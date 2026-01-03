ETV Bharat / bharat

केरल के बाजारों में नारियल की कीमतों में गिरावट, किसान मंदी से चिंतित

कोझिकोड (केरल) : केरल के नारियल किसानों के लिए अगर 2025 रिकॉर्ड तोड़ कमाई के साथ इतिहास में एक सुनहरा साल रहा, तो 2026 की सुबह बाजार में एक बड़ा सुधार लेकर आई है. मंदी के ट्रेंड का संकेत देते हुए, कच्चे नारियल की कीमत 78 रुपये प्रति किलो के अब तक के सबसे ऊंचे लेवल से गिरकर 55 रुपये पर आ गई है, जो नवंबर 2024 में देखे गए लेवल के बराबर है. बाजार विश्लेषक और ट्रेडर्स का कहना है कि गिरावट का यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है. मार्केट में रिटेल सेक्टर में भी लगातार प्रोडक्ट्स की आवक देखी जा रही है. कुट्टियाडी के एक व्यापारी हाशिम ने कहा, "जैसे-जैसे फसल का मौसम पीक पर होगा, आवक और बढ़ेगी." उन्होंने कहा कि मौजूदा आपूर्ति गतिशीलता को देखते हुए, पूर्व-उछाल मूल्य स्तर पर वापस आना कोई हैरानी की बात नहीं होगी. आपूर्ति की अधिकता और पुनर्जीवित खेत

अचानक कीमत कम होने के कई कारण हैं. 2025 में कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ने जमीन मालिकों को उन नारियल के बागों को फिर से उगाने के लिए प्रेरित किया जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था, जिनकी पैदावार अब बाजार में आ रही है. नारियल की कीमतों में गिरावट से किसान चिंतित (ETV Bharat) इसके अलावा, पड़ोसी तमिलनाडु और कर्नाटक में अच्छी फसल और इंडोनेशिया से आयात की वजह से सप्लाई की कमी खत्म हो गई है, जिससे पिछले साल कीमतें बढ़ गई थीं. जानकारी के लिए, कच्चे नारियल की कीमतें 2024 के ओणम सीजन से पहले 39 रुपये तक चढ़ने से पहले पांच साल से ज़्यादा समय तक 23 रुपये और 26 रुपये के बीच थीं. इसके बाद कमी के कारण कीमतें आसमान छू गईं, और मार्च 2025 तक पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए.