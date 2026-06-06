कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा- सरकार को मागों पर संज्ञान लेना चाहिए
अपने हक के लिए सबको प्रदर्शन का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा. धीरे-धीरे सभी लोग प्रदर्शनों को मध्य बनाएंगे. राकेश टिकैत, किसान नेता
Published : June 6, 2026 at 9:04 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविवार को गाजियाबाद के दौरे पर रहे. जिले के कई क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने के लिए राकेश टिकैत गाजियाबाद पहुंचे थे. इस दौरान बड़ी संख्या में किसान संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे. वहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है.
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा,
"अपने हक के लिए सबको प्रदर्शन का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा. धीरे-धीरे सभी लोग अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनों को मध्य बनाएंगे. कम से कम देश का युवा प्रदर्शन करना तो सीख रहा है. प्रदर्शन करने वाले अधिकतर वही लोग हैं, जो सरकार के भक्त थे. युवा बेरोजगार है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे में अब सब एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं."
वहीं, जब किसान नेता राकेश टिकैत से सवाल किया गया कि क्या उनका संगठन कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का समर्थन करेगा तो इस पर उनका कहना था कि अभी देखेंगे फिर उसके बाद विचार करेंगे. हमारा संगठन राजनीति से दूर रहता है और सिर्फ किसानों के मुद्दे उठाने का काम करता है. हमसे अभी अपने मुद्दे ही नहीं संभाल रहे, अपनी ही समस्याओं का भी समाधान करने में लगे हुए हैं, ऐसे में किसी दूसरे का समर्थन कैसे करें.
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों का सरकार को संज्ञान लेना चाहिए. आखिर सरकार युवाओं के लिए ही तो है. वहीं, सरकार पर कटाक्ष करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री का पेपर लीक को लेकर इस्तीफा मांग रही है लेकिन सरकार के मंत्री तो रेल पलटने तक पर इस्तीफा नहीं देते हैं. राकेश टिकैत ने कहा सत्ता में बैठी पार्टी बहुत ही जालिम है.
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शनिवार को गाजियाबाद पहुंचे थे. जिला मुख्यालय में किसान नेता राकेश टिकैत ने संगठन के पदाधिकारी के साथ मिलकर जिलाधिकारी समेत विभिन्न अधिकारियों से जिले के किसानों के भूमि अधिकरण से संबंधित मुद्दों को लेकर वार्ता करने के लिए पहुंचे थे. जिलाधिकारी कार्यालय में राकेश टिकट और संगठन के पदाधिकारी की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करीब दो घंटे तक वार्ता चली.
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