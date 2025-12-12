ETV Bharat / bharat

कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में ED की रेड; सहारनपुर में ड्रग माफिया के ठिकानों पर खंगाले दस्तावेज

ED के लखनऊ जोनल ऑफिस के निर्देश पर सहारनपुर पहुंची टीम ने ड्रग माफिया के ठिकानों पर जांच करने का काम शुरू किया.

सहारनपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापा मारा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 12:00 PM IST

सहारनपुर: कफ सिरप की तस्करी और इसके अवैध करोबार के खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है. ED की अलग-अलग टीमों ने शुक्रवार सुबह उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर समेत देश भर में 25 जगह पर ड्रग माफिया के ठिकानों पर छापेमारी की.

सहारनपुर में शास्त्री नगर और कपिल विहार के मकानों पर ED अधिकारी जांच कर रहे हैं. Abbott Healthcare Private Limited कम्पनी के मालिक और श्रीराम सेना के अध्यक्ष व ड्रग सप्लायर विभोर राणा के ठिकानों पर कोडीन कफ सिरप को लेकर छापेमारी की गई है.

विभोर राणा और उसके भाई विशाल राणा की 12 नवंबर को गिरफ्तारी हुई थी. ED के लखनऊ जोनल ऑफिस के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है. सहारनपुर के शास्त्री नगर निवासी विभोर राणा B.N. फार्मास्यूटिकल्स के नाम से दवाइयों की कम्पनी चलाते हैं.

आरोप है कि विभोर राणा प्रतिबंधित दवाइयां और कफ सिरप बनाने और सप्लाई करने का काम करते थे. पिछले दिनों कफ सिरप कोडीन से हजारों बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ था. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और जांच एजेंसियां एक्टिव हुई थीं. देश भर मे कोडीन सिरप बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई. 12 नवंबर को बड़े कारोबारी विभोर राणा और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया.

शुक्रवार की सुबह ED की टीम सहारनपुर पहुंची, जहां अधिकारियों ने एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की. विभोर राणा के आवास और कार्यालयों पर फोर्स के साथ पहुंचे अधिकारी सुबह 8 बजे से जांच कर रहे हैं. न तो किसी को बाहर से अंदर जाने दिया जा रहा है और ना ही अंदर से बाहर जाने की अनुमति है.

