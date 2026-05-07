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युवक के प्राइवेट पार्ट में घुसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल, डॉक्टरों ने 30 मिनट की मेहनत के बाद निकाला बाहर

पलामू: जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के लामी पतरा के रहने वाले एक युवक के प्राइवेट पार्ट में 200 एमएल के कोल्ड ड्रिंक की बोतल घुस गयी. जिसके बाद युवक इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने बोतल को बाहर निकाला. युवक के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है और उसे सर्जिकल वार्ड में रखा गया है. युवक फिलहाल कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भी पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है. युवक ने अपने घर का पता पड़वा थाना क्षेत्र के झरी लामी पतरा बताया है. फिलहाल, युवक अस्पताल में भर्ती है. डॉक्टर सुमित कुमार ने बताया कि करीब 30 मिनट की मेहनत के बाद बोतल को बाहर निकाला गया, युवक के मलद्वार से शीशे की बोतल चली गयी थी. फिलहाल, युवक के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है.

युवक का एक्स-रे (Etv Bharat)

दरअसल, गुरुवार को युवक मेडिकल कॉलेज पहुंचा और डॉक्टरों को पूरे मामले की जानकारी दी. जिसके बाद युवक को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और पंप के माध्यम से बोतल को बाहर निकाला गया. युवक पुलिस एवं अन्य लोगों को यह नहीं बता रहा है कि बोतल प्राइवेट पार्ट के अंदर कैसे गया था.