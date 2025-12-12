ETV Bharat / bharat

कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में ED की रेड; सहारनपुर में ड्रग माफिया के ठिकानों पर खंगाले दस्तावेज

सहारनपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापा मारा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर: कफ सिरप की तस्करी और इसके अवैध करोबार के खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है. ED की अलग-अलग टीमों ने शुक्रवार सुबह उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर समेत देश भर में 25 जगह पर ड्रग माफिया के ठिकानों पर छापेमारी की. सहारनपुर में शास्त्री नगर और कपिल विहार के मकानों पर ED अधिकारी जांच कर रहे हैं. Abbott Healthcare Private Limited कम्पनी के मालिक और श्रीराम सेना के अध्यक्ष व ड्रग सप्लायर विभोर राणा के ठिकानों पर कोडीन कफ सिरप को लेकर छापेमारी की गई है. विभोर राणा और उसके भाई विशाल राणा की 12 नवंबर को गिरफ्तारी हुई थी. ED के लखनऊ जोनल ऑफिस के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है. सहारनपुर के शास्त्री नगर निवासी विभोर राणा B.N. फार्मास्यूटिकल्स के नाम से दवाइयों की कम्पनी चलाते हैं.