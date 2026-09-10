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भारत के इस स्वदेशी हथियार के आगे अमेरिका भी फेल! जानें इसकी खूबियां

कोयंबटूर की कंपनी ने सेना के लिए स्वदेशी 'होलोग्राफिक वेपन साइट' बनाई है जो अमेरिकी डिवाइस से 5 गुना सस्ती है. एस. श्रीनिवासन की रिपोर्ट.

Military gun holographic device
'होलोग्राफिक वेपन साइट'. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2026 at 8:57 PM IST

4 Min Read
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कोयंबटूर (तमिलनाडु): भारतीय सैनिक हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों पर नजर रखने और छिपे हुए आतंकवादियों को मार गिराने के लिए कई तरह के आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं. रक्षा क्षेत्र में सैन्य बंदूकों के लिए पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित आधुनिक 'होलोग्राफिक' साइटिंग डिवाइस (निशाना लगाने वाला उपकरण) तैयार किया गया है.

इस रिपोर्ट में जानते हैं, दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाने वाला यह होलोग्राफिक साइटिंग डिवाइस कैसे बनाया गया है और इसकी प्रक्रियाएं क्या हैं?

दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाने के लिए सैन्य बंदूकों में 'होलोग्राफिक वेपन साइट' नामक एक अत्याधुनिक उपकरण लगा होता है. यह उपकरण ज्यादातर अमेरिका सहित विभिन्न विकसित देशों द्वारा निर्मित किया जाता है.

इस स्थिति के बीच, डीआरडीओ (DRDO) पिछले कई वर्षों से भारत में ही होलोग्राफिक वेपन साइट बनाने के लिए विभिन्न प्रायोगिक प्रयास कर रहा है. इसी दौरान, कोयंबटूर के मदुक्कराई की 'इग्निटा' नामक एक लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम कंपनी ने स्थानीय स्तर पर इसका सफल निर्माण किया है और भारतीय सेना को इसकी आपूर्ति की है.

यह तकनीक, जो पहले पूरी तरह से केवल अमेरिका के नियंत्रण में थी, अब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिजाइन की गई भारतीय तकनीक से विकसित की जा रही है. इसके साथ ही, भारत इस तकनीक का व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है.

दोनों आंखें खोलकर लगा सकते हैं निशाना

इग्निटा (Ignitta) के डायरेक्टर और वैज्ञानिक डॉ. पी. वलिवेलन ने कहा, "यह ऐतिहासिक सफलता कोयंबटूर जिले के मदुक्कराई में केवल 25 कर्मचारियों के साथ हासिल की गई है. पूरी तरह से घरेलू स्तर पर निर्मित यह होलोग्राफिक वेपन साइट सैनिकों को दोनों आंखें खोलकर लक्ष्य साधने की सुविधा देती है. इसे 100 मीटर की दूरी पर लगभग एक इंच के दायरे में भी लक्ष्य को बिल्कुल सटीक तरीके से चिह्नित करने के लिए डिजाइन किया गया है."

उन्होंने आगे कहा, "दुश्मन के हिलने-डुलने पर भी निशाना स्थिर रखने के लिए इसमें 'पैरालैक्स' (Parallax) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इसके लिए दो तरह के होलोग्राफिक साइट बनाए जा रहे हैं. जहां भारत पिछले 26 सालों से अमेरिकी उत्पाद खरीद रहा था, वहीं हमारा यह प्रोडक्ट गुणवत्ता में बेहतर है, इसकी उम्र लंबी है और इसमें कई तरह की विशेषताएं हैं, इसलिए इसे काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है."

विभिन्न बंदूकों में हो सकता है उपयोग

इग्निटा, जो पिछले 14 वर्षों से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑर्डनेंस इंडस्ट्रीज को इसका मुख्य हिस्सा यानी 'होलोग्राम प्लेट्स' सप्लाई कर रही थी, अब पूरे उपकरण का निर्माण घरेलू स्तर पर ही कर रही है. इसे एके-47, एके-203, एमपी-5, Sixer / Sig Sauer और भारत निर्मित 'उग्रम' समेत कई तरह की राइफलों के साथ आसानी से इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है.

अमेरिकी उपकरणों से 5 गुना सस्ता

यह होलोग्राफिक वेपन साइट अमेरिकी आयातित उपकरणों की तुलना में 5 गुना कम कीमत पर उपलब्ध है. जहां विदेशी उपकरणों के लिए 2,000 रुपये की विशेष बैटरी की जरूरत होती है. वहीं इसमें एक साधारण 'AAA' बैटरी का उपयोग होता है जो बाजार में मात्र 20 रुपये में मिल जाती है.

जहां अमेरिकी उत्पाद 6 महीने में ही कमजोर पड़ जाते हैं, वहीं यह स्वदेशी उपकरण 14 से अधिक वर्षों तक बिना किसी खराबी के काम करेगा. इसके डिजाइनरों का कहना है कि यह होलोग्राफिक वेपन साइट सियाचिन ग्लेशियर की माइनस 40 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड से लेकर रेगिस्तान की 85 डिग्री सेल्सियस की झुलसाने वाली गर्मी तक, किसी भी मौसम में बिल्कुल सटीक काम करने में सक्षम है.

अत्याधुनिक तकनीक

इस होलोग्राफिक वेपन साइट में ऐसी तकनीक शामिल की गई है जिससे अगर राइफल का साइट ग्लास टूट भी जाए, तब भी यह वर्चुअल रूप से लक्ष्य को बिल्कुल सटीक दिखाता रहता है. यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोयंबटूर की इस कंपनी का यह नवाचार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है.

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