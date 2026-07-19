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तवायफ के दिल टूटने की दास्तां है 'कचौड़ी गली' लोकगीत, जानिए कौन हैं गाने वाले उत्पल उदित?

क्या है 'कचौड़ी गली' की असली कहानी? : लोककथाओं के अनुसार बनारस के दालमंडी इलाके में रहने वाली एक प्रसिद्ध तवायफ गौहर जान अक्सर पालकी से कचौड़ी गली जाया करती थीं. कहा जाता है कि इसी दौरान उनकी नजर चौक इलाके में रहने वाले एक युवक असलम पर पड़ी. दोनों के बीच कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई, लेकिन गौहर जान उसके प्रति आकर्षित हो गईं.

लोक परंपराओं और कई सांस्कृतिक अध्ययनों में यह माना जाता है कि इस गीत की जड़ें लगभग दो सौ वर्ष पुरानी एक अधूरी प्रेम कहानी से जुड़ी हैं. हालांकि इस कथा के अलग-अलग संस्करण प्रचलित हैं और इसके ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं, लेकिन लोकस्मृति में यह कहानी आज भी जीवित है.

'कचौड़ी गली'... जहां से शुरू होती है एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान : 'कचौड़ी गली' बनारस की एक ऐतिहासिक गली है, जो आज अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए मशहूर है. लेकिन लोककथाओं और सांस्कृतिक इतिहास में इसका एक दूसरा चेहरा भी मिलता है.

''पारंपरिक धुनों को आधुनिक संगीत के साथ इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि युवा पीढ़ी भी उनसे जुड़ सके. लोकगीत गाने से पहले उसकी मिट्टी, उसकी भाषा और उसके इतिहास को महसूस करना जरूरी है.' '- उत्पल उदित, फोक सिंगर

कौन हैं उत्पल उदित ? : महज 23 वर्ष की उम्र में कोक स्टूडियो तक पहुंचने वाले उत्पल उदित बिहार के सहरसा जिले से आते हैं. वे खुद को सिर्फ भोजपुरी गायक नहीं, बल्कि भारतीय लोकसंगीत का विद्यार्थी मानते हैं. मैथिली, भोजपुरी, मगही, अवधी और हिंदी सहित कई भाषाओं के लोकगीतों को उत्पल की कोशिश गाने की रहती है. यही वजह है कि उनकी गायकी में सिर्फ सुर नहीं, संवेदना भी सुनाई देती है.

पुराने लोकगीत का नया निक्रिएशन : इसी विरह गीत को जब 'कोक स्टूडियो भारत' ने नए संगीत और नई प्रस्तुति के साथ दुनिया के सामने रखा, तो यह सिर्फ एक रीक्रिएशन नहीं था, बल्कि लोक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश बन गया. इस प्रस्तुति में वरिष्ठ गायिका रेखा भारद्वाज के साथ बिहार के सहरसा के युवा लोकगायक उत्पल उदित की आवाज ने गीत को नई पहचान दिलाई.

पटना : "कचौड़ी गली सुन कईलऽ बलमू..." एक गीत, जिसने दो सदियों बाद फिर जगा दी विरह की टीस. जी हां, यह सिर्फ एक भोजपुरी लोकधुन नहीं है. इसके सुरों में प्रेम है, विरह है, बिछड़न है और इतिहास की ऐसी परतें हैं, जिनमें बनारस की गलियां, अंग्रेजी हुकूमत का दौर, गिरमिटिया मजदूरों की मजबूरी और एक अधूरी प्रेम कहानी एक साथ सांस लेती हैं.

कुछ समय बाद असलम अचानक गायब हो गया. खोजबीन करने पर उन्हें बताया गया कि वह मिर्जापुर काम करने गया है. बाद में खबर मिली कि अंग्रेजी शासन के दौरान उसे समुद्र पार मजदूरी के लिए (गिरमिट मजदूर) भेज दिया गया. इसी बिछड़न ने कथित तौर पर उस विरह गीत को जन्म दिया, जिसे आज 'कचौड़ी गली' के नाम से जाना जाता है. यह कहानी लोक परंपरा का हिस्सा है और अलग-अलग स्रोतों में इसके कई रूप मिलते हैं.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat GFX)

गाने के बोलों में क्यों छलकता है दर्द? : लोकगीत की प्रसिद्ध पंक्तियां— "हथवा में होती जो हमारे कटारिया..." विरह में डूबी उस स्त्री की बेचैनी और उसका आक्रोश को बयां करती हैं. गीत में प्रेमी से बिछड़ने का दर्द है, अंग्रेजी हुकूमत के प्रति गुस्सा है और उस असहाय स्त्री की पुकार भी है, जिसने अपने प्रेम को हमेशा के लिए खो दिया. इसी भावनात्मक गहराई ने इस लोकगीत को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि लोक इतिहास का हिस्सा बना दिया.

कौन हैं देश की गौहर जान?: यूपी के आजमगढ़ में 26 जून 1873 को जन्मीं गौहर जान के बचपन का नाम एंजेलिना येवार्ड था. वह एक ऐसे परिवार से संबंध रखती थीं, जहां उनकी दादी हिंदू धर्म से थीं और दादा व पिता ब्रिटिश ईसाई थे. मात्र छह साल की छोटी उम्र में एंजेलिना को माता-पिता के तलाक के कारण दुख झेलना पड़ा.

