Cockroach Janta Party ने वापस लिया आंदोलन, जानिए किन 'बड़ी शर्तों' पर सरकार से बनी सहमति
सीजेपी ने कहा सरकार के साथ एक लिखित गारंटी का ड्राफ्ट साझा किया है, जिसे सरकार मंगलवार तक उनके साथ साझा करने पर सहमत हुई.
Published : July 25, 2026 at 6:01 PM IST
नई दिल्लीः कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), ने NEET पेपर लीक घोटाले रोकने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर किये जा रहे अपने आंदोलन को वापस ले लिया है. शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के बाद यह फैसला केंद्र सरकार से बातचीत के बाद लिया गया. जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIRs वापस लेने और आगे की कार्रवाई के लिए लिखित आश्वासन देने पर सहमति बनी.
सरकार के साथ बातचीत के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन सौरव दास ने कहा, "कॉकरोच जनता पार्टी यह ऐलान करती है कि हम अच्छी नीयत से आंदोलन वापस ले रहे हैं, इस समझ के साथ कि तय शर्तों को तय टाइमलाइन के अंदर पूरा किया जाएगा."
#WATCH | Delhi: After talks with the government, Cockroach Janta Party's National Spokesperson Ashutosh Ranka says, "We held three rounds of discussions with the government delegation. Our protest at Jantar Mantar, which was going on for several days, had three main demands:… pic.twitter.com/erlp8eXgBz— ANI (@ANI) July 25, 2026
सौरव दास ने बताया कि उनकी दूसरी मांग यह थी कि न केवल दिल्ली में, बल्कि सभी भाजपा शासित और भाजपा सहयोगी राज्यों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर (FIR) वापस ली जाएं. सरकार ने इस मांग को भी स्वीकार कर लिया है और आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले वापस ले लिए जाएंगे. सरकार दर्ज की गई सभी एफआईआर की प्रतियां उनके साथ साझा करेगी- जिनकी संख्या दिल्ली में लगभग 15 से 20 है, और ये कॉपियां तीन से चार दिनों के भीतर उन्हें मिल जाएंगी.
प्रवक्ता ने आगे कहा कि उन्होंने सरकार के साथ एक लिखित गारंटी का ड्राफ्ट साझा किया है, जिसे सरकार मंगलवार तक उनके साथ साझा करने पर सहमत हुई है. उन्हें उम्मीद है कि मंगलवार तक इन एफआईआर और भविष्य की किसी भी कार्रवाई के संबंध में सरकार से लिखित गारंटी मिल जाएगी.
#WATCH | Delhi: After talks with the government, Cockroach Janta Party's Chief Spokesperson Saurav Das says, " our second demand was that all the firs filed against the protesters, not just in delhi but in all bjp-ruled and bjp-allied states, should be withdrawn. this was also our… pic.twitter.com/SAvhntQZlz— ANI (@ANI) July 25, 2026
कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि उन्होंने नीट (NEET) पीड़ितों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी. सरकार इस पर सहमत हो गई है और उसने नियमों के तहत इन परिवारों को मानद मुआवजा देने की बात कही है.
इसके अलावा, उन्होंने सरकार के सामने पांच सूत्रीय मांग पत्र भी रखा, जिसमें व्यापक शैक्षिक और परीक्षा सुधारों की बात की गई थी. उस मांग पत्र के संबंध में वे लगभग चार सप्ताह में सरकार से दोबारा मिलेंगे ताकि व्यापक सुधारों पर मिलकर काम किया जा सके.
#WATCH | Delhi: After talks with the government, Cockroach Janta Party's National Spokesperson Ashutosh Ranka says, " we had demanded compensation of rs 1 crore for the families of neet victims. the government has agreed to this, stating that an honorary compensation will be given… pic.twitter.com/sDCtyymre6— ANI (@ANI) July 25, 2026
आशुतोष रांका ने बताया कि उन्होंने सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीन दौर की चर्चा की. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर कई दिनों से चल रहे उनके प्रदर्शन की तीन मुख्य मांगें थीं- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ दर्ज सभी कानूनी मामले व एफआईआर वापस ली जाएं और उनके खिलाफ भविष्य में कोई मामला दर्ज न किया जाए.
उनकी तीसरी मांग उन परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की थी जिन्होंने नीट (NEET) परीक्षा न होने के बाद अपने प्रियजनों को खो दिया था. उन्होंने आगे कहा कि कुछ ही समय पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि उनकी पहली मांग स्वीकार कर ली गई है.
#WATCH | Delhi: After talks with the government, Cockroach Janta Party's Chief Spokesperson Saurav Das says, " cockroach janta party declares that we withdraw the agitation in good faith, with the understanding that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon… pic.twitter.com/W7KFi3oaZ0— ANI (@ANI) July 25, 2026
बता दें कि मई 2026 में CJI की "कॉकरोच" वाली टिप्पणी के बाद शुरू हुआ CJP, जल्द ही Gen Z का प्रमुख ऑनलाइन और सड़क आंदोलन बन गया, जो परीक्षा सुधार, बेरोजगारी और शासन जवाबदेही पर केंद्रित था.
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