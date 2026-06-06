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कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो पूरे देश में होगा प्रोटेस्ट

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुंग ( ETV Bharat )