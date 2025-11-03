ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के कोयंबटूर में कॉलेज छात्रा से गैंगरेप, आरोपियों ने प्रेमी को भी जख्मी किया

तमिलनाडु के कोयंबटूर में तीन आरोपियों ने एक कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. साथ ही उसके प्रेमी को जख्मी कर दिया.

तमिलनाडु पुलिस (File Photo)
November 3, 2025

कोयंबटूर: तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक कॉलेज छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है. बताया गया है कि यह घटना कोयंबटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रविवार देर रात हुई. दरिंदगी की घटना समय छात्रा अपने प्रेमी के साथ कार में बैठकर बात कर रही थी. इस दौरान तीन लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की. साथ ही प्रेमी के साथ मारपीट की गई. अधिकारी ने बताया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए सात विशेष टीमें बनाई गई हैं.

पुलिस के मुताबिक, कोयंबटूर हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क हमेशा लोगों और वाहनों की आवाजाही से व्यस्त रहती है. लेकिन हवाई अड्डे का पिछला हिस्सा झाड़ियों से ढका हुआ है और वहां कोई भी व्यक्ति नहीं दिखता. इसलिए, ऐसा लगता है कि कुछ लोग आमतौर पर इस इलाके में शराब पीने और नशीले पदार्थों का सेवन करने आते हैं. ऐसे में, बीती रात (2 नवंबर) करीब 11 बजे, एयरपोर्ट के पीछे बृंदावन नगर इलाके में एक युवती कार में बैठकर अपने प्रेमी से बात कर रही थी. तभी एक ही बाइक पर सवार होकर आए तीन अज्ञात लोगों ने युवती और उसके प्रेमी से बहस की. इसके बहस हाथापाई में बदल गई और तीनों ने चाकू निकालकर उसके प्रेमी पर हमला कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए.

पुलिस के मुताबिक, कुछ देर बाद होश में आए युवती के पुरुष मित्र ने मोबाइल फोन से पुलिस को घटना की सूचना दी. स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और युवक को बचाकर इलाज के लिए कोयंबटूर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. इसके बाद, अंधेरे में अर्धनग्न अवस्था में बेहोश पड़ी युवती को भी बचाया गया और इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस के मुताबिक, छात्रा के प्रेमी से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि 19 वर्षीय पीड़िता कॉलेज छात्रा है और युवक मैकेनिक का काम करता है.

अपराधियों को पकड़ने के लिए 7 विशेष टीमें गठित
अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज छात्रा का रात करीब 11 बजे अपहरण हुआ. प्रेमी ने सुबह 3 बजे उठकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने सुबह 4 बजे उन्हें बचा लिया. उन्होंने कहा कि पुलिस छात्रा और उसके प्रेमी से गहन पूछताछ कर रही है. इस घटना में मामला दर्ज कर पुलिस ने इस अपराध में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए सात विशेष टीमें बनाई हैं.

पुलिस उस कार की फोरेंसिक जांच भी कर रही है जिसमें छात्रा और उसका प्रेमी सवार थे. वहीं, इलाके में सीसीटीवी न होने के कारण पुलिस को इस भयावह घटना में शामिल लोगों का पता लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है.

भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने घटनास्थल दौरा किया
कोयंबटूर में कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन ने सोमवार को घटनास्थल का दौरा किया. उन्होंने कहा कि हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां कल घटना हुई थी. कार की खिड़की तोड़ दी गई थी, और छात्रा को पास के इलाके में ले जाया गया था. यह कोई सुनसान स्थान नहीं है, पास में आवासीय कॉलोनी हैं. यहां लोग आसानी से पहुंच सकते हैं... पुलिस दावा कर रही है कि यह बहुत सुनसान क्षेत्र है, लेकिन वास्तव में, यह शहर का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से, इस स्थान का उपयोग असामाजिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. उचित सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है.

