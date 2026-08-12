ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के कोयंबटूर में इंजीनियरिंग छात्र की पीट-पीटकर हत्या, ड्रग्स तस्करों की सूचना देने पर मर्डर की आशंका

प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र दोस्त के साथ घूम रहा था तभी लगभग दस युवकों ने उसे रोका और बुरी तरह से पीटा.

college student beaten to death
तमिलनाडु के कोयंबटूर में छात्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2026 at 9:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोयंबटूर: ड्रग्स तस्करी की जानकारी देने पर दस से ज़्यादा लोगों द्वारा पीट-पीटकर एक छात्र की हत्या किए जाने की चौंकाने वाली घटना ने कई लोगों को हैरान कर दिया है. अमुथन (20) कल्लाकुरिची जिले का रहने वाला था.

वह कोयंबटूर के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में तीसरे साल का छात्र था. कल रात, अमुथन और उसका एक दोस्त उस इलाके में घूम रहे थे, तभी लगभग दस युवकों के एक गिरोह ने उन्हें रोका और बुरी तरह से पीटा.

हमले के दौरान अमूथन का दोस्त तो भाग गया, लेकिन अमूथन पर ही बुरी तरह हमला हुआ. इस घटना में अमूथन गंभीर रूप से घायल हो गया. ऐसे में जो दोस्त भाग गया था, वह किसी और के साथ वापस आया, अमूथन को बचाया और उसे दोपहिया वाहन से अस्पताल ले गया. हालांकि, बताया जाता है कि अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही अमूथन की मौत हो गई.

इसके बाद चेट्टीपालयम पुलिस को घटना की जानकारी दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने अमूथन का शव कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सिंगानल्लूर के ईएसआई अस्पताल भेज दिया. अमूथन के परिवार का कहना है कि वह किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं था. साथ ही कॉलेज हॉस्टल में पहले साल रहने के दौरान खराब खाने की वजह से उसने दूसरे साल में बाहर कमरा ले लिया था. बाद में तीसरे साल में अमूथन वापस कॉलेज हॉस्टल आ गया था.

यह ऐसी स्थिति थी कि कुछ दिन पहले, जब अमुथन और छात्रावास में रहने वाला एक छात्र छात्रावास के पीछे से गुजर रहे थे, तो उनका उत्तरी राज्यों के कुछ श्रमिकों के साथ बहस हो गई, जो छात्रावास में रसोइया के रूप में काम करते थे.

कॉलेज प्रशासन ने यही वजह बताते हुए अमुथन और उसके दोस्त को हॉस्टल से निकाल दिया. बाद में समस्या खत्म हो गई और अमुथन कॉलेज हॉस्टल में रहने के लिए लौट आया. इसी स्थिति में एक रहस्यमय गिरोह ने उसे पीट-पीटकर मार डाला और फरार हो गया.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु: मां की पुण्यतिथि की रस्में करते समय तीन भाई कावेरी नदी में डूबे, मौत

TAGGED:

COIMBATORE STUDENT MURDER
DRUGS TRAFFICKING
PRIVATE COLLEGE STUDENT
छात्र पीट पीटकर हत्या
COLLEGE STUDENT BEATEN TO DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.