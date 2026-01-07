ETV Bharat / bharat

प्री-लॉन्च ऑफर के जरिए 800 करोड़ रुपये का कलेक्शन, पूरक आरोप पत्र दाखिल

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में प्री- लॉन्च ऑफर की आड़ में ग्राहकों से धोखाधड़ी करने के मामले में साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SIVIPL) के मैनेजिंग डायरेक्टर बुदाती लक्ष्मीनारायण और पूर्व डायरेक्टर संधू पूर्णचंद्र राव के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है. ईडी ने साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ एफआईआर के आधार पर चार्ज लगाए हैं. कंपनी ने प्लॉट और विला देने का वादा करके 700 से ज्यादा ग्राहकों से 360 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी. ईडी की जांच में पता चला कि कंपनी के पास RERA/HMDA से पूरी मंजूरी नहीं थी और उसने निवेशकों से जमा किए गए फंड को मैनेज करने के लिए कोई एस्क्रो अकाउंट भी नहीं रखा था. ईडी की जांच में यह भी पाया गया है कि, श्रावणी एलीट प्रोजेक्ट के लिए 216.91 करोड़ रुपये कैश में जुटाए गए थे. इन पैसों को अलग-अलग प्रोजेक्ट से कुल 800 करोड़ रुपये इक्ट्ठा किए गए. हालांकि, इस रकम का हिसाब नहीं रखा गया और दूसरे कामों में लगा दिया गया.