कोयंबटूर गैंगरेप केस: तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 126 दिन में सुनाया फैसला

कोयंबटूर (तमिलनाडु): जिले की ऑल विमेंस कोर्ट ने कोयंबटूर कॉलेज छात्रा गैंगरेप केस में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सरकार को पीड़ित छात्रा को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.

पिछले साल 2 नवंबर की रात को, 21 साल की कॉलेज छात्रा कोयंबटूर एयरपोर्ट के पीछे कार में बैठकर अपने एक दोस्त से बात कर रही थी. उसी समय, वहां आए तीन लोगों ने लड़की के दोस्त पर हमला किया और छात्रा के साथ गैंगरेप किया. इस घटना ने पूरे तमिलनाडु को हिलाकर रख दिया था. पुलिस ने इस मामले में 8 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

कोयंबटूर की पीलामेडु पुलिस ने मामले की गहन जांच की. इसके बाद, पुलिस ने शिवगंगा जिले से दो भाइयों सतीश उर्फ ​​करुप्पासामी (उम्र 30), कार्तिक उर्फ ​​कालीस्वरन (उम्र 21) और मदुरै के करुप्पायुरानी से गुना उर्फ ​​तवासी (उम्र 20) को गिरफ्तार किया.

इस मामला का ट्रायल कोयंबटूर ऑल विमेंस कोर्ट में चल रहा था. पुलिस ने गहन जांच के बाद कोर्ट में 270 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. इसके अलावा, इस केस में 112 लोगों को गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया. गवाहों की गवाही 2 फरवरी को शुरू हुई. कॉलेज छात्रा, उसके बॉयफ्रेंड, छात्रा की मां और पुलिस अधिकारियों समेत कई लोगों ने सबूत दिए. गवाहों की गवाही 21 दिनों में पूरी हुई.