हैं.

भंडारिया में बूढ़ापहाड़ से सटे जिस इलाके में कोलियरी खोलने का प्रस्ताव है, वहां तीन से चार फीट जमीन के अंदर कोयला मौजूद है. यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है. घने जंगलों से घिरा होने और पलामू टाइगर रिज़र्व के इको-सेंसिटिव जोन से सटा होने के कारण यहां कोलियरी शुरू करना बड़ी चुनौती है. बरवाडीह-चिरमिरी प्रस्तावित रेल लाइन भी इसी इलाके से होकर गुजरती है.

इन सारी चुनौतियों के बावजूद स्थानीय लोग लगातार राज्य सरकार पर कोलियरी खोलने का दबाव बना रहे हैं. इसी इलाके के रहने वाले ग्रामीण सोमर सिंह का कहना है कि कोलियरी खुलने से गांव के लोगों को काफी लाभ होगा. लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और उन्हें इससे रोजगार मिलेगा.