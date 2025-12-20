'जल्लीकट्टू गर्ल' योगदर्शनी, बैलों के साथ रहने वाली कॉलेज की छात्रा...पुरुषों को देती है चुनौती!
योगदर्शनी नाम की एक कॉलेज छात्रा का कहना है कि, वह बैलों के साथ बड़ी हुई हैं और उन्हें जानवरों से गहरा लगाव है.
मदुरै (तमिलनाडु): जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक प्राचीन और पारंपरिक खेल है. इसमें प्रशिक्षित बैलों को भीड़ में छोड़ दिया जाता है. प्रतिभागी उन्हें काबू करने की कोशिश करते हैं. इस खेल में बैलों का काफी महत्व है. लोग जल्लीकट्टू प्रतियोगिता के लिए बैल पालते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी की योगदर्शनी नाम की एक कॉलेज की छात्रा जल्लीकट्टू कॉम्पिटिशन के लिए जोश के साथ एक बैल पाल रही है.
संगम तमिल साहित्य, कलिथोगाई में लिखा है कि कोई भी औरत अगले जन्म में भी ऐसे आदमी से शादी नहीं करना चाहेगी जो बैल को काबू करने से डरता हो. जाहिर है, आज भी किसान परिवारों में बकरियों और गायों के साथ बैल पालना आम बात है. मदुरै और आस-पास के गांवों में, जहां जल्लीकट्टू त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वहां बैलों को परिवार के सदस्यों जैसा माना जाता है.
यह आम सोच है कि बैल पालने का काम सिर्फ मर्द ही करते हैं. लेकिन असल में, जिन घरों में बकरियां, गाय और बैल होते हैं, वहां औरतों का रोल बहुत जरूरी होता है. बहादुर तमिल औरतें जो जल्लीकट्टू के बैल पालती हैं, उन्हें अलग-अलग गांवों में कॉम्पिटिशन के लिए ले जाती हैं, और उन्हें 'वादीवासल' (प्रतियोगिता का मैदान) में छोड़ देती हैं. उन्हें इस समाज का आइकॉन माना जाता है.
एक कॉलेज स्टूडेंट जो जल्लीकट्टू के बैल पालती है
इरावथनल्लूर मदुरै जिले में विरागानूर के पास एक छोटा सा गांव है. योगदर्शनी नाम की एक कॉलेज छात्रा इसी गांव की रहने वाली है. वह हाथ में रस्सी लेकर अपने घर से बाहर निकलती है और पुकारती है... 'ओ वीरा...'
आप सोच रहे होंगे की युवती किसी लड़के को पुकार रही है. लेकिन नहीं..वह तो हष्ट पुष्ट सिंग वाले एक गहरे रंग के बैल को पुकार रही है. उसकी पुकार सुन बैल दौड़ा-दौड़ा योगदर्शनी के पास आ कर खड़ा हो जाता है. दरअसल, जल्लीकट्टू बैल का नाम वीरा है.
योगदर्शनी अनुप्पनडी के पास सौराष्ट्र विमेंस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की थर्ड ईयर की स्टूडेंट है. वह कॉलेज जाने से पहले अपने करीबी साथियों, बैल वीरा, रोलेक्स और करुप्पु को अपने खेत में बांधती है, जो उसके घर से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर है.
शाम को, वह वहां से बैलों को खोलकर घर वापस ले आती है. योगदर्शनी को इन बैलों के साथ चलते और बातें करते देखना हमेशा एक सुंदर नजारा होता है. योगदर्शिनी कहती है,"मेरे दादाजी के जमाने से लेकर अब तक, हम तीन पीढ़ियों से जल्लीकट्टू के बैल पाल रहे हैं. मैं बैलों के साथ बड़ी हुई हूं. जल्लीकट्टू के विरोध के बाद, बैलों से मेरा लगाव और भी गहरा हो गया."
योगदर्शनी ने बड़े उत्साह से कहा कि, वह दस साल की उम्र से ही बैलों को जल्लीकट्टू कॉम्पिटिशन में ले जाने लगी थी. उसने सबसे पहले अपने बैल को साकुडी जल्लीकट्टू में छोड़ा था. योगदर्शिनी ने आगे कहा कि, उसकी जिंदगी इतनी बदल गई है कि उसे लगता है कि बैलों के बिना उसका कोई वजूद नहीं होगा. जब वह शहर से बाहर जाती है, तब भी उसका ख्याल हमेशा बैलों के साथ रहता है. उसके रिश्तेदार इसे हैरानी से देखते हैं. उसके दोस्त भी बैल पालने के बारे में उससे बड़ी उत्सुकता से सवाल पूछते हैं. वह उन लोगों पर ध्यान नहीं देती जो इसके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं.
जल्लीकट्टू में 'वीरा' का जबरदस्त प्रदर्शन
योगदर्शनी गर्व से बताती हैं कि 'वीरा' ने न सिर्फ मदुरै जिले में बल्कि त्रिची, डिंडीगुल, पुदुक्कोट्टई और थेनी जैसे जिलों में भी जल्लीकट्टू इवेंट्स में हिस्सा लिया है. उसने सांडों को काबू में किया है. जब उससे सांडों को दी जाने वाली ट्रेनिंग के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा कि, बैल पालने के लिए उसने कोई खास ट्रेनिंग नहीं ली है. योगदर्शिनी का मानना है कि, सुबह और शाम बैलों को घर से खेत तक ले जाना और वापस लाना ही उसकी ट्रेनिंग है.
योगदर्शनी बताती है कि, वह बैलों को जरूरत पड़ने पर स्विमिंग की ट्रेनिंग भी देती है. उसका कहना है कि, कपास के बीज, कच्चे चावल और खजूर सांडों का खास भोजन है. योगदर्शिनी ने कहा कि अपने माता-पिता और बड़े भाई के सपोर्ट के बिना उन्हें यह पहचान नहीं मिलती. योगदर्शनी के बड़े भाई अर्जुन ने कहा कि, उन्हें अपनी बहन योगदर्शिनी पर गर्व है. उनका कहना है कि, योगदर्शनी जब छोटी थी तब से उसका सांड के प्रति लगाव गहरा होता चला गया.
शुरू में उनकी मां ने इसका बहुत विरोध किया. बाद में उनकी मां ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया. जब तक योगदर्शनी घर में है, वही सांड को छोड़ेगी. भाई ने कहा कि, वह अपनी बहन की इच्छा को पूरा करेंगे.
