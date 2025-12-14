ओडिशा में शीतलहर जारी, उदयगिरि में तापमान 4.2 डिग्री दर्ज
ओडिशा में भी शीतलहर शुरू हो जाने से लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है.
Published : December 14, 2025 at 4:57 PM IST
भुवनेश्वर : ओडिशा में भी ठंड बढ़ने के साथ ही कई हिस्से शीतलहर की चपेट में आ गए हैं. राज्य के करीब 12 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है.
इस बारे में जानकारी देते हुए भारत मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि इस दौरान कंधमाल जिले का जी उदयगिरि प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके बाद इसी जिले के दरिंगबाड़ी और फुलबनी कस्बों में न्यूनतम तापमान 6-6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
मौसम विभाग ने बताया कि कोरापुट जिले के सेमिलिगुड़ा में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कोरापुट कस्बे में पारा सात डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं राउरकेला शहर में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
मौसम विभाग के मुताबिक चिपलीमा में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि झारसुगुड़ा में 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं कालाहांडी जिले के भवानीपटना में न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस रहा.
इसी प्रकार अंगुल में पारा 9.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, जबकि बौध और किरेई में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. नबरंगपुर, बलांगीर, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.
राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री तो कटक में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ठंड को लेकर आईएमडी ने चेतावनी दी है कि आने वाले एक सप्ताह तक ओडिशा के कई हिस्सों में शीतलहर के हालात रह सकते हैं, क्योंकि रात के तापमान में किसी बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है.
