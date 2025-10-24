ETV Bharat / bharat

मैंग्रोव वन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे परायिल राजन, नदी से प्लास्टिक करते हैं इकट्ठा

कन्नूर: पझ्यांगडी के मूल निवासी परायिल राजन जो प्रसिद्ध मैंग्रोव संरक्षणवादी स्वर्गीय कल्लन पोक्कुदन के पदचिन्हों पर चलते हैं. मैंग्रोव संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले राजन अब प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. राजन एक ऐसी शख्सियत हैं, जिनकी विरासत युवा पीढ़ी को मैंग्रोव के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करती रही है. एक दिन जब वह कन्नूर में अपने घर के पास स्थित मैंग्रोव वनों का अवलोकन करने के लिए नाव में निकले, तो उन्होंने देखा कि वहां जमा प्लास्टिक की बोतलों से हर मैंग्रोव पेड़ की जड़ें बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थीं. यह देखकर राजन ने महीनों पहले प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करने का अपना अभियान शुरू किया. उनकी यह यात्रा हर सुबह शुरू होती है और दोपहर तक चलती है. मछलियों का प्रजनन प्रभावित

नदी में फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलों में भरा रासायनिक कचरा मछलियों के प्रजनन को भी प्रभावित करता है. जब ये बोतलें समुद्र में पहुंचती हैं, तो बड़ी मछलियां इन्हें निगल जाती हैं, जिससे पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है. राजन ने यह भी बताया कि जिस मिट्टी पर ये बोतलें गिरती हैं, वहां एक भी पौधा नहीं उग सकता. सबसे बड़े मैंग्रोव वनों का घर

कन्नूर स्थित कुंजिमंगलम और पझ्यांगडी केरल के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों का घर हैं. यहां चारों ओर फैले मैंग्रोव वन इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं. राज्य के कुल 17 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वनों में से 8.08 प्रतिशत अकेले कुंजिमंगलम में हैं. मैंग्रोव 1,374 वर्ग किलोमीटर दलदली भूमि में उगते हैं. इनके संरक्षण के लिए यहां अभी भी कई परियोजनाएं चल रही हैं. मैंग्रोव वन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे परायिल राजन (ETV Bharat) कन्नूर के नदी तटों पर स्थित मैंग्रोव विविधता से भरपूर हैं, जिनमें एझुथानी मैंग्रोव, कुट्टी मैंग्रोव, प्रियतन मैंग्रोव, उप्पूटी मैंग्रोव, वल्ली मैंग्रोव, चुल्ली मैंग्रोव, चक्करा मैंग्रोव और नक्षत्र मैंग्रोव शामिल हैं. पर्यावरणविदों ने 1998 में 3.5 एकड़ मैंग्रोव खरीदे. बाद में पर्यावरण संगठन SEEK ने पास में ही चार एकड़ और जमीन का अधिग्रहण कर लिया. 2003 में एक अन्य संगठन WTI, भी मैंग्रोव खरीदने और उनकी सुरक्षा के लिए आगे आया. 2023 तक, लगभग 43 एकड़ मैंग्रोव संरक्षित वन बन चुके थे.