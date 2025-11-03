ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के कोयंबटूर में कॉलेज छात्रा से गैंगरेप, आरोपियों ने प्रेमी को भी जख्मी किया

कोयंबटूर: तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक कॉलेज छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है. बताया गया है कि यह घटना कोयंबटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रविवार देर रात हुई. दरिंदगी की घटना समय छात्रा अपने प्रेमी के साथ कार में बैठकर बात कर रही थी. इस दौरान तीन लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की. साथ ही प्रेमी के साथ मारपीट की गई. अधिकारी ने बताया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए सात विशेष टीमें बनाई गई हैं.

पुलिस के मुताबिक, कोयंबटूर हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क हमेशा लोगों और वाहनों की आवाजाही से व्यस्त रहती है. लेकिन हवाई अड्डे का पिछला हिस्सा झाड़ियों से ढका हुआ है और वहां कोई भी व्यक्ति नहीं दिखता. इसलिए, ऐसा लगता है कि कुछ लोग आमतौर पर इस इलाके में शराब पीने और नशीले पदार्थों का सेवन करने आते हैं. ऐसे में, बीती रात (2 नवंबर) करीब 11 बजे, एयरपोर्ट के पीछे बृंदावन नगर इलाके में एक युवती कार में बैठकर अपने प्रेमी से बात कर रही थी. तभी एक ही बाइक पर सवार होकर आए तीन अज्ञात लोगों ने युवती और उसके प्रेमी से बहस की. इसके बहस हाथापाई में बदल गई और तीनों ने चाकू निकालकर उसके प्रेमी पर हमला कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए.

पुलिस के मुताबिक, कुछ देर बाद होश में आए युवती के पुरुष मित्र ने मोबाइल फोन से पुलिस को घटना की सूचना दी. स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और युवक को बचाकर इलाज के लिए कोयंबटूर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. इसके बाद, अंधेरे में अर्धनग्न अवस्था में बेहोश पड़ी युवती को भी बचाया गया और इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस के मुताबिक, छात्रा के प्रेमी से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि 19 वर्षीय पीड़िता कॉलेज छात्रा है और युवक मैकेनिक का काम करता है.