कोक स्टूडियो में गूंजा 'कचौड़ी गली' लोकगीत (ETV Bharat)

जिसके बाद गौहर जान की मां विक्टोरिया हेमिंग्स अपने करीबी मुस्लिम मित्र संग बनारस में रहने लगीं. इसी शहर में मां और बेटी दोनों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया. धर्म परिवर्तन के बाद मां को बड़ी मलका जान और बेटी एंजेलिना को गौहर जान के रूप में पहचान मिली.

गिरमिटिया इतिहास से भी जुड़ती है 'कचौड़ी गली' : लोक इतिहास के कई जानकार मानते हैं कि 'कचौड़ी गली' सिर्फ प्रेम-विरह का गीत नहीं, बल्कि गिरमिटिया मजदूरों की पीड़ा का भी प्रतीक बन गयी है. 19वीं शताब्दी में अंग्रेज हजारों लोगों को बिहार और पूर्वांचल से बनारस, मिर्जापुर और कोलकाता के रास्ते मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना और अन्य उपनिवेशों में मजदूरी के लिए ले गए. इनमें से अधिकांश कभी अपने गांव नहीं लौट सके. समय के साथ यह गीत बिछड़न, प्रवास और विस्थापन की सामूहिक स्मृति का प्रतीक बन गया.

कोक स्टूडियो में 200 साल पुराना दर्द (ETV Bharat)

कोक स्टूडियो ने क्यों चुना यही लोकगीत? : भारतीय लोकसंगीत को वैश्विक मंच देने के उद्देश्य से कोक स्टूडियो भारत ने 'कचौड़ी गली' को नए संगीत संयोजन के साथ प्रस्तुत किया. आधुनिक ऑर्केस्ट्रेशन, पारंपरिक लोक वाद्यों, रेखा भारद्वाज की गहरी आवाज और उत्पल उदित की मिट्टी से जुड़ी गायकी ने इस गीत को नई पीढ़ी तक पहुंचा दिया. यह प्रस्तुति मूल लोकभावना को बरकरार रखते हुए आधुनिक श्रोताओं के लिए तैयार की गई है.

''रिकॉर्डिंग से पहले रेखा भारद्वाज ने करीब डेढ़ घंटे तक उनसे और संगीतकार ख्वाब के साथ बातचीत की. हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान संगीत पर लगभग कोई चर्चा नहीं हुई. रेखा भारद्वाज ने समझाया कि किसी भी गीत को गाने से पहले उसके भाव को जीना जरूरी है. यही सीख 'कचौड़ी गली' की रिकॉर्डिंग में सबसे बड़ी पूंजी साबित हुई.''- उत्पल उदित, फोक सिंगर

लोकगीत गायक उत्पल उदित (ETV Bharat)

कोसी की मिट्टी से निकली आवाज : सहरसा के रहने वाले उत्पल ने बचपन से कोसी की बाढ़, विस्थापन और संघर्ष को करीब से देखा है. शायद यही कारण है कि उनकी गायकी में दर्द कृत्रिम नहीं, बल्कि जीवन से निकला हुआ महसूस होता है. वे मानते हैं कि लोकगीत किताबों में नहीं मिलते, बल्कि लोगों के जीवन, संघर्ष और स्मृतियों में बसते हैं.

भोजपुरी की अश्लीलता नहीं विरासत से पहचान : उत्पल का मानना है कि भोजपुरी की असली ताकत उसके लोकगीत, चैती, कजरी, बिरहा, पूर्वी और ठुमरी जैसी विधाओं में है. उनके अनुसार यदि इन परंपराओं को आधुनिक मंच और गुणवत्तापूर्ण प्रस्तुति मिले, तो भोजपुरी संगीत की पहचान पूरी दुनिया में नए सम्मान के साथ स्थापित हो सकती है.

उत्पल उदित संग लोकगीत संगीत (ETV Bharat)

कोक स्टूडियो के बाद बदल गई जिंदगी : 'कचौड़ी गली' रिलीज होने के बाद उत्पल उदित की पहचान तेजी से बढ़ी है. उन्हें देशभर से लाइव कॉन्सर्ट और नए संगीत प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव मिल रहे हैं. हालांकि उत्पल इसे अपनी मंजिल नहीं मानते. उनका सपना बिहार और पूर्वांचल के उन लोकगीतों को दुनिया तक पहुंचाना है, जो आज भी गांवों की चौपालों और बुजुर्गों की स्मृतियों तक सीमित हैं.

लोकगीत कभी पुराने नहीं होते : 'कचौड़ी गली' की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं, बल्कि भारतीय लोक इतिहास की जीवित स्मृति है. इसमें एक स्त्री का विरह है, गिरमिटिया मजदूरों का दर्द है, बनारस की सांस्कृतिक आत्मा है और नई पीढ़ी के उस कलाकार का सपना भी, जो अपनी मिट्टी की आवाज को वैश्विक मंच तक पहुंचाना चाहता है. शायद यही वजह है कि दो सदियों पुराना यह गीत आज भी सुनने वालों को उतना ही बेचैन करता है, जितना अपने जन्म के समय करता होगा.

कोक स्टूडियो में गूंजा 'कचौड़ी गली' (ETV Bharat)

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