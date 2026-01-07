प्री-लॉन्च ऑफर के जरिए 800 करोड़ रुपये का कलेक्शन, पूरक आरोप पत्र दाखिल
कंपनी ने प्लॉट और विला देने का वादा करके 700 से ज्यादा ग्राहकों से 360 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी.
Published : January 7, 2026 at 1:22 PM IST
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में प्री- लॉन्च ऑफर की आड़ में ग्राहकों से धोखाधड़ी करने के मामले में साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SIVIPL) के मैनेजिंग डायरेक्टर बुदाती लक्ष्मीनारायण और पूर्व डायरेक्टर संधू पूर्णचंद्र राव के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है.
ईडी ने साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ एफआईआर के आधार पर चार्ज लगाए हैं. कंपनी ने प्लॉट और विला देने का वादा करके 700 से ज्यादा ग्राहकों से 360 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी.
ईडी की जांच में पता चला कि कंपनी के पास RERA/HMDA से पूरी मंजूरी नहीं थी और उसने निवेशकों से जमा किए गए फंड को मैनेज करने के लिए कोई एस्क्रो अकाउंट भी नहीं रखा था.
ईडी की जांच में यह भी पाया गया है कि, श्रावणी एलीट प्रोजेक्ट के लिए 216.91 करोड़ रुपये कैश में जुटाए गए थे. इन पैसों को अलग-अलग प्रोजेक्ट से कुल 800 करोड़ रुपये इक्ट्ठा किए गए. हालांकि, इस रकम का हिसाब नहीं रखा गया और दूसरे कामों में लगा दिया गया.
ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि, पैसे फर्जी अकाउंट और लक्ष्मीनारायण और उनके परिवार के सदस्यों के विदेश में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे. जांच में आगे यह भी मालूम हुआ कि, लक्ष्मीनारायण और पूर्णचंद्र राव के बीच पिछले झगड़ों की वजह वित्तीय गड़बड़ियां थीं.
लक्ष्मीनारायण ने फॉरेंसिक ऑडिट किया और पाया कि पूर्णचंद्र राव ने अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में जमा हुए फंड से 126 करोड़ रुपये का गबन किया था. उसने उन पैसों से अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल प्रॉपर्टी खरीदी थी. इसके बाद लक्ष्मीनारायण ने तीन एफआईआर दर्ज कीं. इन मामलों को वापस लेने के लिए, पूर्णचंद्र राव ने साहिती ग्रुप के कर्मचारियों के नाम 21 प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिए.
इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूरे मामले की जांच की. ईडी की तलाशी में जरूरी सबूत इकट्ठा किए गए. इस दौरान ईडी ने 169.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की. इस मामले में पिछले साल 25 अगस्त को पूर्णचंद्र राव और 29 सितंबर को लक्ष्मीनारायण को गिरफ्तार करके रिमांड पर लिया गया था.
