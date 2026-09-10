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कॉफी बोर्ड का 2,500 करोड़ का मास्टर प्लान वायनाड में लाएगा हरित क्रांति

वायनाड (केरल): वायनाड में मुश्किल में फंसे कॉफी सेक्टर को बड़ी मदद देते हुए, कॉफी बोर्ड ने स्थानीय बागानों को फिर से जिंदा करने और आधुनिक बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपये का एक बड़ा मास्टर प्लान पेश किया है.

यह पहल उन स्थानीय किसानों के लिए लंबे समय से इंतजार की जा रही उम्मीद लेकर आई है, जो हाल ही में अल नीनो घटना के कारण गंभीर सूखे की स्थिति से तबाह हो गए थे.

यह बड़ी आधुनिकीकरण परियोजना अगले 10 सालों में चरण-दर-चरण शुरू की जाएगी. इसका मकसद वायनाड के खेती-बाड़ी के माहौल में नई ऊर्जा और जोश भरना है. प्रसंस्करण इकाइयां और कटाई की तकनीकों को आधुनिक बनाना. फसलों को भविष्य में मौसम की मार से बचाने के लिए टिकाऊ तरीकों को लागू करना.

हाल ही में हुए फसल नुकसान से उबरने में किसानों की मदद के लिए समर्थन देना. उद्योग विशेषज्ञ का मानना ​​है कि यह करोड़ों का ब्लूप्रिंट न केवल ग्लोबल कॉफी मैप पर वायनाड की जगह वापस लाएगा, बल्कि इस पर निर्भर हजारों किसान परिवारों की रोजी-रोटी भी सुरक्षित करेगा.

किसानों की मदद के लिए मास्टर प्लान: खास बातें

बहुत कम उत्पादकता वाले दशकों पुराने कॉफी के पौधों को उखाड़ दिया जाएगा और उनकी जगह नई, अधिक पैदावार वाली किस्में लगाई जाएंगी. यह स्कीम पुराने प्लांट बदलने में किसानों पर पड़ने वाले भारी बोझ को कम करने के लिए वित्तीय मदद देगी. मास्टर प्लान के हिस्से के तौर पर, किसानों तक सीधा फायदा पहुंचाने के लिए कई सब्सिडी और विशेष पैकेज बनाए गए हैं.

किसानों को जलवायु परिवर्तन और सूखे का सामना करने में सक्षम आधुनिक टेक्नोलॉजी और सिंचाई के तरीके भी बताए जाएंगे. इस साल के अल नीनो घटना के कारण आने वाले सालों में उत्पादन में गिरावट की उम्मीद है. इससे निपटने और कुल उपज बढ़ाने के लिए, अलग-अलग समन्वित योजनाएं को शामिल करते हुए एक 10-साल की बहु-चरणीय योजना तैयार की गई है.

कॉफी बोर्ड के संयुक्त निदेशक डॉ. एम. करुथा मणि ने ईटीवी भारत को बताया, "पहले के उलट, भविष्य में कॉफी बढ़ाने के कार्यक्रम कृषि विभाग के साथ मिलकर लागू किए जाएंगे. अभी, कॉफी बोर्ड पुराने पेड़ों को उखाड़कर दोबारा पेड़ लगाने, तालाब खोदने, सिंचाई, सुखाने के लिए यार्ड बनाने और मूल्यवर्धित उत्पादों को बनाने के लिए सब्सिडी देता है.

किसान मांग कर रहे हैं कि जो लोग नए सिरे से कॉफी की खेती शुरू कर रहे हैं, उन्हें भी सब्सिडी दी जाए. आने वाले प्रोजेक्ट्स भी इस मांग को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाएंगे. कॉफी बोर्ड की सब्सिडी स्कीम के साथ-साथ, विश्व बैंक से मदद वाले केईआरए प्रोजेक्ट के तहत अगले तीन सालों में वायनाड में कॉफी बढ़ाने का कार्यक्रम भी लागू किया जाएगा.

दुनिया भर में लगभग 135 देशों में कॉफी की खेती की जाती है. इनमें भारत उत्पादन में पांचवें और निर्यात में सातवें नंबर पर है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में, भारतीय कॉफी निर्यात से विदेशी मुद्रा की कमाई लगभग 16,600 करोड़ रुपये थी.

कच्चे तेल के बाद, दुनिया भर में कॉफी का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस है. जलवायु परिवर्तन की वजह से ब्राजील जैसे शीर्ष उत्पादक देशों में उत्पादन में गिरावट आई है. लेकिन, इंडियन कॉफी, खासकर वायनाड रोबस्टा की काफी मांग है और इसकी बेहतरीन मिश्रण गुणवत्ता की वजह से दुनिया भर में इसकी कीमतें भी अधिक हैं.

संयुक्त निदेशक ने कहा, "इटली, जहां 2,500 से ज़्यादा कॉफी भूनने वाले मशीन हैं, बाजार में दाम तय करने में अहम भूमिका निभाता है."

दुनिया भर में दो मुख्य कॉफी मार्केट हैं: न्यूयॉर्क मार्केट, जो मुख्य रूप से अरेबिका कॉफी के लिए है, और लंदन मार्केट. केरल की कॉफी, खासकर वायनाड रोबस्टा की रोजाना की कीमतें सीधे लंदन के बाजार से जुड़ी हुई हैं.

दो साल पहले डेनमार्क में एक प्रदर्शनी के बाद, वायनाड कॉफी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी पहचान मिली. केरल सरकार इस साल का अंतरराष्ट्रीय कॉफी डे समारोह कॉफी बोर्ड के साथ साझेदारी में आयोजित करना चाहती है.

संयुक्त निदेशक ने कहा कि कलपेट्टा के विधायक और कृषि मंत्री एडवोकेट टी. सिद्दीकी इस लक्ष्य के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं. केरल और खासकर वायनाड के कॉफी क्षेत्र की गहरी समझ होने के कारण, मंत्री का लक्ष्य वायनाड के कॉफी उत्पादन को दोगुना करने के लिए इन वैश्विक बिजनेस मौकों का फायदा उठाना है.