केरल के बाजारों में नारियल की कीमतों में गिरावट, किसान मंदी से चिंतित
केरल मं नारियल तेल और खोपरा की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है. इससे किसान चिंतित हैं.
Published : January 3, 2026 at 2:57 PM IST
कोझिकोड (केरल) : केरल के नारियल किसानों के लिए अगर 2025 रिकॉर्ड तोड़ कमाई के साथ इतिहास में एक सुनहरा साल रहा, तो 2026 की सुबह बाजार में एक बड़ा सुधार लेकर आई है. मंदी के ट्रेंड का संकेत देते हुए, कच्चे नारियल की कीमत 78 रुपये प्रति किलो के अब तक के सबसे ऊंचे लेवल से गिरकर 55 रुपये पर आ गई है, जो नवंबर 2024 में देखे गए लेवल के बराबर है.
बाजार विश्लेषक और ट्रेडर्स का कहना है कि गिरावट का यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है. मार्केट में रिटेल सेक्टर में भी लगातार प्रोडक्ट्स की आवक देखी जा रही है. कुट्टियाडी के एक व्यापारी हाशिम ने कहा, "जैसे-जैसे फसल का मौसम पीक पर होगा, आवक और बढ़ेगी." उन्होंने कहा कि मौजूदा आपूर्ति गतिशीलता को देखते हुए, पूर्व-उछाल मूल्य स्तर पर वापस आना कोई हैरानी की बात नहीं होगी.
आपूर्ति की अधिकता और पुनर्जीवित खेत
अचानक कीमत कम होने के कई कारण हैं. 2025 में कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ने जमीन मालिकों को उन नारियल के बागों को फिर से उगाने के लिए प्रेरित किया जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था, जिनकी पैदावार अब बाजार में आ रही है.
इसके अलावा, पड़ोसी तमिलनाडु और कर्नाटक में अच्छी फसल और इंडोनेशिया से आयात की वजह से सप्लाई की कमी खत्म हो गई है, जिससे पिछले साल कीमतें बढ़ गई थीं.
जानकारी के लिए, कच्चे नारियल की कीमतें 2024 के ओणम सीजन से पहले 39 रुपये तक चढ़ने से पहले पांच साल से ज़्यादा समय तक 23 रुपये और 26 रुपये के बीच थीं. इसके बाद कमी के कारण कीमतें आसमान छू गईं, और मार्च 2025 तक पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए.
परिवारों के लिए राहत
कच्चे मेवे की कीमतों में सुधार का असर नारियल तेल के बाजार पर दिखने लगा है, जिससे घरों को बहुत जरूरी राहत मिली है.
पिछले ओणम सीजन में नारियल तेल की कीमतें 500 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई थीं, जिससे लोगों की जेब पर बुरा असर पड़ा था. अभी, कोझिकोड में थोक कीमतें गिरकर 334 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं. हालांकि फुटकर दुकानों में इस गिरावट को पूरी तरह दिखने में कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन ट्रेंड साफ है. खोपरा की कीमतों में भी काफी गिरावट आई है. त्योहारों के मौसम में 27,000 रुपये प्रति क्विंटल के पीक से कीमतें गिरकर 20,000 रुपये पर आ गई हैं, और ट्रेडर्स आगे भी गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं.
उद्योग की चिंताएं
इस उतार-चढ़ाव का राज्य के नारियल-आधारित उद्योगों पर असर पड़ा है. देश में नारियल के बायप्रोडक्ट्स बनाने वाली 2,000 से ज्यादा यूनिट्स हैं, जिनमें 25,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं.
कच्चे माल की कमी के दौरान इन यूनिट्स को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था. मिल मालिकों ने पहले केंद्र से अपील की थी कि ऑपरेशन जारी रखने के लिए इंडोनेशिया, फिलीपींस और श्रीलंका जैसे टॉप प्रोड्यूसर्स से इम्पोर्ट की इजाज़त दी जाए.
दिलचस्प बात यह है कि कीमतों में गिरावट ने एक अनोखी लॉ-एंड-ऑर्डर की समस्या पर भी रोक लगाई है, नारियल चोरी. अधिकतम मूल्य अवधि के दौरान, राज्य भर के पुलिस थानों में चोरी और उससे जुड़े झगड़ों के कई मामले दर्ज किए गए थे. लेकिन, किसानों के लिए नया साल चिंता लेकर आया है. थोड़े समय की खुशहाली के बाद, यह डर साफ है कि कहीं बाजार पुराने दिनों की तरह न हो जाए जब उपज का फायदा नहीं मिलता था, जिससे खेती करने वाला समुदाय मुश्किल में पड़ जाएगा.
