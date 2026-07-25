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Cockroach Janta Party ने वापस लिया आंदोलन, जानिए किन 'बड़ी शर्तों' पर सरकार से बनी सहमति

केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह ने शनिवार, 25 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ तीसरे दौर की बातचीत की. ( IANS )