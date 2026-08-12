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तमिलनाडु के कोयंबटूर में इंजीनियरिंग छात्र की पीट-पीटकर हत्या, ड्रग्स तस्करों की सूचना देने पर मर्डर की आशंका

तमिलनाडु के कोयंबटूर में छात्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी ( ETV Bharat )